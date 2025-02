Konec práva? Trumpův režim se odmítá řídit federálními soudy. Kde to skončí?

10. 2. 2025

Přátelé,



Je to nejbezprávnější prezident v americké historii, varuje Robert Reich.



Umožnil Muskovým krysám neomezený přístup k platebnímu systému ministerstva financí. Zakázal právo na občanství při narození. Odmítl utratit peníze přidělené Kongresem. Uzavřel nezávislé agentury bez souhlasu Kongresu. Nahradil státní úředníky politicky loajálními. Poslal armádu proti civilistům. A tak dále.



Republikánští zákonodárci ho nechtějí omezit. V jedné z nejostudnějších apologií diktatury, jakou jsem kdy slyšel z úst veřejného činitele, senátor Thom Tillis ze Severní Karolíny přiznává, že mnohé z toho, co Trump dělá, „je v rozporu s ústavou v tom nejpřísnějším slova smyslu“. Tillis však dodává, že „nikdo by se kvůli tomu neměl trápit“.



Vzhledem k tomu, že Trumpovo ničení pokračuje, poslední obranou Ameriky jsou federální soudy. Ale velkým příběhem (kterému se nedostalo zdaleka tolik pozornosti, kolik by si zasloužil) je, že Trumpův-Vanceův-Muskův režim soudy ignoruje.



V neděli viceprezident JD Vance prohlásil, že „soudci nesmějí kontrolovat legitimní moc výkonné moci“.



To je nesmysl. V našem vládním systému je na soudech, aby určily, zda prezident používá svou moc „legitimně“, nikoliv na prezidentovi.



Vezměme si Trumpovo zmrazení všech federálních výdajů. Článek I, oddíl 8 Ústavy dává Kongresu pravomoc přidělovat peníze, nikoli prezidentovi.



Dva federální soudci zatím Trumpovo zmrazení zastavili, dokud nebudou plně projednány žaloby. Trump však tato soudní rozhodnutí ignoruje a pokračuje ve zmrazování finančních prostředků, které přidělil Kongres.



Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová tvrdí, že zmrazení bude pokračovat, přestože Trumpův Úřad pro řízení a rozpočet (OMB) stáhl memorandum, kterým se toto zmrazení provádělo - což je orwellovský krok, který minulý týden přiměl amerického okresního soudce AliChana, aby OMB pokáral.



„Zdá se, že OMB se snažil překonat soudně uloženou překážku, aniž by skutečně přestal s napadeným jednáním. Soud si dokáže představit jen málo neupřímnějších věcí.“



V sobotu soudce federálního okresního soudu Paul A. Engelmayer dočasně odepřel Muskovým mladým rekrutům přístup k platebním a datovým systémům ministerstva financí, neboť shledal riziko „nenapravitelné škody“. Soudce nařídil všem, kteří měli od 20. ledna přístup do systémů, aby „zničili veškeré kopie materiálů, které z nich stáhli“.



Tak to hodně štěstí. Jak Engelmayer zjistí, že všechny kopie byly zničeny, když administrativa popírá, že by soudci měli pravomoc kontrolovat, co dělá prezident?



A co hůř, Muskova parta má přístup k počítačovému kódu. Jak jim soudce zabrání tento kód změnit?



Jiný federální soudce, John Coughenour, zablokoval Trumpův exekutivní příkaz měnící právo na občanství a označil ho za „jasně protiústavní“. Soudce si nebral servítky:



„Je stále zřejmější, že pro našeho prezidenta je právní stát jen překážkou jeho politických cílů. Právní stát je podle něj něco, co je třeba obcházet nebo jednoduše ignorovat, ať už kvůli politickému nebo osobnímu prospěchu.“



Přesně tak. Ale jak může soudce Coughenour zaručit, že Trumpův režim udělí občanství všem dětem, které se narodily ve Spojených státech rodičům bez dokladů? Trump a Musk vytunelovali celou federální vládu, dokonce včetně pasového úřadu. (Když se transgenderové osoby pokoušejí obnovit platnost pasu, v nových pasech je uvedeno jejich pohlaví při narození).



Federální soudci posuzující zákonnost Trumpových masových deportací jsou vázáni rozsudky Nejvyššího soudu, podle nichž mají neobčané před deportací právo na řádný proces - včetně práva být informováni o obviněních proti nim, práva na advokáta a práva předložit důkazy na svou obhajobu.



I v tomto případě Trumpův režim tato rozhodnutí ignoroval.



