Trumpův poradce řekl Zelenskému, aby se před tiskovou konferencí s americkým vyslancem „mírnil"

20. 2. 2025

Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Mike Waltz řekl, že Ukrajina by měla „ubrat na tempu, pořádně se podívat a podepsat tu dohodu“ o minerálech s USA



Waltz vzkazuje Ukrajině: „Zklidněte se, podepište tu dohodu,“ ale trvá na tom, že rozdíly s USA lze urovnat.



V poslední hodině jsme se dočkali také vyjádření současné americké administrativy, když poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Mike Waltz promluvil pro Fox News.



Řekl, že Ukrajina by měla „ubrat na tempu, pořádně se podívat a podepsat tu dohodu“ o minerálech s USA.



Tlak ze strany Ukrajiny na dohodu a na to, jak Trump vede mírové rozhovory, je prostě nepřijatelný, řekl Waltz vzhledem ke všemu, co Spojené státy pro Ukrajinu udělaly.



Trval však na tom, že tyto rozdílné názory lze smířit, neboť „prezident také řekl, jak moc miluje ukrajinský lid“.



Waltz popřel, že by se spojenci USA a Ukrajiny nekonzultovali.





Americká administrativa by mohla upravit své sankce vůči Rusku v reakci na případné mírové rozhovory o Ukrajině, řekl agentuře Bloomberg americký ministr financí Scott Bessent.



Bessent se rovněž připojil k rostoucímu sboru amerických hlasů kritizujících ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za jeho kritiku Donalda Trumpa, když uvedl, že „bohužel eskaloval“ a označil jeho výroky za „nevhodné“.



Prozradil, že jeho frustrace souvisí s nedostatečným pokrokem v dohodě o nerostných surovinách s USA.



„Prezident Zelenskyj, když jsem se s ním setkal, mě ujistil, že dohodu o nerostných surovinách podepíše v Mnichově. Neudělal to,“ řekl v rozhovoru pro televizi Bloomberg.



Dodal, že Trump měl „velmi elegantní plán“, jak „přiblížit Ukrajince k USA“ prostřednictvím ekonomické dohody, ale nyní se to změnilo v „mediální cirkus“.



Vnesl trochu světla do přístupu USA k rozhovorům, když řekl:



Postupnost toho, co se mělo stát, byla následující: přiblížit Ukrajince k USA prostřednictvím ekonomických vazeb, přesvědčit Američany, americkou veřejnost, získat je na svou stranu.



A pak říct Rusům, ať jdou k jednacímu stolu s velmi důrazným vzkazem, že pokud bude třeba, přistoupíme k sankcím.



Vysvětlil, že jde o to, aby „USA s většími ekonomickými zájmy na Ukrajině poskytly bezpečnostní štít“, řekl.



Bessent také přešel k diskusi o financování NATO a evropské obrany, přičemž důrazně pochválil Polsko za jeho vysoké výdaje v kontrastu s ostatními evropskými spojenci a růst v posledních několika desetiletích.



Když jsem jel na Ukrajinu, letíte do Polska. Polsko vydává na obranu téměř 5 % HDP. Podívejte se na Polsko, jak je vedle Ukrajiny. Je to jeden z velkých ekonomických úspěchů posledních 30 let, po Číně mají nejrychlejší růst.



Proč by Ukrajina nemohla s trochou amerického kapitálu, vynalézavosti, know-how a vykořeněním korupce dokázat to, co stejně dobře dokázali její sousedé?



Když Bessent hovořil odděleně o vyhlídce, že EU zruší některá svá cla vůči USA, řekl, že tento návrh nevidí, ale dodal:



Myslím, že na vyjednávacím stylu prezidenta Trumpa je dobré to, že lidé velmi rychle dávají na stůl věci, které předtím na stole nebyly.



Odmítl se vyjádřit k časovému harmonogramu případného setkání Trump-Putin.





Americký vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg je dnes v Kyjevě, kde se účastní jednání s vysokými ukrajinskými představiteli.



Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že v dnešním rozhovoru s Kelloggem diskutoval o „cestách ke komplexnímu, spravedlivému a trvalému dílu“.



