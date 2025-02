Globální vítězství oligarchické internacionály zotročí a zničí všechny

20. 2. 2025 / Milan Čech

čas čtení 19 minut



Historie se opakuje v cyklech. Současné USA jsou v mnoha ohledech Německem 30. let, budujícím zcela nový typ fašistické diktatury. Rusko se nevyvíjí a stále ještě je sadistickým bezcitným SSSR tohoto období. Trumpova ukrajinská mnichovská zrada je ještě nebezpečnější než ta československá.

Je ale dobře, že nastupující diktátor (a jeho techbros) už nic neskrývá. Už je zcela jasné, že miluje a uznává svého diktátorského kolegu Putina a jeho Rusko, zatímco skutečné hrdiny z demokratického světa dehonestuje, protože vedle nich vypadá uboze a falešně. Podvodník a srab, který se díky papínkovi vyhnul vojenské službě, musí ze své podstaty nenávidět hrdiny, kteří před válkou a tehdy velmi reálným zabitím neutekli ani když mohli. Proto je pro něj naopak Zelenskyj diktátorem – protože někde ve své pokřivené duši na něj tento maligní narcistiský sociopat žárlí. Na jeho odvahu, odhodlání a hrdinství. Musí ho zničit, aby mu ho nic nepřipomínalo. Až svět ovládnou zrůdy jeho typu, stane se zrůdnost normou – pak i on bude očištěn a vytesán do skal tohoto zcela zvráceného světa.

Při druhém nástupu fašismu už nebude existovat žádná neporazitelná ekonomická síla daleko za oceánem, ochotná bránit svět před nastupujícím fašismem – ať už v jakékoli jeho nepodstatně odlišné variantě.

Nyní je zachránce z minulosti jeho strůjcem, společně se svými primitivnějšími předchůdci a relikty předchozí diktátorské epochy.

Bohužel tedy platí, že buď se EU sama zmobilizuje, nebo zemře. Se všemi na ní závislými.

Ukázalo se, že všichni ti "moudří lidé", kteří tak rádi pouštějí svá moudra do médií, kteří “věděli”, jak Trumpa uspokojit a naklonit na svou stranu, všichni, kteří vysvětlovali, že jeho chaoticky vystřelované myšlenky nejsou bludy kovaného šílence a protofašisty, ale sofistikovanými nástroji geniálního stratéga a vyjednavače, se mýlili.

Pravdu měli ti, kdo už od začátku věděli, že sociopat s fašistickými rysy, který chtěl svrhnout vlastní demokratický režim, nikdy nebude přítelem demokracie, ale jejím hrobníkem. Věděli i to, že ostatní autoritáři nebudou pro jeho mozek tak zavrženíhodní a nebezpeční jako ti, kdo chtějí demokracii. A proto se s nimi dohodne, dá jim klidně z cizího (Ukrajiny) to, co chtějí, a zbytek protektorátu vydíráním donutí podepsat, že je jeho novou kolonií. Ani to mu nezabrání na pozadí tohoto dealu obnovit s ruskými fašisty ekonomickou spolupráci, zejména v oblasti těžby jeho milovaných fosilních paliv, která zajistí, že tentokrát bude holokaust globální.

Ale reálně uvažující lidé byli odmítáni, zatímco Trumpovi přisluhovači byli považováni za ty, kteří ho budou „umět nasměrovat“. Ukázalo se to samé jako u Putina – fašisté neposlouchají a rozumějí jen síle. Ztratili jsme pro svou naivitu měsíce času. Dávno jsme se měli na tuto situaci připravit a poslat USA tam, kam patří a kam zcela dobrovolně míří. Pokud to neuděláme, fašisté se budou dál scházet s fašisty a porcovat „o nás bez nás“ nejen Ukrajinu, ale celý svět. Rusové jsou nadšení – jejich vize světa, přestože stojí na pokraji bankrotu, je náhle přijata nejsilnějším mužem světa, kterého svým konspiračním lhaním vychovali k obrazu svému. Cítí že svět se zase stává jejich světem. Náhle nejsou vysmívanými barbary ale velmocí.

