Tři tipy pro nové odbojáře (a jeden pro staré)

12. 2. 2025

Někdy se na nás obracejí čtenáři a přátelé s prosbou o radu. Snaží se vyrovnat s náporem porušování lidských práv ve své zemi nebo se připravují na brzký nápor., píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch.

Možná se politická situace dramaticky změnila - odklon od demokracie směrem k autoritářské vládě - a oni cítí, že potřebují udělat něco jiného, než bědovat.



Odporovat.



Ale jak? Nikdy předtím nebyli aktivisty za demokracii a lidská práva. Kde vůbec začít?



Zaprvé, držte se pravdy. Autoritářští vládci a rádobyvládci zaplavují informační kanály lží. Někdy je cílem zmanipulovat veřejnost, aby těmto lžím uvěřila a přijala jejich světonázor. Někdy jde prostě o to, zmást lidi, aby pochybovali o vlastních očích a uších, a učinit je tak pasivními - pokud si už nejste jisti, co je skutečné, pravděpodobně se nebudete bránit.



Udělejte něco aktivního, abyste si udrželi fakta a hlavně vědomí, že fakta existují a stále na nich záleží. Pište si do deníku, zveřejňujte texty na sociálních sítích, natočte video, pošlete e-maily přátelům - cokoli, co vás přiměje si fakta zapamatovat a/nebo se o ně podělit.





Přitom se snažte neopakovat lži politiků, ani je „nevyvracet“. Jejich lžím se už tak dostává příliš mnoho pozornosti a výzkumy v oblasti komunikace ukazují, že opakování lži pouze posiluje falešnou představu v mozcích lidí. Pokud máte pocit, že lež nutně musíte zmínit, použijte techniku „sendviče pravdy“. (Sendvič pravdy je novinářská technika, která slouží k analýze textů obsahujících dezinformace , aniž by neúmyslně přispěla k šíření nepravdivých nebo zavádějících tvrzení. Zahrnuje uvedení pravdy o tématu před uvedením dezinformace a tex opět končí opět uvedením pravdy.)





Chovat zášť vůči minulosti nepomůže v budoucnu ničeho dosáhnout. Přivítání nových rekrutů a nových spojenců by mohlo.







Možná nemáte zkušenosti s aktivismem (zatím), ale umíte skládat písně, připravovat servery, péct dorty, malovat nápisy, organizovat akce, řídit autobus, šířit informace, poskytovat první pomoc a další věci, které se mohou hodit místním i celostátním hnutím.Nezačínejte tím, že se zaměříte na to, co neumíte. Tyto věci se naučíte v průběhu práce. Soustřeďte se na to, co můžete nabídnout a čím můžete přispět k věci a pracovat v rámci většího týmu ve vaší oblasti.Každý boj za demokracii a lidská práva proti autoritářským politickým silám bude dlouhý a obtížný. Je frustrující, často emocionálně vyčerpávající a možná i fyzicky nebezpečný. Uvědomte si, že jde o několik maratonů, nikoli o jediný sprint.Dělejte si přestávky. Travte čas s přáteli. Jezte zdravě. Cvičte.Nestávejte se závislými na médiích onlinového rozhořčení. Pokud se zhroutíte, nikomu tím neprospějete.Na závěr jedna rada pro staré mazáky. Je tolik lidí, kteří se chtějí zapojit právě teď, ale nevědí jak. Pomozte jim najít cesty k vám a hlavně je přivítejte.Někdy se zkušení aktivisté a dlouholeté společensky angažované osoby dívají na nováčky s postojem: „Co ti trvalo tak dlouho?“ nebo „Proč ses neozval dřív?“. Ale každý má svou vlastní křivku učení.