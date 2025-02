Trumpův blábol o Gaze nám říká toto: je to jen další zbabělec, který popírá potřebu palestinského státu

6. 2. 2025

čas čtení 7 minut



Benjamin Netanjahu to označil za „převratné“ myšlení, ale není tomu tak. Je to idiocie, která špatnou situaci ještě zhorší, míní Simon Tisdall



Je snadné zaměnit naprostou nevědomost za genialitu. Za zdánlivou empatií se skrývá bezcitná hloupost. Požadavkem na trvalé vyprázdnění Gazy a násilné přesídlení palestinských civilistů na zcela imaginární „dobrý, čerstvý, krásný kus země“ se Donald Trump pokusil prolomit formu. Místo toho zlomil srdce - a USA. Jeho takzvaná jednoduchá, geniální velká myšlenka je jen pro prostomyslné - neuskutečnitelná, nespravedlivá a poskvrněná záměrným podvodem, bezohledností a obludnou vahou jeho rozpoutaného ega. Je snadné zaměnit naprostou nevědomost za genialitu. Za zdánlivou empatií se skrývá bezcitná hloupost. Požadavkem na trvalé vyprázdnění Gazy a násilné přesídlení palestinských civilistů na zcela imaginární „dobrý, čerstvý, krásný kus země“ se Donald Trump pokusil prolomit formu. Místo toho zlomil srdce - a USA. Jeho takzvaná jednoduchá, geniální velká myšlenka je jen pro prostomyslné - neuskutečnitelná, nespravedlivá a poskvrněná záměrným podvodem, bezohledností a obludnou vahou jeho rozpoutaného ega.



Trumpovo nesouvislé blábolení se nerovná převratné myšlence, jak naznačuje izraelský premiér Benjamin Netanjahu, natož plánu. Připomíná spíše hospodské řeči uřvaného hulváta. A přesto je to velmi nebezpečné. Fundamentalistickým cílem, který se skrývá pod jeho posměšným zájmem, je rozšířený a konsolidovaný Izrael, který by okupoval a „vlastnil“ prostřednictvím nějaké bizarní formy americké půjčky celou Gazu a možná i Západní břeh Jordánu. To znamená smrt nadějí na palestinský stát. Není divu, že krajně pravicoví židovští nacionalisté a náboženští extremisté jásají. Není divu, že generální tajemník OSN António Guterres dnes důrazně varuje před „etnickými čistkami“ a palestinský prezident Mahmúd Abbás dnes předpověděl, že jakýkoli takový krok „přilije olej do ohně“ v regionu.



Vezměme si Trumpovu základní premisu. Gaza je podle něj pekelným zbořeništěm, nevhodným pro lidské obydlí. „Gaza není místem, kde by lidé měli žít, a jediný důvod, proč se tam chtějí vrátit ... je ten, že nemají jinou možnost.“ Kdo je však podle něj zodpovědný za to, že se Gaza proměnila v kouřící pustinu, kde za 15 vražedných měsíců zemřelo nejméně 47 000 lidí? Je to muž, který stojí vedle něj. Předstupte před Netanjahua, izraelského premiéra, vraha dětí a podezřelého z válečných zločinů.



Kdo jiný než Netanjahu, stejně smýšlející spojenci (a on sám) by podle Trumpa mohl mít z „vyčištění“ Gazy prospěch? Sousední arabské státy jako Egypt a Jordánsko nikoli. Jsou pochopitelně zděšeny vyhlídkou, že by na své území importovaly až 2 miliony Palestinců se všemi souvisejícími humanitárními, ekonomickými a bezpečnostními problémy. A další miliony mohou následovat, pokud bude „vyčištěn“ i Západní břeh Jordánu.



Vedení Saúdské Arábie je zjevně nespokojené a možná i tiše rozzlobené. Během několika hodin po Trumpově opačném tvrzení Rijád zdůraznil, že je i nadále pevně odhodlán vytvořit životaschopný palestinský stát, což je podmínkou pro to, aby Trump a Netanjahu dostali to, co si velmi přejí - izraelsko-saúdskou normalizaci. Trump bezstarostně předpokládá, že Saúdové a státy Perského zálivu budou ochotně financovat jeho přestavbu „Riviéry“ v Gaze a případně mu poskytnou i území. Opět se mýlí.