„Potvrdil jsem ochotu Ukrajiny dosáhnout míru prostřednictvím síly a naši vizi nezbytných kroků. Rovněž jsem zopakoval, že bezpečnost Ukrajiny a transatlantického prostoru je nedělitelná,“ dodal.





Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski se v pátek setká s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem, uvedlo Polsko.



Mluvčí polského ministra sdělil Polské tiskové agentuře, že dvojice by se měla setkat v pátek ve Washingtonu.



Později Sikorski odcestuje do New Yorku, kde se má příští týden zúčastnit zasedání Rady bezpečnosti OSN a vystoupit na Valném shromáždění OSN.



Polský list Rzeczpospolita již dříve uvedl, že o schůzku požádala americká strana.



Sikorski byl jedním z prvních evropských diplomatů, s nimiž Rubio hovořil po svém nástupu do funkce minulý měsíc.





Bývalý americký ministr zahraničí John Kerry prohlásil, že „základní hrací pole pro nastolení míru na Ukrajině existuje“, když odmítl výrokyDonalda Trumpa, že Ukrajina je zodpovědná za rozpoutání války s Ruskem, a odmítl logiku invaze ruského prezidenta Vladimira Putina jako „lež“.



Kerry, který působil jako ministr zahraničí USA v demokratické vládě Baracka Obamy, to řekl v projevu na londýnské konferenci pořádané poradenskou společností Brand Finance:



V rozporu s tím, co včera nebo předevčírem řekl Donald Trump, se Putin individuálně rozhodl napadnout Ukrajinu. Chce ji zpátky.



Říkal různé motivy vyjádřené v různých dobách, že to byli nacisté, kteří ovládli zemi, a on musel Ukrajinu napadnout, aby vykořenil nacisty. No tak, lidi. Vždyť ta lež byla prokázána. Je to tolik lží.



Kerry si posteskl, že „bohužel neexistuje žádný systém, podle kterého by se Putin někomu zodpovídal“, s „totální cenzuriou“ komunikace, strukturou řízení v Rusku.



„Viděli jsme, co se stalo [Alexeji] Navalnému a dalším, mnoha dalším, [Borisi] Němcovovi, na co si vzpomenete, je spousta lidí, kteří prostě zmizeli,“ řekl.



„Všichni vědí, co se děje, takže odpověď zní, ano, je to zlo,“ dodal.



Ale i když kritizoval výroky amerického ministra obrany Peta Hegsetha v NATO, trval na tom, že Trump „se snaží najít mír“, i když „to možná není způsob, který bychom si vy nebo já vybrali.“



Tvrdil, že podle jeho názoru „základní hrací pole pro uzavření míru na Ukrajině existuje“.



A proč to říkám? Protože si myslím, že všechny strany musí válku ukončit. A otázkou je, zda dokážete být dostatečně chytří, obratní, abyste dali dohromady ingredience, což by se mělo dít v tichosti a v soukromí, ne každodenním zveřejňováním informací o tom, kdo o co žádá a co dělá.



To není způsob, jak ovlivnit skutečně dobrou mírovou diplomacii, protože musíte mít kompromis a musíte mít schopnost tento kompromis dosáhnout.



A pokud se příliš uzavřete, zvýšíte očekávání nebo jednu skupinu opravdu naštvete, vrhnou se na vás, a to vám pak zabrání dělat to, co potřebujete. V tom, jak řešit Ukrajinu, je místo pro rozumnost.





Španělský premiér Pedro Sánchez pojede v pondělí do Kyjeva, aby „potvrdil podporu Španělska ukrajinské demokracii a prezidentovi“ Volodymyru Zelenskému, uvedl v příspěvku na sociálních sítích.





Reakce Ruska na zprávy v médiích o evropských plánech rozmístit na Ukrajině až 30 000 vojáků jako mírové síly v rámci širšího mírového urovnání.



Kreml je údajně označil za „pro Moskvu nepřijatelné“ a „znepokojující“ vzhledem k tomu, že by zahrnovaly rozmístění sil NATO a měly důsledky pro vlastní bezpečnost Ruska.



Rusko rovněž kritizovalo Volodymyra Zelenského za „nevhodné“ komentáře k rozhovorům a podobně jako Trump si činilo nároky na jeho hodnocení na Ukrajině.





