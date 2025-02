Izraelský časopis +972: Bombardování rozsáhlých civilních obytných oblasti, plynování tunelů: Neomezená izraelská válka proti podzemí Gazy

7. 2. 2025

Izraelská armáda nedokázala určit velitele Hamásu v tunelech v Gaze, a proto likvidovala celé civilní obytné bloky bombardováním, aby rozdrtila chodby pod nimi a zaplavila je smrtícími plyny, odhaluje vyšetřování izraelského časopisu +972

Unable to pinpoint Hamas commanders in Gaza’s tunnels, Israel decimated entire residential blocks with bunker-buster bombs to crush the passages below and flood them with lethal fumes.



New investigation by @yuval_abraham for @972mag & @mekomit.https://t.co/bnvnocGwSg — +972 Magazine (@972mag) February 6, 2025

Izraelská armáda intenzivně bombardovala celé obytné oblasti v Gaze, když neměla k dispozici zpravodajské informace o přesné poloze velitelů Hamásu, kteří se skrývají v podzemí, a záměrně používala vedlejší toxické produkty bomb, aby udusila bojovníky v tunelech, odhaluje vyšetřování časopisu +972 a Local Call, píše Yuval Abraham. Armáda měla právo usmrtit trojciferný počet civilistů v honbě na jediného bojovníka z Hamásu



Vyšetřování založené na rozhovorech s 15 důstojníky izraelské vojenské rozvědky a Šin Bet, kteří se od 7. října podíleli na operacích zaměřených na tunely, odhaluje, jak tato strategie měla kompensovat neschopnost armády přesně určit cíle v podzemní síti tunelů Hamásu. Při útoku na vyšší velitele skupiny izraelská armáda schválila zabití „trojciferného počtu" palestinských civilistů jako „vedlejší škody" a v reálném čase úzce koordinovala očekávané počty obětí s americkými představiteli.



Je známo, že některé z těchto úderů, které byly nejsmrtonosnějšími ve válce a při nichž byly často použity americké bomby, zabily izraelské rukojmí, a to navzdory obavám, které vojenští důstojníci předem vyjádřili. Nedostatek přesných zpravodajských informací navíc znamenal, že nejméně při třech velkých úderech armáda svrhla několik dvoutisícových bomb na bunkry, které zabily desítky civilistů - součást strategie známé jako „tiling“ -, aniž by se podařilo zabít zamýšlený cíl.



„Přesně určit cíl uvnitř tunelu je obtížné, takže se útočí v [širokém] okruhu,“ řekl zdroj z vojenské rozvědky serverům +972 a Local Call. Vzhledem k tomu, že armáda bude mít jen mlhavou představu o poloze cíle, vysvětlil zdroj, bude tento poloměr velký až „desítky a někdy stovky metrů“, což znamená, že tyto bombardovací operace zavalí bez varování troskami obyvatele několika bytových domů. „Najednou vidíte, jak se někdo v IDF skutečně chová, když dostane příležitost zlikvidovat celý obytný blok - a udělá to,“ dodal zdroj.



Vyšetřování také odhaluje, jak Izrael již léta ví, že při použití bomb na ničení bunkrů se jako vedlejší produkt uvolňuje smrtící plyn oxid uhelnatý, který může lidi uvnitř tunelu zabít udušením i ve vzdálenosti stovek metrů od místa úderu. Poté, co to armáda náhodou zjistila v roce 2017, poprvé ji jako strategii vyzkoušela v Gaze v roce 2021 a po 7. říjnu ji použila při snaze zabít velitele Hamásu. Tímto způsobem mohla armáda útočit na cíle, aniž by znala jejich přesnou polohu a aniž by se musela spoléhat na přímé zásahy.



„Plyn zůstává v podzemí a lidé se dusí,“ uvedl brigádní generál (res.) Guy Hazoot, jediný zdroj, který byl ochoten být jmenován, pro +972 a Local Call. „[Uvědomili jsme si], že můžeme účinně zasáhnout kohokoli v podzemí pomocí bomb letectva, které, i když nezničí tunel, uvolní plyny, které zabijí každého uvnitř. Tunel se pak stane smrtící pastí.“



V lednu 2024 mluvčí izraelské armády v reakci na předchozí vyšetřování sdělil serverům +972 a Local Call, že „nikdy nepoužívala a ani v současnosti nepoužívá vedlejší produkty nasazení bomb k poškození svých cílů a v IDF žádná taková ‚technika‘ neexistuje“. Přesto naše nové vyšetřování odhalilo, že letectvo provedlo fyzikálně-chemický výzkum účinku plynu v uzavřených prostorách a armáda zvažovala etické důsledky této metody.



Tři izraelští rukojmí - Nik Beizer, Ron Sherman a Elia Toledano - byli zabiti udušením v důsledku bombového útoku z 10. listopadu 2023, jehož cílem byl Ahmed Ghandour, velitel brigády Hamásu v severní Gaze. Armáda jejich rodinám sdělila, že v době bombového útoku nevěděla, že v blízkosti Ghandoura jsou drženi rukojmí. Tři zdroje obeznámené s úderem, který vedla Šin Bet, však sdělily serverům +972 a Local Call, že existovaly „nejednoznačné“ zpravodajské informace, které naznačovaly, že by se rukojmí mohli nacházet v blízkosti, a přesto byl útok povolen.



Podle šesti zdrojů se nejednalo o ojedinělý případ, ale o jeden z „desítek“ izraelských leteckých útoků, které pravděpodobně ohrozily nebo zabily rukojmí. Popsaly, že vojenské velení dalo zelenou útokům na domy podezřelých únosců a tunely, z nichž vysoce postavení představitelé Hamásu řídili boje.



Zatímco útoky byly přerušeny, pokud existovaly konkrétní a definitivní zpravodajské informace naznačující přítomnost rukojmích, armáda běžně schvalovala údery, když byl zpravodajský obraz nejasný a existovala „obecná“ pravděpodobnost, že se rukojmí nacházejí v blízkosti cíle. „Určitě se staly chyby a my jsme bombardovali rukojmí,“ uvedl jeden zpravodajský zdroj.



Snaha Izraele maximalizovat šance na zabití vysoce postavených bojovníků ukrývajících se v podzemí zahrnovala také pokusy o rozbití částí sítě tunelů a uvěznění cílů uvnitř. Zdroje popsaly případy, kdy byla bombardována vozidla prchající z místa útoku, aniž by byly k dispozici konkrétní informace o tom, kdo se nachází uvnitř, a to na základě předpokladu, že by se vysoký představitel Hamásu mohl pokusit o útěk.



