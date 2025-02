Trump nemůže bojovat proti fentanylu pomocí cel

Fentanyl, vytvořený v roce 1960 Belgičanem Paulem Janssenem, byl původně spojencem medicíny: analgetikum pro chirurgické zákroky a pacienty v terminálním stadiu. Jeho síla ho učinila užitečným v minimálních dávkách, ale také rizikem. V 90. letech, s bezuzdným uvolňováním farmaceutických opioidů, jako je OxyContin, si miliony Američanů vyvinuly závislost. Když úřady tyto pilulky omezily, nelegální trh je nahradil heroinem a později fentanylem - levnějším, silnějším a snadněji přepravitelným.



Zlom nastal kolem roku 2013, kdy mexické kartely, ve spolupráci s čínskými chemiky, začaly drogu syntetizovat v tajných laboratořích. Čína byla do roku 2019 největším dodavatelem chemických prekurzorů, zatímco Mexiko ovládlo výrobu a pašování do USA. V roce 2022 již fentanyl představoval 90 % zabavených opioidů.



Fentanyl je produktem globalizace. Chemické prekurzory putují z čínských továren, často přes daňové ráje, do laboratoří v Mexiku (kontrolovaných kartely jako Sinaloa a Jalisco) a vstupují do USA ukryté v autech, tunelech nebo dokonce poštou. Dark web usnadňuje anonymní transakce a pandemie urychlila digitální obchod.



Regulace přitom nedokázala držet krok s kriminální inovací. Čína v roce 2019 zakázala varianty fentanylu, ale obchodníci se přizpůsobili pomocí "nezařazených prekurzorů" - chemicky modifikovaných látek, aby obešli zákony. Mexiko zase čelí korupci a násilí kartelů s malou schopností prosazování práva.



Mezi lety 2015 a 2022 se předávkování fentanylem v USA zvýšilo o 540 %. V roce 2023 umírá na tuto drogu každých 7 minut jeden člověk. Venkovské a městské komunity jsou zdevastovány. V Západní Virginii, nejvíce postiženém státě, jedno z 50 dětí ztratilo rodiče v důsledku předávkování. Odhaduje se, že opioidní krize stojí USA 1,5 bilionu dolarů ročně ve zdravotnictví, ztrátě produktivity a bezpečnosti. Fentanyl si nevybírá oběti: od manažerů po bezdomovce, epidemie odhalila zranitelnost země, kde 30 % dospělých hlásí příznaky úzkosti nebo deprese - úrodnou půdu pro závislost.



Proč jsou daně neúčinnou odpovědí? Logika dovozních daní je jednoduchá: ekonomicky zatlačit Čínu a Mexiko, aby bojovaly proti obchodu s drogami. Tato úvaha má ale čtyři zásadní nedostatky. Cla postihují legální obchod, nikoli podzemní. Čínské a mexické firmy, které vyvážejí elektroniku nebo automobily, trpí, ale obchodníci s drogami operují na okraji formální ekonomiky. Zločinecká adaptace: I když Čína zavře 10 laboratoří, v jihovýchodní Asii nebo Indii vznikne 20 dalších. Kartely již v některých státech nahradily fentanyl nitazeny (jiné syntetické opioidy). Cla vedou k odvetným opatřením. V roce 2018 vedla obchodní válka mezi USA a Čínou k tomu, že Peking na měsíce omezil protidrogovou spolupráci. Ignorování kořene problému - domácí poptávka živí obchod s drogami. Dokud bude mít 3 miliony Američanů poruchu užívání opioidů, nelegální trh bude prosperovat.



Historicky cla nikdy drogy nevymýtily. V 80. letech uvalila Reaganova vláda sankce na Kolumbii, ale kokain dál proudil. Rozdíl je nyní v měřítku - fentanyl se pašuje v 1 kg balíčcích, což stačí na 500 000 smrtelných dávek.



Boj proti fentanylu vyžaduje strategie stejně komplexní jako jeho vlastní síť výroby. Chytrá mezinárodní spolupráce - sledování chemických prekurzorů prostřednictvím blockchainu se sdílením dat v reálném čase mezi USA, Čínou a Evropou. Diplomatický tlak zaměřený na daňové ráje a banky, které perou peníze kartelů (90 % finančních toků fentanylu prochází tradičním bankovním systémem). Snížení škod a léčba - rozšíření klinik s metadonem a buprenorfinem, jejichž přístup je stále omezen v 60 % okresů USA. Bezplatná distribuce naloxonu (protijedu proti předávkování) ve školách, věznicích a veřejných prostranstvích. Zavedení center kontrolované konzumace, jako ve Vancouveru, které snížily úmrtnost o 35 %. Útok na poptávku - přísná regulace farmaceutických opioidů a soudní řízení proti společnostem, které na krizi profitovaly (jako je Purdue Pharma, která byla zodpovědná za zaplacení odškodnění ve výši 6 miliard dolarů).



Integrace duševního zdraví do veřejného systému: 60 % lidí závislých na opioidech má neléčenou psychiatrickou diagnózu. Reforma soudního systému - dekriminalizace osobního užívání, po vzoru Portugalska, které snížilo počet předávkování o 80 %.



Daně jsou náplastí pro politiky, kteří dávají přednost velkolepým gestům před bolestivými reformami. Fentanyl je symptomem hlubokých selhání - fragmentovaného systému zdravotní péče, ekonomiky, která marginalizuje miliony lidí, a války proti drogám, která živí zločin. Dokud USA nebudou čelit epidemii jako otázce veřejného zdraví - a ne jako bitvě mezi národy - počet mrtvých bude nadále stoupat.





Řešení je ve vědě, ne na celnici.