Mezitím několik „útočištných“ měst a okresů v žalobě podané v pátek napadá jak Trumpův exekutivní příkaz o odnětí federálních prostředků místům, která odmítají pomáhat s realizací jeho imigrační agendy, tak hrozbu jeho ministerstva spravedlnosti, že bude stíhat každou jurisdikci, která se odmítne podřídit.



Žalobci se snaží „omezovat toto zneužití moci“ tím, že žádají soudy, aby prohlásily opatření Trumpova režimu za nezákonná a zabránily jejich prosazování.



Právo je jednoznačně na straně žalobců. Nejvyšší soud opakovaně rozhodl, že federální vláda nemůže nutit města a státy, aby přijímaly zákony nebo prosazovaly federální mandáty.



Trump však neustupuje.



V příštích měsících budou tyto a desítky dalších federálních případů napadeny u Nejvyššího soudu - buď žalobci, kteří tvrdí, že Trump ignoruje rozhodnutí nižších soudů, nebo Trumpovo ministerstvo spravedlnosti, které se proti těmto rozhodnutím odvolá.



Co pak?



Máte všechny důvody být vůči současné většině Nejvyššího soudu cyničtí. Ale případy, které jsem právě citoval, spolu s mnoha dalšími, vycházejí z precedentů samotného Nejvyššího soudu, které říkají, že Trump nemůže legálně dělat to, co dělá.



Ano, Robertsův soud ukázal, že je ochoten zvrátit své předchozí názory (viz: Roeová versus Wade), ale sázím na to, že přinejmenším v některých z těchto otázek nejvyšší soud rozhodne proti Trumpovi.



To vše vyvolává poslední nebezpečnou otázku: Co když Trumpův režim bude Nejvyšší soud ignorovat, stejně jako ignoroval soudy nižší instance?



Ve své zprávě o federálním soudnictví na konci roku 2024 předseda Nejvyššího soudu John Roberts tuto možnost předvídal a poznamenal, že nezávislost soudů „je podkopávána, pokud ostatní složky [moci] nejsou pevné ve své odpovědnosti za prosazování nařízení soudu“.



Roberts zmínil vzdor jižanských guvernérů vůči rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci Brown v. Board of Education z roku 1954. Jejich vzdor vyžadoval, aby rozhodnutí Nejvyššího soudu prosadila federální vojska.



Roberts se poté vyjádřil k novějšímu vzdoru:



„V posledních několika letech ... vyvolali zvolení představitelé napříč politickým spektrem strašidlo otevřeného nerespektování rozhodnutí federálního soudu. Tyto nebezpečné návrhy, jakkoli ojedinělé, je třeba důrazně odmítnout.



Není žádným tajemstvím, koho měl Roberts na mysli. Jeho první iniciály jsou JD a měl by to vědět lépe. Vance absolvoval právnickou fakultu Yaleovy univerzity v roce 2013 a jeho manželka Usha byla v letech 2017 až 2018 Robertsovou úřednicí.



Přesto Vance v podcastu z roku 2021 řekl: „Když vás soudy zastaví, postavte se před zemi jako Andrew Jackson a řekněte: 'Předseda Nejvyššího soudu vydal své rozhodnutí. Teď ho nechte prosadit.“



Zde je Vance v rozhovoru s Georgem Stephanopoulosem na ABC v únoru 2024:



Vance: Vance: „Prezident musí mít možnost řídit vládu tak, jak si myslí, že by měla. Tak funguje ústava. To bylo příliš zmařeno způsobem, jakým naše byrokracie fungovala v posledních 15 letech.“



Stephanopoulos: „Ústava také říká, že prezident se musí řídit legitimními rozhodnutími Nejvyššího soudu, nebo ne?“



Vance: „Ústava říká, že Nejvyšší soud může vydávat rozhodnutí, ale pokud by Nejvyšší soud - a podívejte, doufám, že by to neudělal - ale pokud by Nejvyšší soud řekl, že prezident Spojených států nemůže propustit generála, bylo by to nelegitimní rozhodnutí a prezident musí mít podle článku II Ústavy výsadu skutečně řídit armádu, jak uzná za vhodné.“



Jinými slovy, pokud Nejvyšší soud rozhodne v důležité otázce v neprospěch Trumpa, existuje slušná šance, že režim Trump-Vance-Musk nad tím ohrne nos.



Co pak? Impeachment nepřipadá v úvahu, protože republikáni vedou obě komory Kongresu a nevynikali zrovna integritou nebo nezávislostí.



Pokud bude Trump nejvyšší soud jednoduše ignorovat, je to konec práva?

