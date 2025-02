Bílý dům varoval Zelenského před "házením bláta" na Trumpa

21. 2. 2025

Americký viceprezident J. D. Vance v rozhovoru pro DailyMail varoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského před kritikou prezidenta Donalda Trumpa a poznamenal, že "házení bláta" do Bílého domu by mohlo mít opačný účinek. Toto prohlášení bylo reakcí na nedávná slova Zelenského, že Trump, který hovořil o údajně nízkém hodnocení ukrajinského prezidenta, se stal obětí ruských dezinformací.

"Představa, že Zelenskyj bude schopen změnit prezidentův názor tím, že ho očerní prostřednictvím médií - každý, kdo zná Trumpa, vám řekne, že je to nechutný způsob interakce s touto administrativou," zdůraznil Vance. Viceprezident dodal, že Zelenskyj podle jeho názoru dostává "špatné rady", jak komunikovat s americkou administrativou.

Vance vyjádřil úctu ukrajinskému lidu a obdiv k odvaze ozbrojených sil Ukrajiny. Připomněl však, že Bílý dům je pro co nejrychlejší ukončení války. "To je postoj prezidenta Spojených států. Není to založeno na ruských dezinformacích, ale na hlubokém porozumění geopolitické situaci Donaldem Trumpem a jeho silném přesvědčení, které zastává již dlouhou dobu," uvedl Vance.

Donald Trump již dříve pronesl řadu výroků připomínajících teze ruské propagandy. Zejména obvinil Ukrajinu z války, kterou zahájil Vladimir Putin. Trump také tvrdil, že na začátku invaze měl Kyjev "všechny šance" vyřešit konflikt s Moskvou bez vážných územních ztrát a četných obětí. Prezident však neupřesnil, jak by to mohlo být implementováno.

Zopakoval, že k invazi by nedošlo, pokud by zůstal prezidentem po roce 2020, a ignoroval skutečnost, že Ruskem podporovaní separatisté vedli válku na Donbasu po všechny čtyři roky jeho prvního funkčního období. Trump zároveň nikdy nevyčítal Vladimiru Putinovi, který po 8 letech hybridní války, která začala po anexi Krymu, zahájil totální invazi na Ukrajinu.

Kromě toho Trump tvrdil, že aby se Ukrajina mohla účastnit mírových rozhovorů, musí uspořádat prezidentské volby, protože Zelenského hodnocení je údajně pouze 4 %.

Volodymyr Zelenskyj odmítl Trumpovy výroky o svém hodnocení a označil je za ruský padělek. Odkázal na údaje Kyjevského mezinárodního sociologického institutu (KIIS), podle kterých je jeho hodnocení důvěry 57 % (k prosinci 52 %). Zelenskyj zdůraznil, že změna moci na Ukrajině je právě teď nemožná, a dodal, že Moskva má zájem na jeho odstranění – "když ne fyzicky, tak politicky". Podle ukrajinského prezidenta zůstává pro Vladimira Putina "extrémně nepohodlnou postavou".

Na tomto pozadí Trump řekl, že Zelenskyj se údajně snaží protahovat válku, aby udržel tok finanční pomoci ze Západu, a nazval ukrajinského prezidenta "diktátorem bez voleb". Připustil také, že Zelenskyj by mohl "zůstat bez země". Trump zároveň poznamenal, že Spojené státy jsou v "úspěšných jednáních" s Moskvou o ukončení války. "Každý uznává, že pouze Trumpova administrativa toho může dosáhnout," zdůraznil.

Trumpova slova vyvolala reakci v evropských hlavních městech. Německý kancléř Olaf Scholz řekl, že nazývat Zelenského diktátorem je "nesprávné a nebezpečné". Český prezident Petr Pavel označil taková obvinění za projev "hlubokého cynismu". Norský premiér odsoudil Trumpova slova jako "hluboce nespravedlivá" a finský prezident vyjádřil podporu Zelenskému a ukrajinské ústavě. Zelenskyj poděkoval evropským lídrům za solidaritu a vyjádřil vděčnost na sociální síti X (dříve Twitter).

