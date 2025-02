Hamás předal Izraeli ostatky čtyř izraelských rukojmích

20. 2. 2025

čas čtení 4 minuty



Ostatky dvou malých dětí, jejich matky a staršího muže dorazily do Tel Avivu po „krutém“ předání v Gaze



Pozůstatky dvou malých dětí, jejich matky a staršího muže byly vráceny do Izraele.



Hamás sděluje, že Šíri Bibasová a její synové Kfir a Ariel byli zabiti izraelským náletem v prvních dnech války. Yarden Bibas byl zajat a začátkem tohoto měsíce propuštěn.



Konvoj s těly dvaatřicetileté Širi Bibasové, jejích synů Ariela a Kfira, kterým byly čtyři roky a devět měsíců, a pětaosmdesátiletého Odeda Lifšitze, všech z kibucu Nir Oz, dorazil ve čtvrtek do forenzního centra v Tel Avivu ke kontrole DNA a pitevnímu řízení.



Ozbrojení bojovníci Hamásu v černém oblečení a maskáčích umístili čtyři černé rakve na pódium na hřbitově ve městě Chán Júnis na jihu Gazy a poté je předali Mezinárodnímu výboru Červeného kříže. Zároveň sílí mezinárodní kritika vysoce choreografických obřadů předávání pohřbených, které skupina provádí.

Mezinárodní výbor Červeného kříže, který má mandát zachovávat nestrannost, vydal po navrácení těl Izraeli neobvyklé prohlášení, v němž uvedl, že předání nemělo být veřejné.



„Tyto operace by měly být prováděny v soukromí z nejvyšší úcty k zemřelým a k pozůstalým. Vyjádřili jsme se jednoznačně: každé propuštění - ať už živých nebo zesnulých - musí být provedeno důstojně a v soukromí,“ uvedla organizace. OSN uvedla, že inscenace byla „odporná a krutá“ a „odporuje mezinárodnímu právu“.



Izraelská armáda při přebírání těl uspořádala obřad za účasti rabína a poté je přenesla do rakví zahalených izraelskou vlajkou a odvezla do Tel Avivu.



Převoz čtyř těl představuje první propuštění těl v rámci křehké měsíc staré dohody o příměří mezi Izraelem a Hamásem. V její první fázi, která vyprší začátkem března, má být 33 živých a mrtvých izraelských rukojmích a vojáků vyměněno za téměř 2 000 palestinských vězňů a zadržených.



Bibasová a její děti - které podle Hamásu zahynuly při izraelském náletu v prvních dnech války - se staly nesmazatelným symbolem útoku ze 7. října 2023. Bez izraelského potvrzení jejich smrti se příbuzní upnuli k naději a oslavili Kfirovy první a druhé narozeniny a páté narozeniny jeho bratra. Rodiče Širi Bibasové byli zabiti při ofenzivě Hamásu a její manžel Jarden byl zajat a začátkem tohoto měsíce propuštěn.



Lifshitz, mírový aktivista a novinář ve výslužbě, nebyl dříve potvrzen jako mrtvý. Jeho manželku Yocheved Lifshitzovou Hamás propustil v listopadu 2023.



Pochmurná nálada v celém Izraeli ve čtvrtek kontrastovala s pocitem radosti a úlevy, který provázel nedávný návrat živých rukojmích.







Během izraelské války v Gaze, která způsobila ničivou humanitární krizi a srovnala velkou část území se zemí, bylo zabito přibližně 48 000 lidí. Při útoku 7. října bylo zabito asi 1 200 lidí a 250 jich bylo vzato jako rukojmí.





Izrael zabil více než 17 000 palestinských dětí a více než 20 000 palestinských sirotků připravil o oba rodiče.







Zdroj v angličtině ZDE

Hamás uvedl, že v sobotu propustí šest živých rukojmích a příští čtvrtek vydá další čtyři těla, čímž urychlí uzavření první fáze příměří. Uprostřed obav o budoucnost příměří po jeho téměř úplném zhroucení minulý týden palestinská skupina ve středu uvedla, že je připravena propustit všechna zbývající rukojmí v rámci jediné výměny, pokud dohoda o příměří postoupí do druhé fáze příští měsíc.Tato nabídka přišla ve chvíli, kdy izraelský premiér Benjamin Netanjahu naznačil, že je po delším odkladu připraven jednat o druhé fázi, a jmenoval do čela izraelské delegace jednoho ze svých nejbližších poradců Rona Dermera, ministra vlády narozeného v USA a bývalého velvyslance ve Washingtonu.Netanjahu se dlouho bránil jakýmkoli rozhovorům o druhé fázi, která by zahrnovala úplné vojenské stažení z Gazy a faktické ukončení války. Velká část jeho krajně pravicové vládní koalice je proti takovému kroku, pokud by ponechal Hamás jako významnou sílu uvnitř pásma.