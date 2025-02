Jak Rusko využívá "měkkou moc"? A je pravda, že vliv Kremlu ve světě vzrostl (i přes válku na Ukrajině)?

21. 2. 2025

čas čtení 1 minuta

Současná demontáž amerických vládních institucí měkké moci vyvolala pozornost k tomu, co se děje s jejich protějšky v Rusku. Podle Věry Grancevové je ruská měkká moc v úpadku přinejmenším od roku 2007 a místo toho se stupňuje to, co nazývá "tvrdou mocí".