„Celý region cítil a slyšel výbuchy,“ uvedl v rozhovoru pro +972 a Local Call Abdel Hadi Okal, palestinský novinář z Džabalíje, který byl svědkem několika velkých izraelských bombardovacích operací - které Palestinci často označují jako ‚ohnivé pásy‘ - během prvních týdnů války. „Celé obytné bloky byly zasaženy těžkými raketami, což způsobilo, že se budovy zřítily a spadly jedna na druhou. Sanitky a vozidla civilní obrany se s rozsahem bombardování nedokázaly vypořádat, takže lidé museli používat vlastní ruce a nějaké lehké vybavení, aby vytáhli těla zpod trosek domů. Nebylo možné, aby někdo přežil.“



Část 1: Účinek plynu



Překvapivý objev



Plynový efekt byl objeven nechtěně v říjnu 2017. V té době brigádní generál (res.) Guy Hazoot velel divizi v rámci Jižního velitelství. Ten vylíčil sled událostí serverům +972 a Local Call, což potvrdily tři další vojenské zdroje.



Podle Hazoota byl tehdejší náčelník štábu IDF Gadi Eizenkot v zahraničí a pověřil svého zástupce Aviva Kochaviho řešením naléhavého problému: Palestinský islámský džihád (PIJ) prokopal tunel pod plotem, který ohraničuje pásmo Gazy, a to asi dva kilometry od kibucu Kissufim. Kočaví nařídil letectvu, aby tunel bombardovalo bombou, ale dal jim pokyn, aby nezabíjeli více než pět operativců PIJ a zabránili tak zbytečné eskalaci situace v Gaze.



Pak se stalo něco nečekaného. „I když jsme bomby odpálili na [izraelské straně] hranice, všichni v tunelu [uvnitř Gazy] zemřeli,“ vysvětlil Hazoot. „Dalších 12 záchranářů PIJ se tam dostalo po výbuchu a také zemřeli na udušení. Zemřeli i ti, kteří měli masky.“ To byl podle Hazoota „zlomový okamžik“, kdy se ukázalo, že bomby s náložemi vybuchujícími v tunelech rozptylují jako vedlejší produkt plynný oxid uhelnatý, který v tunelu zůstává několik dní.



Oxid uhelnatý, známý jako „tichý zabiják“, je bez barvy, zápachu a chuti a pro člověka je obzvláště smrtelný. Ročně zemře přibližně 30 000 lidí na následky jeho vdechnutí v důsledku vadných topidel, motorů a pecí v uzavřených prostorách s nízkou hladinou kyslíku.



Letectvo následně provedlo fyzikálně-chemickou studii o účincích tohoto plynu v uzavřených prostorách, která zjistila, že je obtížné předpovědět přesný poloměr jeho smrtícího šíření. „Existují pravděpodobnosti,“ vysvětlil zdroj z letectva pro +972 a Local Call. „Není to binární, kdy každý v tomto okruhu zemře a mimo něj nikdo. Existuje poloměr s vysokou pravděpodobností, střední pravděpodobností a nízkou pravděpodobností úmrtí na plyn.“



Bezpečnostní zdroje poznamenaly, že použití bomb typu bunker-buster, které uvolňují plyn v podzemí jako vedlejší produkt, překonalo problém nutnosti přesně určit polohu cíle uvnitř tunelu. Představovalo to však také dilema.



„Bylo nám jasně řečeno, jak citlivá je to otázka, už jen to, že tento efekt existuje,“ uvedl zdroj z letectva. Zdroj, který se v roce 2021 účastnil diskuse o využití této techniky, kterou vedl tehdejší šéf jižního velení armády Eliezer Toledano, vysvětlil: „V roce 2021 se konala diskuse o využití této techniky: „Všichni to v diskusi brali velmi vážně, skutečnost, že plyn je to, co zabíjí. Obávali se, že to způsobí značné škody na image [Izraele].“



Vojenští představitelé zdůraznili pro +972 a Local Call, že záměrem bylo použít vedlejší chemický produkt výhradně k zabití operativců Hamásu, „kteří měli v úmyslu bojovat proti IDF“. Hazoot spolu s dalšími bezpečnostními zdroji rovněž zdůraznil, že samotné bomby jsou „konvenčními zbraněmi“, neboť plyny jsou vedlejším produktem standardních bomb, nikoliv chemickými nebo biologickými hlavicemi. „Plyny nemají kam uniknout,“ řekl Hazoot. „Zůstávají pod zemí a lidé se dusí. Je to konvenční zbraň, jen její účinek pod zemí je jiný. Bomby se stávají smrtelnějšími.“



Michael Sfard, izraelský právník zabývající se lidskými právy a odborník na mezinárodní právo, však řekl serverům +972 a Local Call: „I když jsou bomby uvolňující plyn konvenční a plyn je pouze vedlejším produktem, záměrné použití tohoto 'vedlejšího účinku' jako metody vedení války porušuje zákazy uvedené v zákonech o ozbrojených konfliktech. Použití toxického nebo dusivého plynu v boji je v rozporu s ustanoveními Úmluvy o zákazu chemických zbraní a dlouhodobými mezinárodními deklaracemi, které jí předcházely, a podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu je klasifikováno jako válečný zločin.“



Sarah Harrisonová, vedoucí analytička Mezinárodní krizové skupiny a bývalá právnička Pentagonu, která radila americkým ozbrojeným silám, potvrdila, že úmyslné použití oxidu uhelnatého jako zbraně je podle mezinárodního zvykového práva nezákonné. Ačkoli bunkrové bomby nejsou samy o sobě postaveny mimo zákon, „pokud je záměrem použít konvenční zbraň pouze jako zařízení k přepravě toho, co je jinak chemickou zbraní, pak by to podle mého názoru bylo nezákonné použití,“ řekla v rozhovoru pro +972 a Local Call. „Existuje spousta legálních zbraní, které můžete použít nezákonně.“



V odpovědi na náš dotaz mluvčí izraelské armády opět popřel, že by izraelská armáda používala tuto techniku k zabíjení vůdců Hamásu, a označil toto tvrzení za „nepodložené“.



Vytváření smrtících pastí



Hazoot a další zdroje odhalili, že první pokus Izraele o použití bomb na ničení bunkrů, které mají způsobit hromadné úmrtí militantů prostřednictvím udušení plynem, se uskutečnil v rámci operace „Bleskový úder“, masivního bombardování tunelové sítě Hamásu během širší operace „Strážce hradeb“ v květnu 2021.