Tvářit se dál, že svět je v podstatě stejný a nějak se to zase „udělá“, je sebevražda, za kterou zaplatíme všichni. Zelenskyj pochopil, že i jeho lísání bylo marné. Primitivní sociopat, fašista a patologický lhář nakonec vždy udělá to nejhorší a vymyslí si pro to důkazy. Ti, kdo se k němu lísali, budou své trapnosti litovat a zpytovat svědomí – proč rovnou nevěnovali nergii tomu, co bylo zcela evidentní? Ochota odtrhnout se od jakýchkoliv amerických vazeb je paradoxně to jediné, co tyto vazby může v nějaké formě zachovat. Jinak vždy převáží a zvítězí duchovní spojenectví fašistů mezi sebou. Kdo rozumí psychologii těchto šílenců ví, že to jinak ani být nemůže. To, co Zelenskyj už pochopil, si nyní musí přiznat i EU a odsunout do pozadí všechny „mudrce“, kteří stranili nejen Putinovi, ale i Trumpovi. Jejich žalostný přehled a intuice nás vedli k záhubě, kterou by již nešlo zvrátit. Zatímco Zelenskyj to zkusit musel, jejich zrada byla nesmylná a dobrovolná.

Saša Vondra a Jefim Fištejn si samozřejmě dál budou nalhávat své trumpistické pohádky – jen už je nikdo nebude poslouchat, kromě pár bohnických spolupacientů.

Dezinformační válka: Rusko a USA přetvářejí realitu

V minulých letech byla upozornění na nástup fašistických psychopatů k moci odmítána jako alarmistická. Kdo je psal a varoval před tímto typem vůdců nebyl dle relativistů správným demokratem. Nikdo nechtěl vidět realitu i když byla zjevná, natož přemýšlet o řešeních. I když fašisté zkoušeli převraty (USA, Brazílie), nebrali jsme to vážně – vždyť byli poraženi, a to znamená, že demokracie vždy vítězí! Nenapadlo nás, že se fašismus vrátí poučený a že svou další porážku už nikdy nepřipustí.

Dnes je už zcela jasné, kam nás nejmocnější vyšinutý sociopat a narcista, současný americký prezident, zavede. Spolu s partou fašistických oligarchů usiluje o globální dominanci a likvidaci demokracie.

Naše posedlost slovy diktátorů, kteří roky nedělají nic jiného než lžou a demokracii zrazují, je fascinující. Hltáme každé z Trumpových protichudných prohlášení, které by nám teoreticky mohlo prospět, jako by jeho slova měla jakýkoli skutečný význam. Přitom stačí hodnotit pouze jeho činy a vidět – už dávno se spřáhl s Ruskem a jeho vrahy, domluvil se s nimi a Ukrajinu, kterou nenávidí zradil, protože si dovolí bojova za to, co on u sebe znásilnil a poplival pro své choré Já. Právě proto si do své administrativy vybral konspirační šílence, kteří tyto postoje budou schvalovat a oddaně mu sloužit. Směřování té země je dané a všichni by ho měli konečně pochopit a zařídit se!

Pokud je Ďáblem zlo, lež, zrada, ignorance, bezcitnost a chamtivost, pak Ďábel právě reálně sestoupil na Zemi. Ne jako mystická bytost, ale jako síla vtělená do člověka i do jeho soukmenovců, do ničení stávajících struktur, do manipulace, která chce prostoupit vším a všemi. Vládne ve stínech, skrze lži šířené automaticky nelidskými nástroji jeho spoluspiklenců, skrze nenávist uměle vštěpovanou do myslí, skrze mocichtivé šílence, kteří zradili vše, co bylo kdysi svaté – pravdu, čest a svobodu. Přesto právě oni si je berou do úst, protože se neštítí ničeho a jsou zcela utržení ze řetězu, smotáni do své nikdy nekončící touhy po majetku a moci.

