„Umlčování lidí": Izraelští zákonodárci předložili návrh zákona, který se zaměřuje proti financování nevládních organizací financovaných ze zahraničí

21. 2. 2025

Návrh zákona, který předložili zákonodárci Netanjahuova Likudu, usiluje o to, aby izraelské lidskoprávní skupiny financované zahraničními vládami byly zbaveny soudní ochrany a statusu osvobození od daní. Izraelská mírová nevládní organizace konstatuje: „Podobné zákony existují pouze v zemích, jako je Rusko, Maďarsko a Turecko“.

Návrh zákona, který by podkopal právní postavení a ekonomickou životaschopnost neziskových organizací financovaných primárně zahraničními vládami - z nichž většina jsou lidskoprávní organizace - schválil ve středu Kneset v poměru 47:19 v prvním ze čtyř hlasování.



Návrh zákona, jehož autorem je poslanec Likudu Ariel Kallner, stanoví, že soudy se nemusí zabývat žalobami podanými těmito organizacemi. To je může ponechat bez možnosti obrátit se na soudy v celé řadě otázek. Rovněž by zdanil příspěvky zahraničních vlád těmto organizacím sazbou 80 procent. V současné době jsou dary všem neziskovým organizacím registrovaným v Izraeli osvobozeny od daně.



Návrh zákona zmocňuje ministra financí, aby se souhlasem finančního výboru Knesetu osvobodil organizaci od jeho ustanovení. Návrh zákona osvobozuje od daně veřejné instituce, které dostávají finanční prostředky od izraelské vlády.



Neziskové organizace, které získávají většinu svých finančních prostředků od zahraničních vlád, „nejsou lidskoprávními organizacemi, ale delegitimizačními organizacemi [Izraele],“ řekl Kallner v Knesetu. Tyto organizace podle něj mění izraelské soudy v hřiště cizích zemí.



„Jedná se o financovanou soudní revoluci proti Státu Izrael,“ řekl poté, co jeho vystoupení přerušil poslanec Strany práce Gilad Kariv. „Toto není návrh zákona proti občanské společnosti. Je to návrh zákona ve prospěch občanské společnosti a proti jejímu narušování. Tento návrh zákona obnoví demokracii v izraelské společnosti.“



Před středečním hlasováním se na zákonodárce obrátily desítky organizací občanské společnosti s tím, že návrh zákona je navržen tak, aby „poškodil každého, kdo kritizuje nebo zpochybňuje jednání vlády, a to prostřednictvím mechanismu, který poškozuje činnost těch, kteří nedostávají vládní finanční podporu“.





Uvedly, že návrh zákona by měl být považován za „součást komplexních opatření současné vlády a koalice proti institucionální a občanské kontrole a rovnováze v Izraeli“.





Kremnitzer a Fuchs uvádějí, že vidí podobnost mezi návrhem zákona a opatřeními přijatými v Maďarsku a Polsku proti lidskoprávním organizacím, a říkají, že oslabení těchto organizací „zintenzivní mezinárodní úsilí o právní kroky mimo Izrael proti vojenským představitelům a velitelům“.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

Peace Now před hlasováním požádala prezidenta Isaaca Herzoga, aby „jednal a zaujal jednoznačné etické a pevné stanovisko proti návrhu zákona“. Napsala, že návrh zákona je „brutálním pokusem posílit režim tím, že se lidem zavře ústa. Podobné zákony existují pouze v nedemokratických zemích, jako je Rusko, Maďarsko a Turecko“.Prof. Mordechaj Kremnitzer a Amir Fuchs v bílé knize pro Izraelský demokratický institut napsali, že návrh zákona „poškozuje základy demokracie, občanské společnosti, lidských práv, svobody projevu, principu rovnosti a právního státu. Tento návrh zákona podkopává základní hodnoty státu a jeho morální obraz“. Jeho cílem je „fakticky zlikvidovat existenci organizací občanské společnosti, které jsou kritické vůči vládě, a umlčet tak její kritiku“.