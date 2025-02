Trump oznámí 25% cla na hliník a ocel, zatímco vstupují v platnost čínská cla proti USA

10. 2. 2025

Donald Trump uvedl, že v pondělí oznámí nová 25% cla na veškerý dovoz oceli a hliníku do USA, která se dotknou „všech“, včetně největších obchodních partnerů Kanady a Mexika, což je další významná eskalace jeho revize obchodní politiky.



Trumpovo předběžné oznámení přišlo ve chvíli, kdy vstoupila v platnost odvetná cla Číny, která byla oznámena minulý týden. Opatření se zaměřují na výrobky v hodnotě 14 miliard dolarů, přičemž 15 % clo se vztahuje na uhlí a zkapalněný zemní plyn a 10 % na ropu, zemědělské vybavení a některá vozidla.

Americký prezident v nedělním rozhovoru s novináři na palubě Air Force One rovněž uvedl, že v úterý nebo ve středu oznámí reciproční cla - zvýšení celních sazeb USA tak, aby odpovídaly sazbám obchodních partnerů -, která vstoupí v platnost „téměř okamžitě“. „A velmi zjednodušeně řečeno, když oni zatíží nás, my zatížíme je,“ řekl Trump o plánu recipročních cel.



Na krok týkající se oceli a hliníku rychle zareagoval Doug Ford, premiér kanadské provincie Ontario, který amerického prezidenta obvinil z „posunu cílů a neustálého chaosu“, který ohrožuje ekonomiku.



Podle vládních údajů a údajů Amerického institutu železa a oceli jsou největšími zdroji dovozu oceli do USA Kanada, Brazílie a Mexiko, následované Jižní Koreou a Vietnamem.



S velkým odstupem je největším dodavatelem primárního kovového hliníku do USA Kanada, na kterou připadá 79 % celkového dovozu za prvních 11 měsíců roku 2024. Mexiko je hlavním dodavatelem hliníkového šrotu a hliníkové slitiny.



Během svého prvního funkčního období Trump zavedl cla ve výši 25 % na ocel a 10 % na hliník, ale později udělil několika obchodním partnerům bezcelní kvóty, včetně Kanady, Mexika a Brazílie.



Joe Biden tyto kvóty rozšířil na Británii, Japonsko a Evropskou unii a využití kapacity amerických oceláren v posledních letech kleslo. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že nová cla doplní stávající cla na ocel a hliník.



Trumpovo zavedení cel bylo široce kritizováno a vyvolalo chaotické reakce trhu a obavy z dalších cel. Peking podal stížnost u Světové obchodní organizace, ale jinak reagoval zdrženlivě. Cla, která Trump zavedl, jsou mnohem nižší než ta, kterými hrozil během volební kampaně, a podle analytiků na ně byla Čína připravena.



Kroky Pekingu - které zahrnují také vyšetřování několika amerických společností včetně Googlu - analytici považovali za uvážlivé a poskytující prostor pro vyjednávání.



Na pozadí širšího odporu proti Trumpově ekonomické tvrdé ruce francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru odvysílaném v neděli varoval, že je ochoten jít s americkým prezidentem v otázce cel „tváří v tvář“. „Už jsem to udělal a udělám to znovu.“



Macron pro televizi CNN uvedl, že EU by neměla být pro USA „nejvyšší prioritou“: „Je Evropská unie vaším prvním problémem? Ne, to si nemyslím. Vaším prvním problémem je Čína, takže byste se měli zaměřit na první problém.“



Macron uvedl, že cla by vzhledem k úrovni hospodářských vazeb poškodila nejen evropské ekonomiky, ale i USA. „To znamená, že pokud zavedete cla na mnoho odvětví, zvýší to náklady a způsobí inflaci v USA. Je to to, co si vaši lidé přejí? Tím si nejsem tak jistý,“ řekl.



Podle něj musí být EU připravena reagovat na kroky USA, ale zdůraznil, že 27členný blok by měl jednat hlavně „sám za sebe“. „Proto je pro mě hlavní prioritou Evropy agenda konkurenceschopnosti, agenda obrany a bezpečnosti, ambice v oblasti umělé inteligence a pojďme rychle sami za sebe.



„Pokud se mezitím vyskytne [nějaký] problém s cly, budeme o nich diskutovat a vyřešíme je.“



Trump si dlouhodobě stěžuje na to, že 10% cla EU na dovoz automobilů jsou mnohem vyšší než 2,5% sazba pro automobily v USA. Často uvádí, že Evropa „naše auta nebere“, ale každoročně jich na západ přes Atlantik posílá miliony.



Evropská komise v pondělí uvedla, že bude reagovat, aby ochránila zájmy EU, ale prohlásila, že nebude reagovat, dokud nebude mít k dispozici podrobné nebo písemné objasnění opatření. „EU nevidí žádné opodstatnění pro uvalení cel na svůj vývoz. Budeme reagovat, abychom ochránili zájmy evropských podniků, pracovníků a spotřebitelů před neodůvodněnými opatřeními,“ uvedla komise v prohlášení.





Trump rovněž upozornil na cla proti tchajwanskému polovodičovému průmyslu - který opakovaně a bez důkazů obvinil z krádeže amerického obchodu. Zdá se, že Tchaj-wan se nyní snaží tomu zabránit. Tento týden odletí do USA vysocí ekonomičtí představitelé, aby se setkali se svými protějšky. Tchajwanská vláda a státní ropná společnost údajně také podnikají kroky k nákupu většího množství amerického plynu a ropy, aby snížily obchodní přebytek Tchaj-wanu - což je klíčový faktor, který Trump při zavádění cel uváděl.