Pro ně je Ďábel bohem a ten skutečný Bůh (pravda, spravedlnost, soucit, moudrost, svoboda, láska, odpovědnost) je pro ně Ďáblem. Vše je naopak. Izajáš 5:20: „Běda těm, kdo říkají zlému dobré a dobrému zlé, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!“

Ďáblovy paže sahají stále hlouběji do struktur státu, institucí, korporací i myslí těch, kdo kdysi věřili ve spravedlnost. Nikdy nepřestane, pořád bude mít málo. A tak tahá za nitky, nutí lidi zavírat oči před bezprávím, umlčuje svědomí výmluvami na „národní zájmy“. Ovládá dezinformační války, ekonomické tlaky a připravuje politické převraty v zemích, které ho ještě neuctívají – a jeho cíl je jediný: rozvrátit pravdu, oslabit vůli k odporu a vnutit lidstvu poslušnost.

Zlo už nestojí vně – převzalo kontrolu a vládne, maskované jako zachránce před umělými hrozbami, které nahradily ty reálné. A pokud se neprobudíme, pokud nezačneme bojovat, jeho vláda se stane absolutní a nevratnou.

Tohle je skutečná apokalypsa – žádný meteorit, který během pár minut všechno ukončí, ale roky, desetiletí, možná i staletí trvající utrpení všech, ze kterého není úniku. Protože všechny struktury, které kdysi bránily Ďáblu v převzetí absolutní neomezené moci, byly zničeny.

Zatímco mnohé neustále prosazované a preferované naivní politické celebrity a novináři věřili, že Trump „zatočí s Putinem“, že jeho tvrdost na Rusko přinese mír, realita je zcela opačná a aburdní. Trump despoty a vrahy uctívá a uznává, dosáhli přece toho co on chce dříve než on! A tak dnes Trump zcela zvráceně tvrdí, že Ukrajina začala válku, ne jeho kolega z Ruska, který je tak milý a nikdy by mu nelhal. Oligarchie obou zemí si rozdělují svět, jejich nástrojem jsou sociální sítě, kde dezinformace rozvrací racionální myšlení a volební procesy. Rusko pochopilo, že síla jeho hybridní války je daleko větší než jeho armáda, které se příliš nedaří a po té co uvidělo svoje slabiny se chce vrátit na pole kde je mimořádně úpěšné – na pole voleb a jejich ovliňování.

Právě proto se jejich autokratický přítel (z paktu Molotov - Ribentrop II.) Trump nyní tak aktivně snaží vnutit Ukrajině volby, které by probíhaly během války a okupace ruskými vojsky. Cílem této snahy není demokracie, ale narušení Ukrajiny skrze politickou destabilizaci. Volby by v současné situaci znamenaly přesně to, co Rusko potřebuje – chaos, dezinformace, vnitřní rozkol a oslabení ukrajinského vedení, které v tuto chvíli musí být maximálně pevné a jednotné. Rusko a USA pod Trumpovým vedením chtějí využít voleb jako nástroje k tomu dosáhnout na Ukrajině svých cílů a maximálně ji oslabit.

Válka mezi pravdou a lží

Svět se hroutí. Politici jsou neschopní, často napojení na tyto fašistické systémy, které je jako jediné mohou vynést k moci – protože ovládají k tomu potřebné klíčové technologické prostředky. Technologičtí oligarchové, jako Musk, demontují stát stejně bezohledně jako šílení prodejci aut – kteří by odstraňovali „nepotřebné“ součástky, jako jsou brzdy, světla a bezpečnostní prvky aby maximalizovali svůj profit. Ve své omezenosti a nepochopení staletí vyvíjeného a vyvažovaného výrobku by věřili, že tím vytvoří efektivnější a výnosnější stroj. Nedocházelo by jim, že auto bez brzd a řízení nevede k ziskům, ale k hromadné smrti všech, kdo v něm sedí.

Hlavního führera chce nyní jeho proměněná NSDAP, dříve známá jako Konzervativní strana, dokonce vytesat do hory Mount Rushmore. Ani Hitlerovi nestavěli za jeho fašistické vlády podobné pomníky. Narcistické šílenství těch, kdo dnes vedou svět, není menší než to ve 30. letech – naopak, je ještě hlubší a nebezpečnější.

