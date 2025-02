Divadlo války: Ukrajina píše odvážný scénář, Rusko hraje na křehkém jevišti

10. 2. 2025 / Fabiano Golgo

Ve velkém divadle války, kde národy hrají své tragédie a eposy, se odehrává představení, které by ani Brecht nedokázal vymyslet. Drama, v němž protagonista oděný do hadrů odporu píše historii drony a odvahou, zatímco antagonista, zahalený do roztrhaného pláště impéria, recituje monology o moci z rozpadající se scény. Ukrajina píše scénář; Rusko jen předstírá, že si pamatuje své repliky.