Před touto operací, jak vysvětlil zdroj z izraelského letectva, vyjádřili profesionálové z řad letectva obavy, že rozsáhlé použití bomb typu bunker-buster k odpálení v podzemí by mohlo způsobit zřícení celých nadzemních budov a ohrozit tak velké množství civilistů. „Byla snaha sdělit velitelské úrovni, že tato operace je riskantní, že se budovy mohou zřítit a že plně nerozumíme tomu, co se může stát,“ uvedl zdroj. „Ale oni do toho stejně šli.“



Tyto předpovědi se naplnily během operace 16. května 2021. Při útoku na tunelovou síť Hamásu ve čtvrti Rimal ve městě Gaza se zřítilo několik obytných budov a zahynulo 44 civilistů.



Hazoot vysvětlil, že během akce „Strážce hradeb“ bylo cílem armády uvést Hamás v omyl, že se izraelské jednotky chystají vtrhnout do Gazy, což přimělo jeho operativce k ústupu do tunelů. Při následném útoku, jak uvedl v loňském rozhovoru pro izraelské noviny Israel Hayom, armáda očekávala, že zabije „500 až 800 operativců“ udušením, když na ně shodí „současně 460 bunkrových bomb“.



Podvod se nezdařil: Do tunelů se agenti Hamásu nedostali. Přesto bombardování pokračovalo.



Zdroje uvedly, že tyto útoky některé příslušníky letectva a jižního velení šokovaly, protože podle nich akce postrádaly vojenskou logiku, jakmile bylo zřejmé, že operativci Hamásu se do tunelů nestáhli - což předznamenalo některé způsoby armádních operací od 7. října. „V určitém okamžiku si [armáda] uvědomila, že Hamás tuto strategii odhalil. A izraelští velitelé si řekli: 'No tak prostě všechno vyhodíme do vzduchu a vytvoříme zkázu,'“ tvrdí vojenský zdroj. „Nedošlo k žádnému racionálnímu rozhodování. Nebylo cítit, že by to mělo nějaký smysl. Připadalo mi to jako pokus o demonstraci síly.“



Podle Hazoota se Hamás brzy chytil. „Hamás se ze 'Strážce hradeb' poučil,“ vysvětlil. „Nakoupili 1 300 výbušných dveří a rozmístili je po tunelech. Vytvořili několik větracích šachet, aby rozptýlili plyny, a také zavedli nové techniky hloubení tunelů zahrnující zákruty a odbočky.“ Tyto techniky podle Hazoota pomohly zachytit plyn a zabránit jeho dalšímu šíření.



Mluvčí Hamásu to skutečně potvrdil serverům +972 a Local Call: „Brigády Al-Kassám přijaly opatření na ochranu svých členů v tunelech před plyny, které izraelská armáda vysílala během svých úderů.“



Zpravodajský zdroj zapojený do izraelských vojenských aktivit v Gaze i v Libanonu sdělil serverům +972 a Local Call, že v rámci bezpečnostních složek panuje dohoda, že generální tajemník Hizballáhu Hasan Nasralláh pravděpodobně také zemřel na udušení - ačkoli v Libanonu nebyl plyn použit jako zbraň pro záměrný atentát, jako tomu bylo v Gaze.



„Na Nasralláha byly svrženy desítky bomb a IDF doufaly, že jedna z nich vybuchne a zabije ho přímo v bunkru,“ uvedl zdroj. „Na druhou stranu v Gaze při útoku na tunel nevíte přesně, kde se vysoce postavená osoba nachází. Proto útočíte na několik míst v tunelu, čímž vytváříte možnost, že zemře udušením.“



Na to, že armáda v Gaze záměrně používá jako techniku atentátu udušení plynem, upozornil také Nir Dvori, vojenský analytik izraelského kanálu Channel 12, ve svém popisu bombového útoku, při němž v březnu 2024 v uprchlickém táboře Nuseirat zahynul vysoce postavený bojovník Hamásu Marwan Issa. „Letectvo použilo k úderu na podzemní komplex bomby typu bunker-buster a zejména těžké výbušniny,“ napsal Dvori s odvoláním na vojenské zdroje. „Důvodem těžkého bombardování a sekundárních výbuchů bylo zajistit, aby každý, koho nezabije samotný výbuch nebo zřícení tunelu, zemřel na udušení nebo vdechnutí nebezpečných látek.“



Část 2: Ohrožení rukojmích



'Existovaly jisté náznaky, že se jedná o rukojmí, ale byl zde tlak, aby se jednalo'



Militanti nebyli jediní, kdo zemřel na následky vystavení plynu. Dne 10. listopadu 2023 izraelská armáda bombardovala tunel, který označila za úkryt velitele severní brigády Hamásu v Gaze Ahmeda Ghandúra. Při útoku zahynuli také tři izraelští rukojmí: Ron Sherman, Nik Beizer a Elia Toledano. Armáda získala jejich těla zpět a následující měsíc je vrátila Izraeli.



Armáda původně rodinám rukojmích sdělila, že tři muže zavraždil Hamás. Později však uvedla, že Sherman, Beizer a Toledano - jejichž těla byla nalezena neporušená a bez střelných zranění - zemřeli na otravu oxidem uhelnatým způsobenou izraelským bombardováním.



Deset měsíců po smrti svého syna Nika byla Káťa Beizerová předvolána na schůzku s vysokým důstojníkem vojenské rozvědky a velitelem letectva odpovědným za útok. Vysvětlili jí, že armáda nevěděla o přítomnosti rukojmích v tunelu a že její syn zemřel na následky bomby svržené letectvem, která uvolnila jedovatý plyn.



„Říkali, že tento typ zbraně uvolňuje plyny,“ řekla Káťa v rozhovoru pro +972 a Local Call. „Zeptala jsem se, jaké plyny, a oni mi hned vysvětlili, že to byla konvenční zbraň, nic zakázaného.“ Vyprávěla, že během rozhovoru přiznali, že použití plynu bylo záměrné, protože to byl „jediný způsob, jak se dostat k někomu uvnitř tunelu“.



Shermanova matka Ma'ayan řekla izraelskému investigativnímu serveru The Hottest Place in Hell, že jí šéf armádního velitelského centra pro rukojmí a pohřešované osoby generálmajor Nitzan Alon vysvětlil, že „bomby jsou konvenční, ale mají určitý vedlejší účinek, který způsobuje uvolňování toxických plynů v důsledku chemické reakce, a to je příčinou smrti“. Zároveň se omluvil slovy: „Nevěděli jsme, že tam jsou.“ Všichni se omluvili.



