„Americká demokracie ve skutečném smyslu zemřela." Jak Trump napodobuje Orbána v Maďarsku

8. 2. 2025

Jako jediná evropská země Fialova vláda na mezinárodních fórech hlasuje a jedná jako Orbánovo Maďarsko



Trump se vydal cestou vykuchání federální vlády, vyhazování kritiků a odměňování spojenců - cestou podobnou „rádoby diktátorům“, jako je Orbán, varují experti





Nelítostný zásah proti neregulérnímu přistěhovalectví. Tvrdý přístup k právu a pořádku. Očista národních škol od „genderové ideologie“ a „liberalismu“. Eroze akademické svobody, nezávislosti soudů a svobodného tisku. Spojenectví s křesťanským nacionalismem. Útok na demokratické instituce.



„Volební autokracii“, kterou je Maďarsko Viktora Orbána, dlouhodobě ctí Donald Trump a jeho hnutí ‚Make America Great Again‘ (Maga). Nyní se obdiv mění v napodobování. V prvních týdnech Trumpova druhého funkčního období v úřadu amerického prezidenta se podle analytiků objevují znepokojivé známky toho, že začala orbánizace Ameriky. Nelítostný zásah proti neregulérnímu přistěhovalectví. Tvrdý přístup k právu a pořádku. Očista národních škol od „genderové ideologie“ a „liberalismu“. Eroze akademické svobody, nezávislosti soudů a svobodného tisku. Spojenectví s křesťanským nacionalismem. Útok na demokratické instituce.„Volební autokracii“, kterou je Maďarsko Viktora Orbána, dlouhodobě ctí Donald Trump a jeho hnutí ‚Make America Great Again‘ (Maga). Nyní se obdiv mění v napodobování. V prvních týdnech Trumpova druhého funkčního období v úřadu amerického prezidenta se podle analytiků objevují znepokojivé známky toho, že začala orbánizace Ameriky.



S technologickým miliardářem Elonem Muskem po boku postupuje Trump s překvapivou rychlostí. |Vyhazuje kritiky, trestá média, odměňuje spojence, vykuchává federální vládu, využívá prezidentské imunity a testouje hranice své moci. Mnohé z jejich kroků jsou protiústavní a nezákonné. Vzhledem k bezmocnosti Kongresu je zpomalily až federální soudy.



„Kopírují cestu, kterou se vydali jiní rádoby diktátoři jako Viktor Orbán,“ řekl Chris Murphy, demokratický senátor za Connecticut. „Směřujete ke státem kontrolovaným médiím. Máte soudnictví a orgány činné v trestním řízení, které se zdají být připraveny upřednostňovat stíhání politických odpůrců. Máte výkonnou moc, která se zmocňuje výdajových pravomocí, takže vůdce a pouze vůdce může diktovat, kdo dostane peníze.“



Orbána, který se dostal k moci v roce 2010, kdysi bývalý poradce amerického prezidenta Steve Bannon označil za „Trumpa před Trumpem“. Jeho dlouhodobá demontáž institucí a kontrola médií v Maďarsku slouží jako varovný příběh o tom, jak zdánlivě postupné změny mohou vydláždit cestu autoritářství.



Orbán svou zemi označil za „Petriho misku pro neliberalismus“. Jeho strana využila dvoutřetinové většiny k přepsání ústavy, ovládnutí institucí a změně volebního zákona. Přestavěl soudnictví a veřejné univerzity, aby si zajistil dlouhodobou loajalitu ke straně.



Maďarský premiér vytvořil systém odměn a trestů, spojencům předal kontrolu nad penězi a médii. Odhaduje se, že 85 % médií kontroluje maďarská vláda, což Orbánovi umožňuje formovat veřejné mínění a marginalizovat disent. Orbán také mistrně využívá zbraně „rodinných hodnot“ a protiimigrační rétoriky k mobilizaci své základny.



Mezi Orbánovy příznivce v USA patří viceprezident JD Vance, mediální "osobnost" Tucker Carlson a Kevin Roberts, šéf thinktanku Heritage Foundation, který jednou řekl: „Moderní Maďarsko není jen vzorem konzervativního státnictví, ale zásadním vzorem.“ Heritage Foundation vypracovala Projekt 2025, krajně pravicový plán pro Trumpovo druhé funkční období.



Orbán vystoupil na Konzervativní politické akční konferenci a před dvěma měsíci přijel do sídla Mar-a-Lago na Floridě na jednání s Trumpem i Muskem. Tvrdil, že „jsme vstoupili do systému psaní politiky týmu prezidenta Donalda Trumpa“ a „máme tam hluboké zapojení“.