Trumpovy návrhy ignorují základní právo Palestinců na sebeurčení, jak je zakotveno v mezinárodním právu a rezolucích OSN. Převracejí desítky let politiky USA a Západu - a jeho vlastní „mírový plán“ z prvního období, který podporoval dvoustátní řešení. Násilné vystěhování milionů lidí z jejich domovů a majetku zavání etnickou čistkou, jakou provedli v 90. letech v Bosně a nedávno ilegální židovští osadníci na Západním břehu Jordánu.



Trumpův zábor nemovitostí by povzbudil extremisty na všech stranách. Opravdu věří, že Hamás, který stále ovládá většinu Gazy, bude krotce souhlasit? Jakýkoli pokus o trvalý odsun masy obyvatel Gazy by se stal důvodem pro shromáždění nepřátel Izraele. A povzbudilo by to krajně pravicové židovské politické skupiny, které jsou nejostřeji proti právům Palestinců a jejichž fanatismus podněcuje masové zabíjení v Gaze od útoků ze 7. října.



Trumpův idiotský plán také brutálně likviduje jeho slavnostní předvolební sliby o ukončení americké účasti v blízkovýchodních „věčných válkách“. Arabové, Evropané a Spojené království to jednomyslně odsuzují. Nikdo z nich by nepomohl americkému vojenskému převzetí Gazy. Dlouhodobě by tam bylo zapotřebí velkého počtu amerických vojáků. Ti by se nevyhnutelně stali terčem útoků islamistů. Gaza by se mohla stát Trumpovým Irákem.



Jak velkorysý geopolitický dar by to byl pro značně rozvrácenou, Íránem řízenou „osu odporu“. Dalo by se očekávat, že Hizballáh v Libanonu a různé milice v Iráku a Jemenu se připojí k Hamásu v oživujícím protiamerickém a protizápadním džihádu. Islámský stát, obnovující svou sílu a dosah v neovládaných východních pouštích postasadovské Sýrie, by dlouho nemlčel. Chaos by uvítalo i Rusko.



Pokud jde o samotný Írán, Trump tento týden znovu zavedl sankce „maximálního tlaku“. Zpráva amerických zpravodajských služeb naznačila, že Teherán zvažuje zkrácenou cestu k výrobě jaderné bomby. Netanjahu na každém kroku ignorantskému šéfovi Bílého domu říká, že Írán představuje existenční hrozbu. Vzhledem k tomu, že má hlavu, rád by zaútočil. Kterým směrem Trump skočí, může mít zničující důsledky.



Netanjahu se v důsledku Trumpova zásahu stává silnějším. Když tento týden vstupoval do jednání v Bílém domě, byl sevřen mezi krajně pravicovými koaličními stranami, které chtějí obnovit válku a chtěly by obsadit a znovu osídlit Gazu a Západní břeh Jordánu, a USA, které údajně chtějí trvalé příměří a návrat všech žijících rukojmích. Nyní, s Trumpovou divokou kartou v kapse, Netanjahu potenciálně uniká z pasti. Protivníci ho mohou hůře srazit na kolena, i kdyby sabotoval příměří (což se rýsuje).



Také Hamás má nyní další pobídky k tomu, aby od druhé fáze příměří odstoupil, jak by si někteří jeho členové zjevně přáli. S každou výměnou rukojmích a vězňů se totiž ve velkém předvádí, že přežil izraelský nápor a že je opět ve vedení. Stále neexistuje žádný dohodnutý, alternativní plán pro řízení Gazy „den poté“. Stejně jako v Libanonu, kde je příměří podobně křehké, může k obnovení války přispět jen jedna bomba, zabití nebo nálet.



Trumpova absurdně nepraktická, nespravedlivá a nezákonná mocenská fantazie o Gaze již nyní prohlubuje chronickou nestabilitu na Blízkém východě. Jak je u něj obvyklé, tento nejnovější projev idiocie špatnou situaci ještě zhorší, i když nakonec k ničemu nedojde.



Je to také ukázkový příklad toho, co se stane, když intrikující politici kličkují, zoufale překrucují fakta, popírají zjevné skutečnosti a kašlou na zdravý rozum, aby se vyhnuli správnému jednání. V tomto případě je správnou věcí to jediné, co může ukončit 77 let trvající konflikt: přijmout na území Palestiny vytvoření suverénního a nezávislého palestinského státu po boku Izraele.





Oni to však neudělají.







Zdroj v angličtině ZDE

0