"Černoši se nemusí hlásit": Rasistické rozhodnutí americké armády zastavit nábor příslušníků armády z černošské inženýrské akce vyvolalo odpor

17. 2. 2025

Zatímco administrativa prezidenta Donalda Trumpa pokračuje v čistkách federálních agentur od všech programů a iniciativ DEI, americká vojenská náborová agentura nedávno oznámila, že již nebude nabírat potenciální příslušníky armády z renomované černošské inženýrské akce píše Yasmeen F.. Zatímco administrativa prezidenta Donalda Trumpa pokračuje v čistkách federálních agentur od všech programů a iniciativ DEI, americká vojenská náborová agentura nedávno oznámila, že již nebude nabírat potenciální příslušníky armády z renomované černošské inženýrské akce

V pondělí Military.com oznámil, že armáda a další složky služeb ukončí své úsilí o nábor do soutěže Black Engineer of the Year Awards, každoroční události, na kterou zve studenty, akademiky a odborníky s odbornými znalostmi v oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky.

"V souladu s pokyny ministerstva obrany a velitelství ministerstva armády se Velitelství náboru americké armády nezúčastní nadcházející akce BEYA," řekl Military.com Madison Bonzo, mluvčí služby. "Členové služby a civilisté se mohou zúčastnit této události neoficiálně/osobně, pokud se tak rozhodnou."

Stalo se tak jen několik týdnů poté, co ministr obrany Pete Hegseth vydal memorandum, které nařizuje všem ministerským agenturám, aby zrušily programy diverzity, rovnosti a inkluze (DEI) a úřady, aby se připravily na přijetí nových "na zásluhách založených, barvoslepých politik". Krátce poté oznámil, že ministerstvo obrany již nebude slavit měsíce uznání dědictví a identity, jako je Měsíc černošské historie a Měsíc historie žen.

Akce BEYA, která se koná v Baltimoru, sloužila Pentagonu jako základní kanál pro přístup k vysoce kvalifikovaným talentům STEM, udělování stipendií pro výcvik důstojníků v záloze a nabízení vojenské služby začínajícím inženýrům. Velitelství náboru armády se pochlubilo dlouhodobým partnerstvím s touto akcí a na několika minulých akcích BEYA se zúčastnil náčelník generálního štábu armády a další vysocí vojenští představitelé.

Dva představitelé obrany naznačili, že pobočka pravděpodobně upustí od dalších náborových akcí spojených s konkrétními rasovými skupinami.

Rozhodnutí vyvolalo intenzivní odpor ze strany vedení armády a někteří náboráři naznačili, že jde o problematickou eskalaci ve snaze federální vlády vymýtit iniciativy v oblasti rozmanitosti.

Jeden armádní náborář řekl, že BEYA "byla vždy významná" pro pobočku a je "jednou z nejvíce talentovaných akcí, které děláme".

"Je to zatraceně rasistické," prohlásil jeden generál americké armády v aktivní službě. "Pro armádu je to nyní 'černoši se nemusí hlásit' a to mi láme srdce."

Námořnictvo, letectvo a vesmírné síly také stáhly účast na akci a zakázaly svým úředníkům účastnit se v oficiální funkci nebo v uniformě. Není ani slovo o tom, zda se mariňáci také stáhli.

Podle údajů společnosti Military.com tvořili černošští žadatelé v roce 2022 více než 24 % nových rekrutů do armády.

V nedávném projevu k zaměstnancům Pentagonu Hegseth řekl: "Myslím, že nejhloupější fráze ve vojenské historii je: 'Naše rozmanitost je naše síla.' Myslím, že naší silnou stránkou je naše jednota. Naší silnou stránkou je náš společný cíl, bez ohledu na náš původ, bez ohledu na to, jak jsme vyrostli, bez ohledu na naše pohlaví, bez ohledu na naši rasu. V tomto rezortu budeme ke všem přistupovat stejně."

"Budeme s každým jednat spravedlivě. Ke každému se budeme chovat s respektem. A budeme vás posuzovat jako jednotlivce podle vašich zásluh a podle vaší oddanosti týmu a poslání."