Evropa je posledním územím, které se může postavit globálnímu návratu násilné feudální despocie nové tech-šlechty, která se zmocnila nástrojů na ovládnutí světa. USA už nejsou demokratickou baštou – jejich vedení touží být stejné jako Rusko a Čína, jen s technologicky pokročilejší kontrolou obyvatelstva a většími zisky pro své mocné. Bohužel nechápou že bez funkční společnosti je to nereálný záměr.

Dva scénáře pro Evropu, které ze současné situace vyplývají (založené na heuristické predikci – intuitivní analýze kauzálních souvislostí, která propojuje historické zkušenosti, aktuální trendy a odhad budoucího vývoje).

1. Oligarchický kolaps

Evropa se nepřizpůsobí novým podmínkám, ovládne ji strach ze své vlastní slabosti a nechopnosti, zradí Ukrajinu a populisté spříznění s Ruskem a USA v ní postupně ovládnou klíčové pozice. Oligarchové si rozdělí moc, demokracie bude demontována, EU se rozpadne na jednotlivé státy, se kterými si stále více spolupracující globální fašistické mocnosti budou moci dělat, co se jim zlíbí.

Obyvatelstvo ztrátu blahobytu neponese lehce – bude se bouřit, protože nebude schopné akceptovat prudký pád do otroctví, chudoby a nejistoty. To nevyhnutelně povede k eskalaci státního násilí, protože nové autoritářské režimy nebudou mít jiný způsob, jak si udržet kontrolu, než brutalitou.

Výsledkem bude rozpad, chaos, války, kriminalita, rabování, kolaps. Životní a bezpečnostní úroveň, na kterou Evropa po staletí zapomněla, se vrátí s takovou intenzitou, že pro mnohé bude lepší z takového utrpení uniknout tou poslední možností.

Kdo si stále nalhává, že něco takového se nikdy nemůže stát, dopadne nejhůře – protože jeho prozření bude nesnesitelné.

2. Demokratická obrana

Evropa se sjednotí, vyřadí ze svých řad státy a politiky, kteří kolaborují s fašistickými mocnostmi, zamezí jim ve spolurozhodování o osudu EU. Ukrajina bude podporována až do úplného ekonomického kolapsu Ruska. EU překoná závislost na USA, vybuduje vlastní vojenské kapacity.

Oligarchický model v USA bude postupně narážet na odpor, vnitřní i vnější a selže. Plán libertariánské tech-oligarchie na ovládnutí světa nevyjde. Vznikne silný demokratický blok s novými technickými prostředky, schopný odolat nejen vojenským, ale i hybridním hrozbám. AI přestane sloužit tech oligarchii a zapojí se do vyřešení problémů světa.

Který ze scénářů to nakonec bude je na každém z nás.

V každé evropské zemi dnes probíhá zásadní střet mezi těmi, kdo chtějí následovat autoritářský oligarchický model USA a Ruska, a těmi, kdo usilují o zachování demokratické, suverénní a svobodné Evropy. Populisté a oligarchické struktury se snaží demontovat demokratické instituce, podkopávat důvěru ve svobodné volby a ovládat veřejné mínění pomocí dezinformací a sociálních sítí.

Na druhé straně stojí síly, které chápou, že EU není dokonalá, ale je poslední hrází proti sklouznutí do nové éry globálního fašismu. V této chvíli už není prostor pro kompromisy – vše kromě zachování demokracie musí jít stranou.

Pokud se Evropa nyní nesemkne, pokud se její občané neprobudí a nezačnou aktivně chránit demokratické výdobytky, stane se další obětí těch, kteří chtějí svět ovládnout silou, manipulací a strachem. Další hrůzy budou následovat, jakmile se naplní jejich nevyhnutelná kauzální posloupnost.