Devět dní před Ronovou smrtí, 1. listopadu 2023, obdržela Ma'ayan Shermanová zprávu přes WhatsApp od někoho z velitelského centra pro rukojmí a pohřešované osoby, které bylo přiděleno její rodině. Zpráva - kterou viděly stanice +972 a Local Call - obsahovala leták distribuovaný Hamásem s tučným červeným nadpisem: „Vzkaz izraelskému lidu“. Na obrázku byl vyobrazen její syn Ron, který vypadal vyděšeně, ruce měl zdvižené a text v hebrejštině i arabštině zněl: „Vaši synové jsou v zajetí odboje“ a ‚Bombardování vůdců Hamásu ovlivní jejich osud‘.



Důstojník ujistil Ma'ayan, že se jedná „pouze o psychologickou válku“, a dodal: „Pokud jde o IDF, nedochází k žádné změně. Pracovní předpoklad je, že Ron je naživu.“



Dnes Shermanová považuje leták za další důkaz, že armáda vědomě ohrozila život jejího syna. „Ignorovat leták nedává smysl,“ řekla. „Když jsem leták dostala, řekli mi, abych mlčela. Řekli mi, abych o tom nemluvila.“



Server +972 a Local Call však zjistily, že tvrzení armády, že nemá žádné informace o tom, že by v blízkosti Ghandoura byli drženi rukojmí, je nepravdivé. Tři bezpečnostní zdroje obeznámené s plánováním útoku prozradily, že operační oddělení Šin Bet, které útok vedlo, obdrželo další nejasné zpravodajské informace, které mohly naznačovat „střední pravděpodobnost“ přítomnosti rukojmích na místě.



„Operaci zaměřenou na Ghandoura vedli dva záložníci, kteří pracovali působivě a profesionálně, ale nevěděli, zda tam jsou rukojmí,“ vysvětlil bezpečnostní zdroj obeznámený s operací. „Objevily se náznaky, že se tam nachází tělo rukojmího, nebo snad živý rukojmí, ale nebylo jasné, jak je interpretovat, protože informace byly nejednoznačné,“ dodal zdroj. „Nevědělo se, zda je rukojmí živý, nebo mrtvý, a i kdyby byl živý, nebylo jasné, zda se nachází na tomto konkrétním místě, nebo na jiném. A nikdo se příliš nevyptával. Všichni chápali, že je třeba jednat pod tlakem.“



Druhý bezpečnostní zdroj tuto výpověď potvrdil. „Selhání spočívalo v tom, že předpokládali, že mají co do činění s mrtvolami - že rukojmí jsou již mrtví,“ řekl zdroj. „Kdyby byl Ghandour méně kritickou postavou v boji, možná by to řešili jinak.“





„Byla to posedlost odstranit Ghandoura,“ vysvětlil třetí bezpečnostní zdroj obeznámený se zásahem. „Na severu Gazy probíhaly manévry [izraelských pozemních sil] a existovala silná touha ho odstranit.





"Cíloví analytici pracují jako obchodníci. Chtějí, aby byl jejich cíl bombardován.“

„Abyste se ujistili, že nemíříte na rukojmí, museli byste znát přesnou polohu každého z nich,“ vysvětlil bezpečnostní zdroj. „To ale nevíte. Takže když zasáhnete vysoce postaveného představitele Hamásu, existuje rozumná šance, že zabijete i rukojmí.“ Tato pravděpodobnost se zvyšovala, protože podle zdrojů měla armáda zpravodajské informace o tom, že vůdci Hamásu se často obklopují rukojmími v tunelech.





Ne vždy byla jistota, že tyto údery na tak rozsáhlých územích zasáhnou zamýšlený cíl.







„Vykachlíčkování“ celého polygonu vyžadovalo velký počet bomb a podle zdroje jich nebylo vždy dost. „[Někdy] jsme pokryli jen 50 procent plochy, ale raději jsme měli padesátiprocentní šanci na úspěch než žádnou. Pokud je například polygon široký 20 [jednotek], můžete shodit tři bomby podélně a tři napříč, takže nakonec shodíte asi 10 bomb na oblast, kde si ani nejste jisti, zda tam [cíl] je.“

Zatímco jeden zdroj ospravedlňoval útoky na obytné bloky tvrzením, že civilisté žijící nad tunelem museli vědět, že pod nimi působí Hamás, jiný zpravodajský zdroj to považoval za hůře ospravedlnitelné. „Za většinu zabití jsou zodpovědní pracovníci zpravodajských služeb, nikoli pozemní síly,“ řekl. „Zabili jsme mnohem více lidí než [bojoví] vojáci nebo piloti, protože jsme jim vlastně řekli, kde mají bombardovat.“







