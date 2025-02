Macron varuje před „kapitulací“ na Ukrajině, Trump tvrdí, že Putin přijme dohodu o mírových silách

25. 2. 2025

Macron a Trump se neshodnou na otázce pomoci a zajištění trvalého míru poté, co americký prezident prohlásil, že ruský protějšek „nemá problém“ s evropskými jednotkami na Ukrajině





Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval Donalda Trumpa před „kapitulací“ Ukrajiny, americký prezident prohlásil, že ruský vůdce Vladimir Putin „chce uzavřít dohodu“, která by mohla zahrnovat evropské mírové jednotky.



Transatlantická roztržka ohledně války byla v pondělí zřejmá, když se Trump a Macron - první evropský lídr, který navštívil Bílý dům od doby, kdy se Trump znovu ujal moci - neshodli na pomoci a úsilí o zajištění trvalého míru na Ukrajině.

Setkání bylo srdečné, místy dokonce vřelé, ale přišlo jen několik hodin poté, co USA hlasovaly proti rezoluci OSN vypracované Ukrajinou a Evropskou unií odsuzující Rusko za jeho invazi.



Trump, který minulý týden označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za „diktátora“ a falešně obvinil Ukrajinu ze zahájení války, řekl novinářům v Oválné pracovně, že Putin přijme evropské mírové jednotky na Ukrajině jako součást potenciální dohody o ukončení tříletého konfliktu.



Trump uvedl, že proti takovému kroku nevidí žádné námitky, a dodal, že tuto myšlenku Putinovi nadnesl. „Ano, přijme to,“ řekl americký prezident. „Položil jsem mu tuto otázku. Podívejte se, pokud uzavřeme tuto dohodu, nebude chtít další válku. Nevadí mu to. Ale výslovně jsem mu tuto otázku položil. Nemá s tím žádný problém.“



Později na společné tiskové konferenci ve východním sále Trump vyzdvihl pozitivní rozhovory svého týmu s Ruskem. „Než jsem sem přišel, neprobíhala s Ruskem vůbec žádná komunikace a Rusko neodpovídalo na telefonáty. S nikým se nebavili a lidé to akceptovali. Ale když jsem sem přišel, jeden z prvních telefonátů, který jsem uskutečnil, byl s prezidentem Putinem a jednali s námi s velkým respektem a chtějí ukončit tuto válku, takže to je velká věc.“



A dodal: „Opravdu věřím, že se chce dohodnout. Možná se mýlím, ale chce uzavřít dohodu.“



Americký prezident prohlásil, že za poslední měsíc dosáhl většího pokroku, než bylo dosaženo za předchozí tři roky. „Věřím, že Emmanuel se mnou souhlasí v mnoha nejdůležitějších otázkách,“ řekl. „Evropa musí převzít ústřední roli při zajišťování dlouhodobé bezpečnosti Ukrajiny.“



Macron připustil, že v diskusi s Trumpem „učinili velmi podstatné kroky vpřed“. Ostře však označil Rusko za „agresora“ na Ukrajině a byl o poznání opatrnější.



Řekl to novinářům: „Tento mír nesmí znamenat kapitulaci Ukrajiny. Nesmí znamenat příměří bez záruk. Tento mír musí umožnit ukrajinskou suverenitu a umožnit Ukrajině jednat s dalšími zúčastněnými stranami.“



Francouzský prezident dodal: „Myslím, že je superdůležité jít k míru. Ale mým silným bodem bylo říci, pokusme se nejprve získat něco, co lze posoudit, zkontrolovat a ověřit... Chceme mír rychle, ale nechceme dohodu, která je slabá.“



Dvojice se přímo střetla, když Trump uvedl nepravdivá tvrzení o financování války. Řekl: „Abyste rozuměli, Evropa půjčuje Ukrajině peníze. Dostávají své peníze zpět.“



Macron se naklonil, aby se dotkl Trumpovy paže, a vmísil se do hovoru: „Ne, ve skutečnosti, abych byl upřímný, jsme jim to věnovali. Zaplatili jsme 60 % celkového úsilí. Bylo to jako v případě USA: půjčky, záruky, granty.“



Trump odpověděl: : „Pokud tomu věříte, tak mi to nevadí. Oni dostanou své peníze zpět, my ne. Ale teď už ano.“



Trump a jeho tým jednali s Ukrajinou o dohodě o rozdělení příjmů z minerálů, aby získali zpět část peněz, které předchozí administrativa poslala Kyjevu na odražení Ruska.



Trump označil dohodu o nerostných surovinách za „velmi blízkou“ a uvedl, že se možná brzy setká se Zelenským, aby dohodu podepsali. „Možná přijede tento nebo příští týden, aby dohodu podepsal, což by bylo hezké,“ řekl Trump a dodal, že se také někdy setká s Putinem.



Zelenskyj minulý týden odmítl americké požadavky na 500 miliard dolarů z nerostného bohatství Ukrajiny jako splátku Washingtonu za válečnou pomoc s tvrzením, že USA dosud nedodaly ani zdaleka takovou částku a v dohodě nenabídly žádné konkrétní bezpečnostní záruky.



Na otázku, zda by Ukrajina měla být ochotna postoupit území Rusku v rámci vyjednaného ukončení konfliktu, Trump odpověděl: „Uvidíme“ a poznamenal, že rozhovory teprve začínají.



V rozhovoru pro Fox News po návštěvě Trumpa Macron uvedl, že příměří mezi Ukrajinou a Ruskem „by mohlo být uzavřeno v následujících týdnech“. Pochválil také Zelenského vůdčí schopnosti a řekl, že pro Trumpa bylo klíčové setkat se s ukrajinským prezidentem.



Mezitím Putin v pondělí naznačil, že není proti zapojení Evropy do rozhovorů. V televizním rozhovoru, o němž informovala agentura France-Presse, ruský prezident řekl: „Nejen evropské [země], ale i další země mají právo a mohou se zúčastnit.“



Britský premiér Keir Starmer má Trumpa navštívit koncem týdne, a to uprostřed znepokojení v Evropě nad Trumpovým přitvrzujícím postojem vůči Ukrajině a nad ústupky Moskvě v souvislosti s tímto tři roky trvajícím konfliktem.



Toto znepokojení se v pondělí ještě prohloubilo, když Rada bezpečnosti OSN v pondělí přijala rezoluci vypracovanou Spojenými státy, která vůči Rusku zaujímá smířlivější postoj. Předtím byl patnáctičlenný orgán na mrtvém bodě, protože Rusko má právo veta.



Francie, Británie, Dánsko, Řecko a Slovinsko se zdržely hlasování. Rusko hlasovalo pro rezoluci poté, co vetovalo evropské návrhy na doplnění formulace podporující Ukrajinu.



Spojené státy hlasovaly proti samostatné, Evropou podporované rezoluci Valného shromáždění OSN odsuzující ruskou invazi na Ukrajinu a postavily se tak na stranu Severní Koreje, Běloruska a dalších s Ruskem spřízněných zemí oproti evropským spojencům.





Sheldon Whitehouse, demokratický senátor, který spoluvedl dvoustranickou delegaci na nedávné mnichovské bezpečnostní konferenci, řekl: „Toto hlasování je ostudné. Trumpova nesmyslná zrada spojenectví, která zajišťovala Američanům bezpečnost od druhé světové války, a jeho věrnost vražednému agresorovi Putinovi jsou hrozbou pro národní bezpečnost.“





Zdroj v angličtině ZDE