Ale i Orbán by mohl být zaskočen - a poněkud závidět - rychlost, s jakou Trump od svého návratu k moci útočí na základy demokracie vykloženě kladivem.



Hned první den Trump omilostnil asi 1 500 lidí, kteří se zúčastnili povstání 6. ledna 2021, včetně těch, kteří násilně zaútočili na policii amerického Kapitolu ve snaze zvrátit jeho volební porážku. Hnán pomstou propustil federální prokurátory, kteří se podíleli na vyšetřováních souvisejících s Trumpem, a naznačil, že se dále zaměří na tisíce agentů FBI, kteří pracovali na případech souvisejících se 6. lednem.



Bill Kristol, ředitel advokační skupiny Společně bráníme demokracii a bývalý úředník Bílého domu Ronalda Reagana, uvedl: „Obrátit narativ o 6. lednu, stát se administrativou nakloněnou 6. lednu, pak vyzbrojit ministerstvo spravedlnosti a mluvit přinejmenším o hromadném propouštění v FBI - to je dál, než je obvyklé, a ze zřejmých důvodů velmi nebezpečné.



Když mohl udělat tohle, mohl udělat cokoli. Proč by nemohl nařídit ministerstvu spravedlnosti, aby vyšetřovalo vás, mě a dalších padesát lidí? Dá se předpokládat, že právníci v justici nebo agenti FBI by to neudělali, ale když se jich pár tisíc vyhodí a zbytek zastraší? Nejsem hysterický, ale myslím si, že ta hrozba je teď mnohem reálnější, než lidé před měsícem předpokládali.“



Trump si vypůjčilmetodu z Orbánovy příručky a zmobilizoval kulturní války, vydal řadu exekutivních příkazů a politických změn, které se zaměřují na programy rozmanitosti, rovnosti a inkluze a vzdělávací programy. Tento týden podepsal exekutivní příkaz, jehož cílem je zakázat transsexuálním sportovcům soutěžit v ženských sportech, a pověřil generální prokurátorku Pam Bondiovou, aby vedla pracovní skupinu pro vymýcení toho, co nazval protikřesťanskými předsudky v rámci federální vlády.



Snaží se také marginalizovat mainstreamová média a nahradit je pravicovým ekosystémem, který zahrnuje armády influencerů a podcasterů. V brífinkové místnosti Bílého domu přibylo místo pro „nová média“, zatímco miliardáři ze Silicon Valley byli prominenty na jeho inauguraci. Muskův X je mocným mluvčím, Facebook Marka Zuckerberga upustil od ověřování faktů a čínský TikTok by se mohl stát částečným vlastnictvím USA.



Trump zažaloval zpravodajské organizace kvůli článkům nebo dokonce úpravám rozhovorů; některé mu ustoupily a zaplatily mu odškodné. Pentagon uvedl, že odstraní čtyři hlavní zpravodajské agentury ze svého pracovního prostoru a nahradí je médii, která jsou k Trumpovi vstřícnější. Jim Acosta, bývalý zpravodaj Bílého domu, který často vedl spory s Trumpem, odešel ze CNN, zatímco Lara Trumpová, prezidentova snacha, byla najata jako moderátorka nového víkendového pořadu na Fox News Ruperta Murdocha.



Nejdramatičtější změnou však byl způsob, jakým Trump vnesl do federální vlády rozvrat v nebývalém měřítku, když propustil nejméně 17 generálních inspektorů, zrušil dlouholeté programy, vyvolal široké pobouření veřejnosti a zpochybnil samotnou roli Kongresu, který vytváří zákony a platí účty státu.



Vládní zaměstnanci jsou tlačeni k rezignaci, jsou rušeny celé agentury a federální financování států a neziskových organizací bylo dočasně zmrazeno. Nejcitlivější informace ministerstva financí o bezpočtu Američanů byly zpřístupněny Muskovu týmu „oddělení vládní efektivity“ (Doge), čímž došlo k porušení soukromí a protokolu, což vyvolalo obavy z možného zneužití federálních prostředků.



Muskovi spojenci zorganizovali fyzické převzetí Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAid), zablokovali její zaměstnance a slíbili, že ji zavřou, přičemž do funkce zastupujícího správce nastoupil ministr zahraničí Marco Rubio.