Nešlo o ojedinělou chybu. Šest zpravodajských zdrojů popsalo podobné případy, kdy byly schváleny údery zaměřené na operativce Hamásu v podzemí, i když existovala pravděpodobnost, že by mohlo dojít ke zranění rukojmích. Zdůraznili, že to nebylo způsobeno nedbalostí vojáků, ale výsledkem politiky, která platila přinejmenším během prvních šesti měsíců války.Tato politika, vysvětlilo šest zdrojů, umožňovala povolit letecké údery, pokud neexistovaly žádné pozitivní indicie, že se vedle cíle nacházejí rukojmí; jinými slovy, velitelé nemuseli takovou možnost vyloučit. To platilo i v případě, že zpravodajské informace byly nejasné nebo existovala „obecná, nekonkrétní“ pravděpodobnost, že se na daném místě nacházejí rukojmí.Podle názoru zdrojů velká šedá zóna mezi pozitivním náznakem přítomnosti rukojmích a možností vyloučit jejich přítomnost umožnila „desítky“ úderů, které ohrozily a zabily rukojmí.Bezpečnostní zdroje naznačily, že jedním z důvodů této politiky bylo organizační oddělení útočících jednotek - například jednotek divize Gaza, jižního velitelství a Šin Bet - a velitelského centra pro rukojmí a pohřešované osoby, které podléhá armádnímu oddělení speciálních operací a je zodpovědné za předávání informací o „zónách zákazu úderů“, v nichž se předpokládá držení rukojmích. Toto rozdělení podle nich vytváří problematickou dynamiku připomínající „přetahování“ mezi různými subjekty.Tři zpravodajské zdroje upozornily na tento problém během prvních týdnů války, zejména při desítkách úderů, které divize pro Gazu provedla 7. října na domy operativců Hamásu podezřelých z únosu Izraelců. „Nikdo vědomě nebombardoval rukojmí, to se nestalo,“ zdůraznil jeden ze zdrojů. „Ale touha po pomstě únoscům byla tak velká, že bombardovali jejich domy, aniž by věděli, zda jsou uvnitř rukojmí.“Druhý zdroj rovněž potvrdil účast na „desítkách“ úderů proti domům podezřelých únosců. „Rukojmí prostě nebrali v úvahu při počáteční palebné politice,“ uvedl zdroj. „Vzpomínám si, jak jsem se po týdnu nebo dvou poprvé vrátil domů a zjistil jsem, že se konají protesty a všichni mluví o rukojmích. Bylo to neskutečné.“Tyto údery na domy podezřelých únosců pokračovaly asi dva týdny, dokud se zpravodajský obraz nevyjasnil a z velitelského centra pro rukojmí a pohřešované osoby nebyl divizi v Gaze sdělen podstatně větší počet „zón bez úderu“.„Bylo to šílené,“ řekl první zdroj. „Bombardujete dům někoho, kdo je podezřelý z únosu. Jen díky štěstí jsme nezabili desítky rukojmích. Neexistovaly 'zóny bez úderu' a nevědělo se, kde rukojmí jsou. Vyjadřoval jsem [svou frustraci] nahlas - rozzuřilo mě to. Nebrali to v potaz. Nebyla to priorita číslo jedna. V centru pozornosti byla pomsta únoscům.“„Byli to typicky agenti Nuchby,“ vysvětlil druhý zdroj s odkazem na speciální jednotky Hamásu, “a v rámci operace jsme bombardovali jejich domy. Existovala možnost, že tam [rukojmí] byli. Zpětně víme, že byli drženi spíše v podzemí, ale k chybám určitě docházelo a rukojmí jsme bombardovali.“Armáda nezveřejnila, kolik rukojmích, pokud vůbec nějací, bylo zabito při úderech letectva během prvních dvou týdnů války. Hamás však ve třech samostatných zprávách na Telegramu tvrdil, že v týdnu po 7. říjnu bylo při izraelských náletech zabito 27 rukojmích. Celkově je podle Fóra rukojmích a rodin pohřešovaných známo 30 rukojmích, kteří zemřeli v zajetí poté, co byli zaživa uneseni do Gazy.Politika tolerantní palby byla patrná i při úderech zaměřených na vysoké představitele Hamásu, které byly často prováděny pod vedením Šin Bet nebo jižního velení. „V rámci operačního oddělení Šin Bet existuje určité odtržení od zbytku velení IDF,“ poznamenal bezpečnostní zdroj. „Je to velmi izolovaný orgán, který vyžaduje velkou pozornost a zdroje. Jeho jediným cílem je zabít každého vysokého představitele Hamásu a úspěch války pro ně závisí na tomto cíli.„Vadilo mi, že někteří lidé tam byli ochotni udělat naprosto cokoli, aby tohoto cíle dosáhli,“ pokračoval zdroj. „Počet [civilistů], které byli ochotni zabít - v jejich pojetí bylo všechno jen překážkou v jejich cestě, dokonce i rukojmí.“Jiné zdroje tato tvrzení kvalifikovaly a zdůraznily, že otázka rukojmích byla často brána vážně, ale do značné míry závisela na veliteli. Jeden z bezpečnostních zdrojů poznamenal, že v počátečních fázích války hrály roli i politické názory velitelů. „Každý úder namířený proti vysoce postavené osobě je pečlivě zvažován,“ uvedl zdroj. „Někdy záleží na tom, jak hlasitě zpravodajský důstojník křičí, jak moc mu na tom záleží, a dokonce i na jeho politických postojích. Vzhledem k tomu, že se otázka rukojmích zpolitizovala, našli se tací, kteří se domnívali, že účel světí prostředky.“V době listopadového atentátu na Ghandoura nebyl tunelový komplex, kde se nacházel, označen velitelským centrem pro rukojmí a pohřešované osoby jako „bezzásahová zóna“. Šin Bet proto formálně neměla důvod vyhnout se vedení úderu proti němu, a to navzdory zpravodajským materiálům, které u některých analytiků vyvolávaly pochybnosti.Dne 14. února 2024 izraelská armáda bombardovala tunelový komplex pod městem Chán Júnis s cílem zabít velitele místního praporu Hamásu. Šest rukojmích - Alexander Danzig, Yoram Metzger, Haim Perry, Yagev Buchshtav, Nadav Popplewell a Avraham Munder - bylo drženo nedaleko a jejich tunel byl naplněn oxidem uhelnatým.V červnu armáda informovala rodiny, že šest rukojmích zemřelo v zajetí Hamásu. Osnat Perryová, manželka osmdesátiletého Haima, vyprávěla, jak k ní domů přišla vojenská delegace a vysvětlila, že rukojmí „zemřeli na plynný oxid uhelnatý v důsledku hlubokých zásahů“. Odhadovaná vzdálenost mezi rukojmími a místem bombardování byla 120 až 200 metrů - tedy v předpokládaném smrtelném dosahu plynu, jak vyhodnotila armáda.