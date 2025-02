Další fašistický zmetek, oblíbenec Saši Vondry

21. 2. 2025 / Bohumil Kartous

Další zmetek, prokazatelný, transparentní, s chutí hajlující. Zajímalo by mě, jestli pan Vondra také nadšeně skandoval, když se hajlovalo. Nebo jestli se od tohoto mentálního důchodce, jehož vlastní osobnost zůstala někde ve 20. století, dozvíme, že to nelze brát doslova, nebo že nás to teď přiměje se rozhýbat. Jen pro kontext, CPAC je místo, kde se na vrcholné úrovni formuje konzervativní politika. Už jen fakt, že zmetek, jako je Bannon, na této konferenci řeční, je důkazem degenerace. Ale fakt, že místo toho, aby hajlujícího zmetka někdo okamžitě vykopal, se tleská a fandí, je důkazem akutního nebezpečí, které současná situace v USA reprezentuje. Je třeba jednat okamžitě: 1) Evropská bezpečnostní infrastruktura, 2) Digitální suverenita, 3) Potlačování vnitřní kolaborace.





Pozn. JČ: Ve včerejším zpravodajství britské televizní stanice Channel 4 je Ve včerejším zpravodajství britské televizní stanice Channel 4 je pozoruhodná reportáž z tohoto setkání CPA , pusťte si to video, jsou to naprostí šílenci - přišlo mi zbytečné to překládat, ale je možné si na YouTube zakliknout dole vpravo titulky v češtině.





Velkou otázkou je, do jaké míry mají v USA společenský vliv tito ultrapravicoví šílenci: Podle průzkumu Washington Post klesá Trumpova podpora. Zajímavou otázkou je, zda se USA dokáže Trumpa zbavit. Velmi problematickou je naše nynější zkušenost, jak lehké bylo zdá se zničit podstatu americké demokracie. Důležité je ale si uvědomit, viz výše uvedený rozhovor s Richardem Vlasákem o Německu , že Německo zůstane i nadále absolutní kotvou normálností a zásadním podpůrcem svobody Ukrajiny.





Jiná věc je, zda se Česká republika dokáže ubránit ultrapravicovým domácím šílencům, flirtuijícím s Trumpovými nesmysly.