Muskův tým také silně ovlivnil Úřad pro personální řízení (OPM), nabídl federálním zaměstnancům „odškodnío za odchiod“ a na klíčové pozice dosadil své loajální lidi. Prosazuje také snížení rozpočtu o 50 % a zavedení „nulového rozpočtování“ v General Services Administration (GSA), která kontroluje federální nemovitosti a masivní zakázky.



Musk, soukromá osoba, která má ve vládních zakázkách desítky miliard dolarů, škrtá a pálí ve Washingtonu bez větší odpovědnosti a je ve značném potenciálním střetu zájmů. Řada žalob požaduje zásahy, které by mu zabránily jednostranně vykuchat vládu. Před vládními úřady propukly protesty.



Kritici, kteří chtějí bít na poplach, že Trumpovi stoupenci provádějí nepřátelské převzetí moci, však čelí zastrašování nebo trestům. Edward Martin, dočasný americký prokurátor pro District of Columbia, pohrozil právními kroky proti každému, kdo „brání“ práci Doge nebo „ohrožuje“ jeho lidi. Martin napsal na X: „Jsme v kontaktu s FBI a dalšími partnery z řad orgánů činných v trestním řízení, abychom mohli rychle postupovat. Připravují se také naši státní zástupci.“



Murphy, demokratický senátor, uvedl: „Nejvíce mě nyní znepokojuje, že probíhá celá kampaň, která se snaží potrestat a potlačit Trumpovy a Muskovy politické nepřátele. Začalo to omilostněním výtržníků z 6. ledna; teď všichni vědí, že jim hrozí, že z nich někdo vymlátí duši, pokud se postaví proti Donaldu Trumpovi.



„Rozšířilo se to až k zabavení vládních finančních prostředků. Nyní je jasné, že Musk a Trump budou financovat subjekty a státy a kongresové obvody, které je podporují, a budou zadržovat prostředky subjektům a státům a kongresovým obvodům, které je nepodporují.“



A dodal: „Nyní máte tohoto právníka, který zastupoval obžalované z 6. ledna, nového úřadujícího amerického prokurátora ve Washingtonu, který troluje aktivisty na internetu a vyhrožuje jim federálním stíháním. Je to závratná kampaň politických represí, která připomíná spíše Rusko než Spojené státy.“



Demokraté jako Murphy jsou odhodláni bojovat, ale protože jsou v menšině, mají k dispozici jen málo nástrojů. Republikáni se většinou spokojili s tím, že se vzdávají své vlastní moci. Věrnost strany Trumpovi se znovu projevila tento týden, kdy senátoři ve výboru odhlasovali postup při jmenování Tulsi Gabbardové a Roberta F. Kennedyho mladšího ředitelem národní zpravodajské služby, a ministrem zdravotnictví - dvou nováčků, jejichž výběr by byl ještě před rokem nemyslitelný.



Charlie Sykes, konzervativní autor a hlasatel, řekl: „Existoval určitý přetrvávající optimismus, že alespoň někteří republikánští senátoři udělají tlustou čáru za některými absurdnějšími jmenováními, ale to se nestalo. To také demoralizuje případnou opozici.“



Dodal: „To, co Elon Musk představuje, je v podstatě nepřátelské převzetí vlády a naprostá lhostejnost republikánského Kongresu ke způsobům, jakými je zbavován svých základních ústavních funkcí, je demoralizující. Je to nálada, že se nedá nic udělat nebo se neudělá nic, co by je zastavilo. Vidíte to v podnikatelské komunitě, v politické komunitě a je to zásadní ztráta důvěry v právní stát a v náš systém brzd a protivah.“



Jedno zábradlí zatím drží. Soudy dočasně zablokovaly Trumpovy snahy o zrušení občanství podle narození, snížení počtu vládních zaměstnanců a zmrazení federálního financování. I tak ale komentátoři varují, že zjevné ignorování pravomocí Kongresu, eroze ochrany státní služby a koncentrace moci ve výkonné moci představují vážnou hrozbu.





Larry Jacobs, ředitel Centra pro studium politiky a správy věcí veřejných na Minnesotské univerzitě, řekl: „Museli byste mít úplně zavřené oči, abyste nebyli hluboce znepokojeni a pobouřeni vakuem, v němž nyní Donald Trump působí. V pravém slova smyslu americká demokracie tento měsíc zemřela. Neznamená to, že by byla mrtvá dlouhodobě, ale v tuto chvíli již není přítomna myšlenka odpovědného zastupitelského systému, jak ji napsali tvůrci ústavy.“







Zdroj v angličtině ZDE

