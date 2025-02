Trumpova mediální skupina bojuje s brazilským soudcem uprostřed Bolsonarových právních potíží

20. 2. 2025 / Fabiano Golgo

Mediální odnož Donalda Trumpa vyhlásila válku soudci Alexandrovi de Moraesovi, obviňujíc ho z přiškrcení svobody slova s horlivostí přehnaného cenzora. Žaloba, vystřelená z Tampy, přichází právě ve chvíli, kdy se brazilský právní systém ostří proti Jairu Bolsonarovi - Trumpovu ideologickému dvojčeti na jih od rovníku. Moraes, ten plešatý, ocelově pohledný strážce brazilské justice, již dlouho ovládá svou moc jako široký meč proti digitálním dezinformacím. Nyní Trump Media & Technology Group (TMTG), vlastník serveru Truth Social, tvrdí, že soudce překročil hranice, když umlčel konzervativní hlasy na platformě Rumble. Žaloba vykresluje Moraese jako muže opitého autoritou, toužícího rozšířit svou nadvládu za hranice Brazílie a ohrozit tak americké principy svobodného projevu.



„Příkazy k cenzuře požadují, aby Rumble, ze svého sídla na Floridě a bez jakýchkoli operací v Brazílii, uplatňoval univerzální zákaz na cílené účty - uvalující tak naprostý blackout, který se rozšiřuje i na uživatele v USA,“ stojí v žalobě, jejíž rétorika je stejně pobouřená jako alarmující. Truth Social, který se spoléhá na infrastrukturu Rumble, varuje, že takový zásah by mohl způsobit otřesy v jeho provozu ve Spojených státech.



Mezitím se Bolsonarův vlastní scénář stává stále více kafkovským. Obviněn ze spiknutí s cílem odstranit svou volební porážku v roce 2022, nyní čelí obviněním z temného pokusu o převrat, ba dokonce šepotům o atentátu. Bývalý prezident, stále raněný bojovník, se vykresluje jako oběť represivní justice, žíznící po jeho politické zkáze. Obžaloba dokonce naznačuje, že samotný Moraes byl jedním z cílů Bolsonaro vražedných ambicí.



Bitva mezi Bolsonarem a Moraesem není žádná novinka - je to spor, který se odehrává jako telenovela moci a vzdoru. Bolsonaro, s mesiášskou horlivostí, obviňuje Moraese z umlčování pravice. Moraes naopak učinil svým posláním rozdrtit lži o volbách a digitální vzpoury, rozbíjející poslední Bolsonarovy pokusy udržet se u moci a rychle demontující chaotický nájezd jeho příznivců dne 8. ledna 2023 - groteskní ozvěnu Trumpova vlastního útoku na Kapitol.



Moraes se také střetl s dalším technologickým titánem - Elonem Muskem, který v zápletce hodné moderního věku nyní zastává poradenskou roli v Trumpově administrativě. Když Moraes loni nařídil pozastavení X (dříve Twitteru) v Brazílii kvůli odmítnutí jmenovat právního zástupce, Musk, věčný libertariánský bojovník, zařval na odpor. Soudce, neochvějný, zahájil vyšetřování Muska za maření spravedlnosti. Nakonec Musk ustoupil, jeho vzdor se rozpadl jako chatrný algoritmus před soudní autoritou.



Nyní, když se do bitvy zapojuje Trumpova mediální mašinérie, tato sága se proměňuje v něco ještě většího: kosmický střet mezi soudní autoritou a populistickými bouřliváky, mezi zákonem a chaosem, mezi starým řádem a digitální érou nezkrotných revolucionářů.

