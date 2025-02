Americké ministerstvo zahraničí plánuje nový prodej zbraní Izraeli za 7 miliard dolarů

13. 2. 2025

čas čtení 4 minuty

Tento návrh přichází v době, kdy prezident Trump hovoří o plánu etnických čistek v pásmu Gazy. Americké ministerstvo zahraničí formálně oznámilo Kongresu své plány na masivní prodej zbraní Izraeli v hodnotě více než 7 miliard dolarů, včetně tisíců raket a bomb, informovala agentura Associated Press. Stalo se tak po návštěvě premiéra Benjamina Netanjahua ve Washingtonu a po oznámení Donalda Trumpa, že USA budou „vlastnit“ Gazu poté, co bude etnicky vyčištěna od původního palestinského obyvatelstva, uvádí na webu Antiwar Connor Freeman.

Podle ministerstva zahraničí byl Kongres informován o dvou samostatných prodejích, z nichž jeden má hodnotu 6,75 miliardy dolarů. Tento první prodej zahrnuje 2 800 pětisetkilogramových bomb a 166 bomb s malým průměrem, spolu s tisíci naváděcích souprav, rozbušek, bombových komponentů a dalšího vybavení. Dodávky těchto bomb by měly být do Izraele odesílány ještě letos. Druhý balíček v hodnotě 660 milionů dolarů zahrnuje 3 000 raket Hellfire a související vybavení. Očekává se, že zásilky v rámci tohoto druhého prodeje zbraní se uskuteční do roku 2028. Podle agentury AP bude používání těchto raket vyžadovat, aby IDF absolvovaly doplňkový výcvik ze strany americké armády.

Představitelé administrativy Joea Bidena neformálně seznámili Kongres s prodejem minulý měsíc, tehdy uvedli, že některé zbraně by mohly být zaslány ze současných zásob Pentagonu, ale většina zbraní bude dodána nejméně za rok, spíše však za několik let.

Návrh přichází v době, kdy křehké příměří v Gaze stále trvá - přestože IDF od jeho zavedení zabily v Gaze desítky Palestinců - a uprostřed výměn rukojmích na obou stranách. Izraelští představitelé naznačují, že zvýšená vojenská pomoc a prodej zbraní mají Netanjahua přimět k tomu, aby dohodu o příměří dotáhl do druhé a třetí fáze, která bude následovat po současném 42denním příměří. Minulý měsíc Trump uvolnil zásilku 900kilogramových bomb, kterou předchozí administrativa pozastavila kvůli sporu ohledně izraelské invaze do Rafáhu v loňském roce.

Začátkem tohoto týdne Trump požádal představitele Kongresu o schválení dalšího transferu zbraní v hodnotě jedné miliardy dolarů, financovaného z americké vojenské pomoci, který zahrnuje 4 700 tisícilibrových bomb v hodnotě přes 700 milionů dolarů a obrněné buldozery v hodnotě 300 milionů dolarů. Tyto buldozery jsou nechvalně známé tím, že se používají k násilným útokům a demolicím domů na okupovaném Západním břehu Jordánu.

Zpráva o dalším prodeji zbraní přichází v době, kdy Trump hovoří o svém plánu etnické čistky v Gaze, než USA pásmo obsadí a zahájí tam obrovský developerský projekt. Izraelský ministr obrany Israel Katz nařídil IDF, aby se připravily na "dobrovolný odchod “ Palestinců z Gazy v souladu s Trumpovým plánem. Podle něj by Palestinci měli být posláni do západních zemí, jako je Irsko, Norsko a Španělsko, které uznaly stát Palestina a jsou velmi kritické vůči genocidnímu projektu Tel Avivu.

Původně Trump trval na tom, že téměř dva miliony Palestinců žijících v Gaze by mohly být poslány do Egypta a Jordánska, ale Káhira a Ammán tento návrh spolu se samotnými Palestinci ostře odmítly.

Aby tedy Izraelci mohli uskutečnit tento plán nuceného vysídlení, budou muset znovu zahájit svou genocidní kampaň v Gaze, kde bylo podle nedávné studie v britském lékařském časopise The Lancet v důsledku izraelských vojenských akcí přímo usmrceno přibližně 70 000 lidí.

Desítky amerických lékařů, zdravotních sester a chirurgů, kteří strávili v Gaze stovky týdnů dobrovolnické práce, napsaly loni na podzim v otevřeném dopise Bílému domu, že v důsledku obléhání Gazy podporovaného Spojenými státy a důsledného blokování životně důležité humanitární pomoci ze strany Izraele zemřely hlady další desítky tisíc Palestinců.

Celý článek v angličtině ZDE

0