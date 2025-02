Šéfka diplomacie EU podpořila Zelenského odmítnutí požadavku pořádat volby

26. 2. 2025

Evropská unie podporuje odmítnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uspořádat volby, protože na Ukrajině probíhají boje, uvedla šéfka diplomacie EU Kaja Kallas. "Ve volbách bojujeme proti sobě a tady je situace, kdy existuje vnější nepřítel a my musíme nasměrovat všechny síly proti němu," řekla Kallas na setkání ministrů zahraničí EU. Podle ní v prohlášeních amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Zelenského označil za "diktátora bez voleb", "jsou velmi široce zastoupeny ruské narativy". Evropská unie podporuje odmítnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uspořádat volby, protože na Ukrajině probíhají boje, uvedla šéfka diplomacie EU Kaja Kallas. "Ve volbách bojujeme proti sobě a tady je situace, kdy existuje vnější nepřítel a my musíme nasměrovat všechny síly proti němu," řekla Kallas na setkání ministrů zahraničí EU. Podle ní v prohlášeních amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Zelenského označil za "diktátora bez voleb", "jsou velmi široce zastoupeny ruské narativy".

Předtím Trump požadoval, aby se na Ukrajině konaly prezidentské volby, aby úřady země mohly zahájit jednání s Ruskem o ukončení války. Zelenského hodnocení podle něj kleslo na 4 %, protože "odvedl hroznou práci" a "jeho země je rozbitá", ale drží si moc ve svých rukou a odmítá volby. Trump zároveň zdůraznil, že požadavek na uspořádání voleb na Ukrajině není "ruským přáním". "To je to, co pochází ode mě a od mnoha dalších zemí," řekl americký prezident.

Trumpovo prohlášení přišlo po prvních oficiálních jednáních mezi Spojenými státy a Ruskem za tři roky války. Na setkání v Rijádu americká a ruská delegace diskutovaly o plánu na ukončení vojenského konfliktu na Ukrajině, který zahrnuje tři fáze: příměří, prezidentské volby a podepsání konečné mírové dohody, uvedla korespondentka Fox News Jacqui Heinrich s odvoláním na diplomatické zdroje. To řekl i europoslanec Sergej Lagodinskij, který označil klauzuli o konání prezidentských voleb na Ukrajině před uzavřením míru za "Trumpův dárek Putinovi".

Kreml zároveň uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin je připraven jednat se Zelenským, ale vzhledem k "právním aspektům jeho legitimity" je podpis mírové dohody s ukrajinským vůdcem zpochybněn. Sám Putin již dříve řekl, že Zelenského prezidentské období vypršelo 21. května 2024, takže potenciální mírovou dohodu s Ruskem může podepsat pouze předseda Nejvyšší rady Ruslan Stefančuk.

Podle průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu v prosinci 2024 52 % Ukrajinců uvedlo, že důvěřuje Zelenskému, a 39 % Ukrajinců hlavě státu nedůvěřuje.