Ukrajině se nesmí bránit v cestě do Evropy, říká německý ministr Scholz



Německý kancléř Olaf Scholz trvá na tom, že Ukrajině „nesmí být bráněno“ v jejím rozhodnutí být „demokratickým, suverénním národem na cestě do Evropy“.



V rozhlasovém rozhovoru, který byl odvysílán ve čtvrtek, jen několik dní před nedělními spolkovými volbami, Scholz odmítl výroky Donalda Trumpa, že Ukrajina nese vinu za válku, a řekl: „Není. My v Evropě na tom trváme.“



V případě budoucího mírového urovnání musí mít Ukrajina podle Scholze silnou armádu, „za kterou my v Evropě a naši mezinárodní a transatlantičtí partneři neseme společnou odpovědnost“, uvedla agentura Reuters.





Riziko války je nejvyšší od roku 1945, varuje francouzský premiér, Macron svolal politické lídry k jednání





Ve Francii se má prezident Emmanuel Macron za něco málo přes hodinu, v 11 hodin dopoledne pařížského času, setkat s lídry politických stran, aby s nimi projednal „existenční hrozbu“, kterou představuje Rusko.



Děje se tak v návaznosti na dvě setkání s evropskými lídry v tomto týdnu a před jeho cestou do Washingtonu na setkání s Trumpem, které by podle amerického prezidenta mohlo proběhnout začátkem příštího týdne.



V pozdně nočním příspěvku na sociálních sítích Macron uvedl, že „Francie a její partneři mají jasný a jednotný postoj. Usilujeme o dlouhodobý a pevný mír na Ukrajině“.



„Jsme přesvědčeni o nutnosti zvýšit naše výdaje na obranu a bezpečnost a schopnosti Evropy a každé z našich zemí. Rozhodnutí budou přijata v nadcházejících dnech a týdnech,“ dodal.



Pokud byste měli pochybnosti o vážnosti situace, francouzský premiér François Bayrou dnes ráno podle francouzských médií prohlásil, že „riziko války nebylo od roku 1945 nikdy tak vysoké“.





Ukrajinská armáda uvedla, že Rusko během nočního útoku vypustilo 161 bezpilotních letounů a asi 14 raket.



Cílem raketového útoku byla kritická infrastruktura v severovýchodní oblasti Charkova.



Ukrajinský ministr energetiky German Galuščenko uvedl, že některé z útoků přes noc poškodily zařízení na výrobu plynu.



„Účelem těchto zločinných útoků je zastavit výrobu plynu potřebného k uspokojení domácích potřeb občanů a centrálního vytápění,“ uvedl na Facebooku.





Po výměně slov s Trumpem se Zelenskyj pokusil posunout obtížný rozhovor s USA před dnešní schůzkou s Kelloggem.



Ve svém pravidelném aktualizovaném videozáznamu ve středu večer uvedl, že je „zásadní, aby tato diskuse a naše celková spolupráce s USA zůstala konstruktivní“.



V ostrém komentáři však dodal:



„Společně s Amerikou a Evropou může být mír bezpečnější, a to je naším cílem. Ale co je nejdůležitější, tento cíl musí sdílet i naši partneři, nejen my,“ řekl.





Může Evropa Trumpovi věřit?



Americký prezident Donald Trump v noci zopakoval svůj útok na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, když na akci podporované Saúdskou Arábií v Miami řekl, že je to „diktátor bez voleb“.



Zopakoval také svá nepravdivá tvrzení o výdajích USA na Ukrajinu a varoval Zelenského, že „by měl jednat rychle, jinak mu nezbude žádná země; musí jednat, musí jednat rychle“.



Samostatně Trump také zaútočil na Zelenského, že se choval k americkému ministru financí Scottu Bessentovi „dost hrubě“, protože Ukrajinci „nechtěli podepsat dokument“ potvrzující jím navrhovanou dohodu o nerostných surovinách. (Zelenskyj řekl, že není připraven „prodat [Ukrajinu] pryč“).





„Už nejednají se stejnými Spojenými státy jako před několika měsíci,“ řekl Trump.





