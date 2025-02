RFK Jr.: Kolektivní šílenství upadající Ameriky

14. 2. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty

13. února 2025 se Spojené státy posunuly o další krok směrem k vlastnímu politickému Armageddonu. Potvrzení Roberta F. Kennedyho Jr. jako ministra zdravotnictví nebylo obyčejným jmenováním - byla to fraška, spektákl pro masy, které si potrpí na iluze, aniž by rozuměly realitě. Kennedy, dědic jedné z nejmocnějších amerických politických dynastií, muž se jménem evokujícím Camelot a Novou hranici, usedá na křeslo moci ne navzdory, ale právě kvůli své historii antivakcinačního aktivismu a konspiračního blouznění. Ano, v zemi, kde se zaměňuje paranoia za kritické myšlení a kde se ignorance odívá do hávu rebelství, je tento vývoj příznačný.





Kennedyho potvrzení bylo předem nalajnované divadlo, rituál, kde každý sehrál svou roli. Kritici - vědci, odborníci, hrstka posledních rozumných lidí v Kongresu - varovali před jeho destruktivním vlivem. Ale kdo dnes poslouchá experty? Kdo dnes dává přednost faktům před dramatem? Kennedyho příznivci ho vnímají jako bojovníka proti establishmentu. Jaká ironie, že tento establishment tvoří ti, kteří skutečně rozumí medicíně a veřejnému zdraví. Jeho boj za „pravdu“ spíše připomíná blábolení muže, který strávil příliš mnoho času čtením internetových nesmyslů.



A tak byl Kennedy potvrzen, byť těsnou většinou. Obvyklý mix jásotu a zoufalství, odraz hlubokých prasklin v tomto rozpadajícím se impériu. Pro jedny vítězství svobodného myšlení, pro jiné zrada vědy. Pravda? Kennedy je symbolem toho, že ve veřejném životě už dávno nezáleží na kompetenci, ale na mediálním obrazu a schopnosti přesvědčit masu, že ignorování odborníků je vzpourou, nikoli bláznovstvím.



Antivakcionista ve vládě - říká se tomu vrchol dekadence. Desítky let Kennedy šířil paniku kolem očkování, blouznil o nebezpečí Wi-Fi a fluoridované vody. Teď bude určovat vakcinační politiku. Bude vnášet další pochybnosti do už tak zmatené veřejnosti, nebo se nakonec přizpůsobí realitě? Ujišťuje nás, že není proti vakcínám, ale jen za „bezpečné vakcíny“. To je jako říct, že nejste proti letadlům, ale nejraději byste cestovali na koštěti.



A pak tu máme Kennedyho vášeň pro konspirační teorie. Od CIA a vraždy JFK po ukradené volby a covid jako nástroj světové manipulace. Pochybovat je zdravé, ale když se to zvrhne v posedlost, přestává to být vtipné. Teď má tento muž moc - co s ní udělá? Bude prosazovat vědecky podložené politiky, nebo promění ministerstvo zdravotnictví ve středověkou alchymistickou dílnu?



Jeho potvrzení přichází ve chvíli, kdy Amerika balancuje na hraně dalšího kolapsu. Pandemie odkryla hluboké trhliny v systému, důvěra v instituce je na historickém minimu a dezinformace se staly novou státní doktrínou.

Co na tom všem ale záleží? Amerika je mistrem v klamání sebe sama. Dnešní den je jen další epizodou v nekonečné tragikomedii, kterou si tato země režíruje sama. Kennedyho éra začíná. Můžeme jen sledovat, jak hluboko tento absurdní příběh klesne.