„Nebyli přímo zasaženi, ale tunel, ve kterém se nacházeli, se naplnil tímto plynem, který je vysoce toxický a zabíjí během několika minut,“ vysvětlila Osnat a dodala, že ji utěšuje skutečnost, že podle vojenské delegace by smrt jejího manžela byla bezbolestná. „Smrt z tohoto plynu je bezbolestná, protože lidé okamžitě ztratí vědomí a během několika minut zemřou, jako by usnuli.“Tvrzení armády, že Perry zemřel na oxid uhelnatý, přišlo tři měsíce předtím, než bylo v srpnu z Chán Júnisu vyzvednuto jeho tělo a těla dalších pěti rukojmích, kteří byli s ním. Všech šest těl neslo podle armády i rodin známky střelných zranění a přinejmenším některá nesla známky týrání ze strany únosců.V prosinci mluvčí IDF oznámil, že „nejpravděpodobnější možností“ je, že po úderu únosci rukojmí popravili a sami byli zabiti jako „vedlejší produkt“ útoku. Podle armády bylo také možné, že rukojmí zemřeli na plyn uvolněný při úderu a později byli zastřeleni jinými ozbrojenci, kteří do tunelu dorazili o nějaký čas později. Jak tehdy informoval deník Haaretz: „Armáda odhaduje, že kdyby nebyli popraveni, rukojmí by zemřeli na následky vdechnutí plynu uvolněného při úderu.“„To, co nám bylo řečeno, bylo zcela jasné: kdyby je únosci kvůli blízkosti armády nepopravili, zemřeli by na plyn,“ řekl Osnat. V rozhovoru před příměřím dodala, že mluvit o tom „jí trhá duši“, ale dělá to v naději, že se to zbylým rukojmím nestane.Rodiny byly informovány, že v době úderu neměla armáda žádné pozitivní indicie, že se na místě nacházejí rukojmí. Po incidentu, který armáda klasifikovala jako omyl, však byl proces schvalování takových úderů zpřísněn. Místo toho, aby se údery povolovaly, dokud neexistují „žádné konkrétní indicie“ o přítomnosti rukojmích, vysvětlil vojenský zdroj, bude nyní větší váha přikládána jasnosti zpravodajských informací o umístění rukojmích a obecným indiciím o jejich blízkosti k vysokým velitelům Hamásu.„Když se stala první chyba s Ronem Shermanem, bylo jasné, že hrozí nebezpečí,“ řekl Osnat. „Ale pak se to opakovalo pořád dokola. Požádal jsem o schůzku s ministrem obrany a stále jsem ji nedostal. Chci se ho zeptat, jestli je to konkrétní strategie. Protože to není jednorázová chyba armády nebo operační chyba. Pokud nevědí, kde jsou všichni rukojmí, a přesto se rozhodnou bombardovat tunely, pak je to strategie.“Mezi příbuznými rukojmích zabitých v Gaze panovaly obavy, že zdůrazňování role izraelské vlády nebo armády při smrti jejich blízkých by mohlo být vykládáno - zejména v zahraničí - jako zbavování Hamásu odpovědnosti za jeho zločiny. To jim podle jejich slov ztěžuje vyjadřování veřejné kritiky.Rani, syn Yorama Metzgera, který zemřel v tunelu s Perrym, zdůraznil, že bez ohledu na přesnou příčinu smrti nese odpovědnost Hamás, který se únosem jeho osmdesátiletého otce dopustil válečného zločinu. „Od samého začátku říkáme, že našeho otce zavraždil Hamás, ne někdo jiný,“ řekl. Příbuzný dalšího rukojmího zabitého v Gaze, který si přál zůstat v anonymitě, řekl serverům +972 a Local Call: „Můj příbuzný zemřel na izraelský rozkaz. O tom není pochyb. Ale nehodlám dávat našim nepřátelům munici.“Na náš dotaz mluvčí izraelské armády uvedl: „Vyšetřování smrti šesti rukojmích v podzemním tunelu v oblasti Chán Júnis a vyšetřování smrti tří rukojmích držených v tunelovém komplexu, z něhož operoval velitel severní brigády Hamásu Ahmed Ghandour, bylo v uplynulých měsících transparentně představeno jejich rodinám a veřejnosti. Je třeba zdůraznit, že v obou případech neměly IDF žádné indicie ani podezření, že by se rukojmí nacházeli v místě útoku nebo v jeho okolí.“Nedostatek přesných zpravodajských informací o umístění vysoce postavených militantů v podzemí vedl izraelskou armádu také k přijetí obzvláště smrtící metody cílení: vybombardování a zničení několika sousedních obytných domů, aniž by varovala jejich obyvatele. Bombardováním těchto obytných bloků se armáda snažila rozdrtit části sítě tunelů, o nichž se domnívala, že se pod nimi nacházejí, a tím uvěznit cíl uvnitř nebo ho zabít zaplavením tunelu toxickým plynem.Aby se maximalizovaly šance na zavraždění cíle, armádní velení schválilo při těchto úderech zabití „stovek“ palestinských civilistů - které byly podle zdrojů prováděny v koordinaci s americkými úředníky, kteří dostávali živé aktualizace týkající se schválených údajů o „vedlejších škodách“.Předchozí vyšetřování organizací +972 a Local Call, potvrzená nedávným vyšetřováním deníku New York Times, zjistila, že Izrael po 7. říjnu uvolnil omezení, aby umožnil údery na vůdce Hamásu, které by znamenaly riziko zabití více než 100 civilistů. V odpovědi na náš dotaz pro toto vyšetřování mluvčí izraelské armády tyto zprávy popřel a naznačil, že „tvrzení, že IDF během války schválily a provedly útok, od kterého se očekávalo, že při něm zahynou stovky civilistů, a že IDF bombardovaly ‚celé čtvrti‘, jsou nepodložená“.V rozhovoru pro televizi MSNBC krátce před koncem svého prezidentského mandátu Joe Biden popsal, že při své první návštěvě Izraele po 7. říjnu vyjádřil izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi nesouhlas s touto politikou. „Řekl jsem: 'Bibi, nemůžeš kobercově bombardovat tyto komunity,'“ vyprávěl Biden. „A on mi odpověděl: 'No, vy jste to taky dělali. Vy jste kobercově bombardovali“ - ne přesně jeho slova, ale - “Vy jste kobercově bombardovali Berlín. Vy jste shodil jadernou bombu. Zabili jste tisíce nevinných lidí."„Šel po mně za to, že jsem řekl: 'Nemůžeš nevybíravě bombardovat civilní oblasti. I když tam jsou ti špatní, nemůžete zlikvidovat dvě stě, deset, dvanáct, patnáct set nevinných lidí, abyste dostali jednoho špatného,'“ pokračoval Biden.Podle Bidena Netanjahu odpověděl, že se jedná o lidi, kteří zabili Izraelce a jsou „všude v těch tunelech, a nikdo nemá ponětí, kolik kilometrů tunelů tam je“. Biden připustil, že podle jeho názoru jde o „legitimní argument“.Dne 17. října 2023 provedlo izraelské letectvo úder v uprchlickém táboře Al-Bureij, jehož cílem byl Ayman Nofal, velitel centrální brigády Hamásu. Dva bezpečnostní zdroje uvedly, že úder byl schválen s počtem „vedlejších škod“ až 300 palestinských civilistů, zatímco třetí zdroj tvrdil, že schválený počet byl 100. Úder - při němž se podařilo zabít Nofala a podle odhadů zahynulo nejméně 92 civilistů, včetně 40 dětí - byl podle zdrojů proveden ve „velmi širokém okruhu“, což odpovídá výše uvedenému způsobu útoku.