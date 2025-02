Channel 4 News: Vance v Mnichově nadával Evropě. Ta je prý větším nebezpečím než Rusko

15. 2. 2025

čas čtení 6 minut

Moderátor, Channel 4 News, pátek 14. února 2025, 19 hodin: Americký viceprezident přijíždí do Mnichova a nadává Evropě ohledně svobody slova, demokracie a imigrace.

Vance: „Pokud utíkáte ve strachu před vlastními voliči, Amerika pro vás nemůže nic udělat. A stejně tak není nic, co byste mohli udělat pro americký lid, který zvolil mě a zvolil prezidenta Trumpa.“

Dobrý večer. K tichému překvapení JD Vance poučoval své posluchače o tom, že jsou pro Evropu větší hrozbou než Rusko nebo Čína, a útočil na Británii ohledně svobody slova, na Rumunsko a Německo kvůli tvrzení o ruském vměšování do voleb a na Evropu obecně kvůli imigraci. Poté se setkal s ukrajinským prezidentem, aby mu řekl, že Amerika chce trvalý mír, a na oplátku mu bylo řečeno, že Ukrajina potřebuje bezpečnostní záruky.

JD Vance měl pro Evropu ostrý vzkaz. Svoboda slova je na ústupu na celém kontinentu a tvrdil, že největší hrozba přichází zevnitř. Jeho posluchače v Mnichově to šokovalo a přimělo k mlčení, ačkoli později německý ministr obrany trval na tom, že jakékoli srovnávání Evropy s autoritářskými režimy je nepřijatelné. Zatímco Keir Starmer, který se Zelenským ráno telefonicky hovořil, hájil nezvratnou cestu Ukrajiny ke vstupu do NATO. Naše zahraniční redaktorka Lindsey Hilsumová přináší reportáž.







Ve vzduchu je cítit chlad, nový americký viceprezident dnes dorazil na Mnichovskou bezpečnostní konferenci se vzkazem pro Evropu obecně a pro své německé hostitele zvláště. Nebylo to příliš vřelé.„Evropa čelí mnoha výzvám, ale krizi, které tento kontinent právě čelí, krizi, které, jak věřím, čelíme všichni společně, jsme si způsobili sami. Pokud utíkáte ve strachu před vlastními voliči, Amerika pro vás nemůže nic udělat, a když na to přijde, ani vy nemůžete nic udělat pro Američany, kteří mě zvolili a zvolili prezidenta Trumpa.“Tím, že se Evropa brání vzestupu krajně pravicových stran, jako je britská Reformní strana a německá AfD, se podle něj brání demokracii jako takové.„Obávám se, že v Británii a v celé Evropě je svoboda slova na ústupu.“Je vzácné slyšet takový posměch na diplomatickém setkání.„A věřte mi, že to říkám se vším humorem. Pokud americká demokracie přežije deset let nadávek Grety Thurnbergové, vy přežijete pár měsíců Elona Muska. Ale co německá demokracie, co žádná demokracie, americká, německá ani evropská, nepřežije, je říkat milionům voličů, že jejich myšlenky a obavy, jejich aspirace, jejich prosby o úlevu jsou neplatné nebo nehodné toho, aby se o nich vůbec uvažovalo.“Německý prezident však také opustil zdvořilost, která udržuje transatlantické vztahy již 80 let.„Jisté je, že nová americká administrativa má jiný pohled na svět než my, který nebere ohled na zavedená pravidla, ustálená partnerství a důvěru. To nemůžeme změnit. Musíme to přijmout a musíme se s tím vyrovnat. Jsem však přesvědčen, že není v zájmu mezinárodního společenství, aby se tento pohled na svět stal jediným dominantním paradigmatem. Nedostatek pravidel se nesmí stát modelem nového světového řádu.“Včerejší útok v Mnichově, při němž mladý afghánský žadatel o azyl zranil 36 lidí tím, že je úmyslně srazil autem, pomohl panu Vanceovi vyjádřit svůj názor, přestože americká míra vražd je téměř sedmkrát vyšší než německá na počet obyvatel, přičemž většinu vražd spáchali lidé narození v USA.„Žádný volič na tomto kontinentu nešel k volebním urnám, aby otevřel brány milionům neprověřených přistěhovalců. Ale víte, pro co hlasovali. V Anglii hlasovali pro brexit a ať už s tím souhlasí, nebo ne, hlasovali pro něj a stále více lidí po celé Evropě volí politické vůdce, kteří slibují, že učiní přítrž nekontrolovatelné migraci.“Na východě v Polsku nový americký ministr obrany přednášel související poselství o potřebě, aby Evropa zvýšila vojenské výdaje, protože tato americká administrativa nevidí Evropany jako spojence, o které je třeba pečovat, ale jako odčerpávající zdroj amerických zdrojů.Pete Hegseth: „To, co se stane za 5, 10 nebo 15 let, je součástí širší diskuse, která odráží míru ohrožení. Postoj Ameriky, naše potřeby po celém světě, ale především schopnost evropských zemí posílit. A to je důvod, proč je náš vzkaz našim evropským spojencům tak ostrý. Nyní je čas investovat, protože nelze předpokládat, že americká přítomnost bude trvat věčně.“Další krok na východ, na Ukrajinu, kde přes noc ruský dron zaútočil na černobylský jaderný reaktor. Žádná radiace naštěstí neunikla, ale to je v očích Trumpovy administrativy problém Evropy. A problém Ukrajiny, protože Amerika nemusí nutně považovat Rusko za svého nepřítele. Složitá navigace pro ukrajinského prezidenta, který se setkal s americkými senátory ještě v Mnichově. Potřebuje je, aby přesvědčili prezidenta Trumpa, že on, nikoli Vladimir Putin, je skutečným přítelem Ameriky.Zelenskyj: „S Rusy se setkám jen s jedním ruským chlapem, s Putinem až poté, co budeme mít společný plán s Trumpem, Evropou a s Putinem si sedneme a zastavíme válku. Pouze v tomto případě jsem připraven se setkat, ne v jiných kompromisních platformách.Evropští politici si pamatují studenou válku. Spojenectví s USA proti Sovětskému svazu a předtím společný projekt boje proti fašismu za druhé světové války. Ale to už je dávná historie. Ve Washingtonu, 4000 mil od Mnichova. Nastává nový úsvit.