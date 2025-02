Izraelští vojáci použili osmdesátiletého Gazana jako živý štít. Pak ho zabili

19. 2. 2025

Vojáci muži kolem krku nasadili výbušnou šňůru a osm hodin ho nutili prozkoumávat budovy. Po jeho propuštění ho jiná divize zastřelila





Vyšší důstojník izraelské armádní brigády Nahal uvázal osmdesátiletému Palestinci kolem krku výbušnou šňůru, donutil ho sloužit jako živý štít a nařídil mu, aby pod hrozbou ustřelení hlavy prozkoumával opuštěné domy. Poté, co muž splnil tento úkol, vojáci mu nařídili, aby se svou ženou uprchl, ale poté, co byli spatřeni jiným praporem, byli oba na místě zastřeleni.



Vojáci přítomní na místě činu sdělili izraelskému investigativnímu serveru The Hottest Place in Hell, že k tomuto incidentu došlo v květnu ve čtvrti Zeitoun ve městě Gaza. Při provádění prohlídky domů v oblasti vojáci narazili na starší pár v jejich domě, který arabsky hovořícím vojákům sdělil, že kvůli pohybovým potížím nemohou utéct na jih Gazy; jejich děti již odešly a muž potřebuje k chůzi hůl. Vyšší důstojník izraelské armádní brigády Nahal uvázal osmdesátiletému Palestinci kolem krku výbušnou šňůru, donutil ho sloužit jako živý štít a nařídil mu, aby pod hrozbou ustřelení hlavy prozkoumával opuštěné domy. Poté, co muž splnil tento úkol, vojáci mu nařídili, aby se svou ženou uprchl, ale poté, co byli spatřeni jiným praporem, byli oba na místě zastřeleni.Vojáci přítomní na místě činu sdělili izraelskému investigativnímu serveruže k tomuto incidentu došlo v květnu ve čtvrti Zeitoun ve městě Gaza. Při provádění prohlídky domů v oblasti vojáci narazili na starší pár v jejich domě, který arabsky hovořícím vojákům sdělil, že kvůli pohybovým potížím nemohou utéct na jih Gazy; jejich děti již odešly a muž potřebuje k chůzi hůl.



„V této fázi se velitel rozhodl použít je jako 'komáry',“ vysvětlil jeden z vojáků s odkazem na nedávno odhalený postup, kterým armáda nutí palestinské civilisty v bojových zónách sloužit jako živé štíty, aby ochránili vojáky před zastřelením nebo vyhozením do vzduchu.



Několik vojáků zadrželo ženu v jejím domě, zatímco muž byl pomocí hole donucen jít před vojáky brigády. „Do každého domu vstupoval před námi, aby v případě, že by uvnitř byla [výbušnina] nebo bojovník, to [odnesl] on místo nás,“ vysvětlil jeden z vojáků.



Podle jednoho z vojáků vzal důstojník před zahájením prohlídky detonační šňůru - rozbušku, která se používá ke spojení náloží a výbušnin -, připojil ji k iniciační náloži a uvázal ji staršímu muži kolem krku, „aby neutekl, i když chodil o holi“. Bylo mu řečeno, že pokud udělá něco špatného nebo nebude plnit rozkazy, voják stojící za ním za šňůru zatáhne a jeho hlava bude odtržena od těla.“



Po osmi takto strávených hodinách přivedli vojáci staršího muže zpět do jeho domu a nařídili jemu a jeho ženě, aby se pěšky evakuovali směrem k „humanitární zóně“ na jihu Gazy. Podle svědectví vojáci neinformovali okolní jednotky z různých divizí, že se starší pár chystá přejít přes oblast. „Po 100 metrech je spatřil druhý prapor a okamžitě je zastřelil,“ uvedl jeden z vojáků. „Zemřeli takhle, na ulici.“



Jak také vyplývá z dalších svědectví, která obdržel server The Hottest Place in Hell, armádní předpisy pro otevřenou palbu v Gaze výslovně uvádějí, že každá osoba, která se po uplynutí stanovené „doby evakuace“ pohybuje v bojové oblasti, je považována za nepřátelského bojovníka - a to i v případě, že se jedná o starší osmdesátiletý pár. IDF to popírá, ale protokol existuje.



Minulý měsíc odhalil časopis The Hottest Place in Hell další případ postupu Mosquito, který rovněž prováděla brigáda Nahal. Podle této zprávy byl Palestinec, který dostal povolení zůstat v budově s vojáky, zastřelen velitelem, který o jeho přítomnosti nebyl informován. V reakci na článek armáda uvedla, že incident byl vyšetřen a že „si z něj vzala ponaučení“.



V reakci na vyšetřování listu Haaretz z loňského srpna, které odhalilo postup Mosquito, mluvčí IDF prohlásil: „Směrnice a rozkazy IDF zakazují používat civilní obyvatele Gazy, kteří se nacházejí v oblasti, k vojenským úkolům, které záměrně ohrožují jejich životy. Rozkazy a pokyny IDF v této věci byly ozbrojeným silám objasněny.“ Používání civilistů jako lidských štítů zakázal izraelský Nejvyšší soud také během druhé intifády poté, co armáda tuto strategii použila v rámci takzvaného „sousedského postupu“. Vojáci však pro The Hottest Place in Hell vypověděli, že zejména od 7. října se „tento postup stal v armádě běžným“.



„Komáří procedura je plně institucionalizovaná a v armádě je to velmi šedá zóna,“ řekl jeden z vojáků brigády Nahal a vysvětlil, že se ji armáda snaží zakrýt tím, že přenáší vinu na mladší vojáky. „Je to něco, co přichází jako výslovný rozkaz z úrovně velitele praporu a níže. Ale někde na úrovni velitele brigády to zcela popírají. Když začnou problémy, tak odpovědnost odsunou dolů a řeknou, že to vojáci nemají dělat.“



„I když se zveřejní [výsledky] vyšetřování, není šance, že by IDF přiznala, že jde o oficiální rozkaz,“ vysvětlil jeden z vojáků. „Ale když se zeptáte jakéhokoli vojáka, který bojoval v Gaze, nenajdete jediného, který by vám řekl, že se to neděje. Neexistuje žádný prapor, alespoň v pravidelné armádě, který by mohl upřímně říct, že tuto praxi nepoužil.“



Použití výbušné šňůry jako součásti postupu Mosquito nebylo dříve hlášeno. „Je možné, že se to stalo i jinde, ale tohle byl extrémní případ,“ řekl jeden z vojáků.





Mluvčí IDF na to reagoval: „Po šetření na základě informací uvedených v této žádosti se zdá, že případ není znám. Pokud budou získány další podrobnosti, bude provedeno další vyšetřování.“