„Viděl jsem [úder] na vlastní oči, na obrazovce, v reálném čase,“ vyprávěl zpravodajský zdroj zapojený do atentátu, který jej sledoval prostřednictvím dronu. „Viděl jsem všechny mrtvé lidi ležet poblíž. Vypadali jako mravenci. Upřímně si vzpomínám, že jsem tam po výbuchu viděl řeky lidských těl. Bylo to velmi těžké. Armáda [nevěděla], kde přesně se nachází, a tak rozsáhle bombardovala okolí, aby zajistila jeho smrt.“Amro Al-Khatib, obyvatel tábora Al-Bureij, byl svědkem útoku. „Při úderu bylo zničeno 16 až 18 rodinných domů,“ řekl serverům +972 a Local Call. „Vytáhli jsme mnoho mrtvých, po částech.“Khaled Eid přišel o 15 členů své rodiny, včetně rodičů, a strávil tři dny prohledáváním trosek, dokud nenašel úlomky jejich těl. „Hledali jsme je rukama, spolu s dobrovolníky a rodinnými přáteli,“ řekl pro +972 a Local Call.O dva týdny později schválilo jižní velení sérii leteckých úderů zaměřených na velitele praporu Džabalíja hnutí Hamás Ibrahima Biarího v uprchlickém táboře Džabalíja. Tento úder byl ještě ničivější a vyvolal silnější mezinárodní kritiku.Podle bezpečnostního zdroje zapojeného do operace útok záměrně srovnal se zemí celý obytný blok. Vyšetřování deníku Wall Street Journal, které zahrnovalo i analýzu satelitních snímků, zjistilo, že bombardování srovnalo se zemí nejméně 12 obytných budov.„Během [tohoto útoku] šéf cílové pobočky jižního velitelství řekl: ´Biari právě teď zabíjí vojáky a my ho už musíme odstranit´,“ vzpomíná bezpečnostní zdroj zapojený do úderů. „Byli z toho šílení, protože to bylo zrovna v době, kdy jsme manévrovali v oblasti Džabalíja.“Zdroj poznamenal, že přípustný počet civilních obětí byl stanoven na „asi 300“, ale výpočet byl nepřesný. Podle něj náčelník generálního štábu Herzi Halevi osobně schválil zabití stovek Palestinců při úderu poté, co se o této záležitosti „poradil“.„Za Ibrahima Biariho zemřela celá čtvrť,“ uvedl další zpravodajský zdroj, který na operaci pracoval. Vysvětlil, že ačkoli byl Biari pouze velitelem praporu, rozpad velení Hamásu během války povýšil velitele praporů na „vlivné úrovně, silně zapojené do terénu a rozhodující pro řízení bojů“. Zdroj uvedl, že v důsledku toho byla udělena bezprecedentní povolení k zabití stovek civilistů s cílem tyto osobnosti zavraždit.Palestinci, kteří úder přežili, sdělili serverům +972 a Local Call, že úder vyhladil celé rodiny - tři generace - a nezůstal nikdo, kdo by mohl podat svědectví, což potvrzují svědectví poskytnutá serveru Airwars.Wafa Hidžázíová, 22 let, byla pohřbena zaživa, ale přežila. „Útok proměnil náš dům v masový hrob,“ řekla pro +972 a Local Call. „Panoval tam teror. Naprostá tma. A mrak jako vroucí plamen, který zahalil celé místo. Tak zemřela moje matka a všechny mé sestry a jejich děti.“Pohřbená pod sutinami se Hijazi snažila křičet, ale nemohla. Pak se k ní natáhla ruka jejího otce, který v době bombardování nebyl doma, a vytáhla ji ven. Když se vynořila, našla matčinu ruku oddělenou od těla, stejně jako části těl svých mladších bratrů.Při úderech zaměřených na Biariho a Nofala použila armáda takzvaný „plošný útok“, který zahrnuje zničení celých obytných bloků a hromadné ztráty na životech Palestinců. Údery se opíraly o „polygon“ - obecný odhad v širokém okruhu, kde by se mohl cíl nacházet - který nebylo vždy možné zúžit.„Cílem je zavalit systém tunelů a uvěznit [cíl] uvnitř,“ vysvětlil bezpečnostní zdroj. „Protože je uspořádání tak komplikované, chcete zajistit, aby z něj nikdo neutekl. V podzemní válce téměř nikdy nemáte přesné souřadnice, jen polygon. Nezbývá než zaútočit zeširoka.“Po obdržení širokých souřadnic od zpravodajských agentur by pak letectvo shodilo bomby na bunkry po celé oblasti. „Dostali bychom nějaký polygon, obdélník v Gaze, a oni by nám řekli: 'Někde tady je podzemní komplex, ale nemůžeme ho blíže určit,'“ vysvětlil zdroj z letectva zapojený do úderů zaměřených na tunely. „Známe poloměr výbuchu bunkrové bomby, což je několik metrů, takže to bereme jako čtverec a pak oblast 'obložíme' [bombami].“Tento neúplný zpravodajský obraz vedl k případům, kdy armáda shodila bomby na bunkry, které zabily desítky Palestinců, zatímco cíl v podzemí přežil. To se stalo dvakrát při úderech zaměřených na velitele brigády Hamásu v Rafáhu Mohammeda Šabanu.„Poprvé se úder nezdařil, protože ještě nebyla dostatečně vyvinuta [technologická] schopnost a polygon byl mimo,“ uvedl zdroj zapojený do těchto operací. „Podruhé byl problém s bombami: jednoduše jich nebylo dost.“Jiný zpravodajský zdroj zapojený do atentátů na Šabana vysvětlil, že nálety byly založeny na slabých zpravodajských informacích. „[Jednalo se] o mnohem širší útoky, než jaké jsou ve skutečnosti potřeba,“ řekl. „Chtěli, aby neměl šanci dostat se odtamtud živý. Takže prostě bombardovali celou čtvrť.