Spojené státy odmítly předsedat dalšímu setkání o Ukrajině ve formátu Ramstein

7. 2. 2025

čas čtení 2 minuty

26. setkání kontaktní skupiny pro Ukrajinu ve formátu Ramstein, které je naplánováno na 12. února v Bruselu, se bude poprvé konat bez vedení Spojených států, sdělily informované zdroje The Times. Podle nich administrativa prezidenta Donalda Trumpa požádala britského ministra obrany Johna Hillyho, aby Spojené království převzalo předsednictví skupiny a svolalo spojence.

Odmítnutí Spojených států vést schůzku může být způsobeno tím, že Trumpův tým ještě nerozhodl o oficiálním postoji k Ukrajině a o další vojenské pomoci Kyjevu, řekl publikaci vysoký představitel EU. Další účastník rozhovoru to připisuje skutečnosti, že nový šéf Pentagonu, Pete Hegseth, se teprve nedávno ujal úřadu a teprve si "zvyká" na svou práci. Zároveň bude přítomen na setkání 12. února.

Deník New York Times již dříve napsal, že kontaktní skupina pro Ukrajinu ve formátu Ramstein může po Trumpově nástupu do úřadu, který se konal 20. ledna, ukončit svou činnost. Jak noviny poznamenaly, Trump je velmi skeptický ohledně podpory Ukrajiny a otevřeně projevuje přízeň ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz také připustil ukončení schůzek ve formátu Ramstein, ale naznačil, že tým nového amerického prezidenta nabídne novou možnost interakce mezi partnery Kyjeva.

Setkání o Ukrajině na americké základně Ramstein v Německu poprvé uspořádaly Spojené státy v dubnu 2022. Účelem akce bylo koordinovat pomoc Kyjevu od spojenců v reakci na totální ruskou invazi. Poslední setkání se konalo 9. ledna. Po zasedání administrativa Joea Bidena oznámila přidělení vojenské pomoci Ukrajině ve výši 500 milionů dolarů, balíček zahrnoval další rakety protivzdušné obrany, munici, včetně vzduch-země, a vybavení na podporu ukrajinských F-16. Podle Pentagonu do ledna 2025 země účastnící se skupiny převedly Kyjevu vojenskou pomoc ve výši 126 miliard dolarů. Na začátku února Trump zároveň řekl (v rozporu se skutečností - KD), že Spojené státy investovaly do podpory Ukrajiny "téměř o 200 miliard dolarů více" než evropské země. Slíbil, že za to bude od EU požadovat kompenzaci.

Zdroj v angličtině: ZDE