Zdá se, že jedním z mála, kdo to pochopil, je současný český prezident. Jen možná ještě nemůže na plná ústa říci to, co autor tohoto textu, protože by z něj vlastizrádná konspirační scéna, která ovládla sociální sítě, udělala ještě většího satana než ze Sorose. Sorose, který náhle pustil otěže světa a o němž najednou vůbec neslyšíme. Existoval vůbec, nebo jen posloužil a zase zmizel do virtuálních světů, v nichž byl pro naše vystrašení zrozen?

Okamžitá opatření na záchranu Evropy

Vyhlásit stav ohrožení EU. Fašistické vlastizrádné síly je nutné zastavit, pokud to nejde jinak tak za pomoci armády či policie. Vyloučit státy jako Slovensko a Maďarsko z rozhodovacích procesů EU. Itálii (Rakousku a dalším) dát vybrat, zda chce být dál Trumpovou kukaččí spojkou, nebo skutečně patřit do rodiny EU. Umožnit jim v případě přání okamžité vystoupení, přičemž ekonomické vztahy mohou být zachovány. Primárním cílem je zabránit jim ovlivňovat reakci Evropy na současný fašistický blizkrieg. Masivně posílit obranný průmysl a vyzbrojit Ukrajinu. Omezit vliv nepřátelských sociálních sítí a trollích farem. Vytvořit demokraticky řízený systém pro kontrolu a vyhodnocování antidemokratických dezinformací a lží. Zapojit AI do obrany demokracie. Eticky nastavená umělá inteligence dokáže čelit propagandě, rozpoznávat nepřátelské narativy a efektivněji odhalovat jejich původce na sociálních sítích. Podpořit demokratická hnutí v USA. Ne všichni Američané jsou samozřejmě profašistické, ale demokratické síly tam jsou bezprecedentně oslabeny. Pokud Evropa nebude aktivně podporovat jejich úsilí, USA se definitivně propadnou do totalitního režimu. Zatímco celý autokratické svět si dělá z EU internetové bojiště a nevratně ničící její občany, my neovlivňujeme nikoho.

Ale hlavně – musíme začít říkat pravdu.

Americký prezident, stojící na vrcholu světové hierarchie, oddaně papouškující ruskou propagandu, musí být reálně označen za to, čím skutečně je: za diktátorského antidemokratického proruského fašistu, bezcitného lháře a demagoga, budujícího s technologickými oligarchy dystopický svět.

Svět, ve kterém se většina – po tomto období hedonismu a blahobytu – raději anihiluje, než aby v něm otročila levněji než Muskovi roboti. Bohužel již zcela pozbyli schopnosti pochopit, že právě tam jejich podpora antidemokratických stran propojených s Ruskem vede.

Nebo snad pořád ještě věříme, že když mu budeme mazat med kolem jeho diktátorské pusy, něco z něj ukápne i pro nás? Po tom co “odhalil” že to Ukrajina začala válku, její prezident je diktátor a ten nevinný a mírumilovný Putin musel, navzdory své vrozené dobrotě, vojensky reagovat?

Opravdu ještě nechápeme, že ruská diktátorská košile mu bude vždy bližší než náš konkurenční demokratický kabát?

Svět směřuje k osudovému střetu.

Oligarchové a fašisté se snaží ukrást budoucnost celému lidstvu. Pokud Evropa nebude jednat, stane se jen dalším regionem pod kontrolou globálních autoritářů.

Pokud nezačneme jednat, demokracie padne. Současný směr nevede k ničemu jinému než k destrukci společnosti.

Poslední bitva mezi pravdou a lží, mezi životem a smrtí začala.

A mezitím, co se Evropa rozhoduje jestli pravdu nebo lež, lež o „neexistenci klimatických změn“ – která má potenciál vyhladit lidstvo – dál nerušeně sbírá sílu na bouři tisíciletí. Místo abychom problém řešili, musíme se zabývat důsledky toho, že si nesvéprávní lidé po celém světě vybírají stále větší šílence, aby je vedli. Pokud nástroje co to umožnily nezkrotíme, odsoudíme se k nejhorší etapě lidských dějin.

0