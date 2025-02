Americká rozvědka: Putin nemá zájem o mír a má v úmyslu dobýt celou Ukrajinu

21. 2. 2025

Podle amerických zpravodajských služeb se Vladimir Putin stále snaží obsadit celé území Ukrajiny, a to navzdory zahájení jednání s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončení války. Informovala o tom NBC News s odvoláním na čtyři zástupce západních zpravodajských služeb a dva členy amerického Kongresu. "Nemáme žádné informace o tom, že by Putin měl právě teď zájem o skutečnou mírovou dohodu," řekl jeden ze zástupců amerického Kongresu. Podle amerických zpravodajských služeb se Vladimir Putin stále snaží obsadit celé území Ukrajiny, a to navzdory zahájení jednání s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončení války. Informovala o tom NBC News s odvoláním na čtyři zástupce západních zpravodajských služeb a dva členy amerického Kongresu. "Nemáme žádné informace o tom, že by Putin měl právě teď zájem o skutečnou mírovou dohodu," řekl jeden ze zástupců amerického Kongresu.

V úterý 18. února vyslal Vladimir Putin svou delegaci do Rijádu, aby se setkala se zástupci USA. Hlavním účelem jednání bylo diskutovat o možném ukončení války na Ukrajině. Nicméně podle mluvčích publikace současné zpravodajské informace naznačují, že Putin stále doufá, že "přečká Ukrajinu a Evropu" a počítá s možností v budoucnu se zmocnit celé země. "Věří, že vyhrává," řekl jeden západní zpravodajský důstojník a dodal, že významné ztráty ruské armády na bojišti nenutí Putina přehodnotit své cíle nebo zastavit nepřátelské akce.

Řečníci, kteří hovořili s NBC News, se domnívají, že Putin může rozhovory využít jako taktickou přestávku k přestavbě armády a posílení své pozice. Podle jejich názoru, i když Putin souhlasí s příměřím nebo prozatímní mírovou dohodou, může to být jen pokus získat čas na přeskupení sil.

Západní představitelé vyjádřili pochybnosti, zda je Putin připraven na skutečné ústupky nebo dlouhodobou mírovou dohodu. Jakákoli jednání s ruskou stranou mohou být zaměřena spíše na identifikaci potenciálních ústupků ze strany Západu a návrat Putina na mezinárodní scénu, kde se jeho izolace od ruské invaze na Ukrajinu před třemi lety zvýšila, dodávají.

Západní zpravodajští představitelé zdůraznili, že Putin nemá v plánu stáhnout jednotky z Ukrajiny nebo snížit počet vojenských formací a vybavení v západních regionech Ruska. Nedávná prohlášení představitelů Trumpovy administrativy, která naznačují, že Spojené státy nepovažují členství Ukrajiny v NATO za skutečný výsledek vyjednaného urovnání, navíc dodala ruskému prezidentovi sebedůvěru. "Jeho cíle zůstávají maximalistické," řekl jeden zpravodajský důstojník.

Američtí představitelé tvrdí, že údaje od spojenců a jejich vlastní zpravodajské služby důsledně potvrzují, že Putin si zachovává široké ambice pro Ukrajinu. Zástupci Kongresu a jeden bývalý vysoký úředník prezidentské administrativy zdůraznili, že tomu tak bylo jak na konci funkčního období Joea Bidena, tak během předání moci Donaldu Trumpovi. Situace zůstala nezměněna měsíc po Trumpově nástupu do úřadu.

Dne 18. února se v hlavním městě Saúdské Arábie uskutečnily první přímé rozhovory mezi delegacemi Ruska a Spojených států od začátku války. Podle agentury Bloomberg byla účast Ukrajiny na jednáních odmítnuta jak Moskvou, tak Washingtonem, a to navzdory iniciativě korunního prince Saúdské Arábie zahrnout do dialogu Volodymyra Zelenského. Strany se dohodly, že budou pokračovat v jednáních o ukončení války a zlepšení bilaterálních vztahů. Nicméně, jak poznamenal ruský prezidentský poradce Jurij Ušakov, je příliš brzy na to, abychom hovořili o sblížení mezi postoji Moskvy a Washingtonu.