“Takové údery se téměř vždy provádějí pomocí bomb svržených pod úhlem 90 stupňů se zpožďovacími mechanismy, které zajišťují, že vybuchnou pod zemí a maximalizují šanci na zabití cíle. Během prvního roku války dodaly Spojené státy Izraeli 14 000 bomb MK-84, z nichž každá vážila 2000 liber a které byly při těchto operacích použity. V květnu však Bidenova administrativa pozastavila dodávku 1 800 těchto bomb kvůli obavám z vedení války a izraelské invaze do Rafáhu.Zdroj ze zpravodajských služeb popsal případ, kdy armáda plánovala zacílit na velitele v Gaze „80 bomb typu bunker-buster“ s cílem „obložit“ velmi široký okruh. Bylo však rozhodnuto šetřit prostředky. „Věděli, že je v podzemí, ale nevěděli přesně kde,“ uvedl zdroj. Nakonec bylo schváleno použití 10 bomb. „Nestačilo to - přežil,“ dodal zdroj.V posledních týdnech se objevily další důkazy, že izraelská armáda při útocích na Gazu vycházela z omezených zpravodajských informací. Poté, co vstoupilo v platnost příměří, armáda přiznala, že dva vůdci Hamásu, o nichž dříve tvrdila, že je zabila - velitel praporu Al-Šatí Haitham Al-Hawajri v prosinci 2023 a velitel praporu Bejt Hanún Husajn Fajád v květnu 2024 - ve skutečnosti přežili. Armáda připustila, že předchozí oznámení byla učiněna na základě „nesprávných“ zpravodajských informací.Jeden z bezpečnostních zdrojů uvedl, že Spojené státy dodaly Izraeli vlastní zpravodajské informace, které však nebyly tak užitečné, jak armáda doufala. „Měli jsme ohledně Američanů velká očekávání, ale ta byla zklamána,“ řekl bezpečnostní zdroj. „Byli hluboce oddáni otázce rukojmích a [zabití tehdejšího vůdce Hamásu v Gaze, Jahjá] Sinvara, protože věřili, že čím dříve bude Sinvar odstraněn, tím dříve skončí válka. Vynaložili velké úsilí a sdíleli s námi zpravodajské informace, ale nakonec jejich zdroje nebyly tak dobré jako naše.“Podle izraelského zpravodajského zdroje byl osobou odpovědnou za zlepšení a posílení tunelové infrastruktury Hamásu Mohammed Sinwar, bratr Jahji a jeho nástupce na pozici vůdce skupiny v pásmu Gazy. Po bombardování tunelů v rámci operace „Bleskový úder“ v roce 2021 analyzoval izraelské údery a podle toho tunely vylepšoval.„[Mohammed Sinwar] zjistil, že Izrael útočí v přímých liniích, a uvědomil si potřebu rozvětvených cest,“ uvedl zdroj. „Jsou chytřejší, než jim přisuzujeme.“Podle zdroje doplnění tunelů o rozvětvené cesty vedlo Izrael k tomu, že mohl provádět údery na ještě širším území. „Můžete určit, že se nějaká vysoce postavená osoba nachází v určité čtvrti, ale je to velmi široký okruh, protože jde o kilometry tunelů a vy nevíte, do které větve šel,“ řekl zdroj.„Máte štěstí, když získáte byť jen jednu indicii, že se nějaká vysoce postavená osoba nachází v určité trase tunelu,“ pokračoval zdroj. „Pokud někdo výslovně neřekne: 'Tohle je tunel Mohammeda Shabany', někdy ani nemůžete říct, že je to tunel nějaké vyšší postavy - může to být jen zásobovací tunel.“Zdroj nicméně připustil, že před 7. říjnem si nemyslel, že by viděl vysokého izraelského velitele, který by nařídil zničení celého obytného bloku, aby se zaměřil na jediného představitele Hamásu.Všech patnáct bezpečnostních zdrojů, s nimiž jsme hovořili pro tento článek, včetně těch, které jsou k izraelské politice velmi kritické, zdůraznilo, že Hamás navrhl svou tunelovou infrastrukturu tak, aby umožnila jeho vysokým velitelům řídit boje zpod hustě obydlených oblastí nebo v jejich blízkosti. (Mluvčí Hamásu označil toto tvrzení za „zcela nepravdivé“.) Odborníci na mezinárodní právo však zdůraznili, že i v tomto případě je Izrael stále povinen chránit civilisty.„Představte si, že by se jednalo o Tel Aviv, a ne o Džabalíju, a že by v zájmu dosažení „jámy“ [přezdívka pro podzemní operační středisko izraelské armády v Kirji, které se nachází v blízkosti obytných a obchodních oblastí v Tel Avivu] byly bombardovány čtvrti v okolí Kirji,“ uvedl právník zabývající se lidskými právy Michael Sfard. „Nevíte, kam vojenské tunely pod Kirjou sahají, nevíte přesně, kde je váš cíl, a chcete si být jisti, že bude zabit. Takže bombardujete [přilehlé ulice]? Na něco takového by nikdo nepřistoupil.“Suhad Bishara, právní ředitel haifské organizace na ochranu lidských práv Adalah, souhlasil. „I když existuje legitimní vojenský cíl, pokud vojenská síla ví, že pravděpodobně nepřiměřeně poškodí životy civilistů, pak je to podle mezinárodního práva zakázáno,“ vysvětlila. „To platí tím spíše, když nevíte, kde přesně se váš vojenský cíl nachází, a proto určíte okruh a udeříte na něj bez rozdílu, přičemž poškodíte mnoho civilistů.“„V izraelské společnosti panuje diskurz, že je to jejich vina - staví pod školami,“ řekl zdroj ze zpravodajských služeb. „Ale je legitimní vyhodit školu do povětří? Je legitimní kvůli tomu zabít desítky lidí, jako jsme to udělali my?“„Bombardovali jsme spoustu sanitek, o kterých jsme věděli, že v nich jsou agenti Hamásu,“ řekl druhý zpravodajský zdroj. (Mluvčí Hamásu prohlásil, že „Izrael neposkytl žádné důkazy o používání sanitek při operacích odporu“, a označil toto tvrzení za „záminku ke zničení zdravotnictví v pásmu Gazy“). „Jsou opovrženíhodní. Ale člověk si klade otázku: stojí to za to? Čelíte velmi obtížné situaci. A prostě vám dají volnou ruku. Kdybychom nemuseli s municí hospodařit hospodárně, ničili bychom dál v šíleném množství.“Pět zdrojů zdůraznilo, že tato taktika byla vedena tlakem politického a vojenského vedení, které chtělo veřejnosti prezentovat vítězný obraz. „Schvalovali trojciferná čísla [civilních obětí], a to i pro velitele praporů, protože jsme stále zoufaleji hledali nějaký druh úspěšného cíleného zabíjení,“ uvedl jeden ze zpravodajských zdrojů. „Každý takový úspěch lidé vidí v televizi.“„Nejvíce mi vadilo, jak nehorázně lžou v [izraelských] médiích,“ dodal druhý zpravodajský zdroj. „[Říkají], že se je chystáme dostat, že se chystáme zvítězit, že se chystáme zlikvidovat vysoce postavené osoby.„Bylo zřejmé, jak moc jsou armáda, bezpečnostní instituce a Šin Bet s médii sladěny,“ pokračoval druhý zdroj. „Všechno, co chtěli sdělit, se odráželo [ve zpravodajství]. Armádní reportéři jsou nakonec živeni těmito systémy, které se cítí naprosto pohodlně, když lžou, když je to potřeba. Přinejmenším v prvních měsících války jsem měl pocit, že média a armáda tvoří jeden celek - že média jsou odnoží armády.“Čtyři zpravodajští důstojníci uvedli, že brutalita útoku Hamásu 7. října jim a jejich velitelům usnadnila ospravedlnit rozsáhlé útoky na civilisty v Gaze. Podle těchto zdrojů nebylo přesvědčení, že všichni Palestinci v pásmu jsou do jisté míry „zapojeni“ do umožňování aktivit Hamásu, nikdy oficiální politikou, ale bylo přítomno v rozhovorech na chodbách a při přestávkách na kávu „neustále“.