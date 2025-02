Fantasmagorie o Evropě jako černém pasažéru

17. 2. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Černý pasažér je člověk, který se rozhodne cestovat bez toho, aby zaplatil za jízdenku. Přesto se toto označení používá pro tzv. „Evropu“, která prý spoléhala na americkou vojenskou moc při své obraně, aniž by se starala dostatečně o sebe. Japonsko, Jižní Korea, Izrael a Egypt a další země jsou podle toho asi taky „černí pasažéři“. Bez USA jsou tyto země neschopny se bránit. Tečka. Geopolitika a dějiny právě nejsou doprava. Existuje v dopravě nějaká analogie k Jaltské konferenci? Vybrali jsme si jako „Evropa“, kam budeme cestovat? Mohli jsme jako „Evropa“ zvážit, zda cena jízdenky není moc vysoká? Mohli jsme necestovat?

Mimochodem vzniku společné „evropské armády“, byť to podle mě byla vždy jenom fantasmagorie, bránily právě dlouhodobě zejména USA. A bylo to logické. Nač štěpit síly NATO? A jak by se „Evropa“ mohla shodnout na jednotné obraně, když není schopna být federálním státem?

Koho by ty jednotky poslouchaly? Ke komu by byly loajální? Vyzbrojování „Evropy“ může dokonce znamenat vzrůst nacionalismu, resp. poskytování zbraní budoucím nacionalistickým režimům. Myslíte, že válka mezi zeměmi západní Evropy je vyloučená?

Ale zpět k „černému pasažéru“. Co se tím vlastně chce říci? Zaplatíš jízdenku a pojedeš. Možná ještě pokutu. Jenže to je zcela bláhová představa, pokud jde o geopolitiku a reálné dějiny. Kdo je ten kapitán a průvodčí, kdo nám zajistí cestu, když zaplatíme? Nic takového, nic jako jízdenka nebo cesta neexistuje. Mluvit o „černém pasažéru“ je nebezpečný projev negramotnosti.

Chcete vsugerovat lidem, že Ukrajinci nemuseli umírat, kdyby zaplatili, kdyby si koupili více zbraní? Chcete říci, že ukážeme Putinovi účet za zbraně, aby nás nechal být? Chcete říci, že když se budeme bránit, budou to dělat nakoupené zbraně za nás? Válka je historicky a geopoliticky zcela jiná realita než zaplacení si jízdenky na cestu do zvolené destinace.

