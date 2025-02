Mohl by být Donald Trump pod vlivem hypnózy?

26. 2. 2025 / Petr Kuča

čas čtení 3 minuty

Zdá se, že Donald Trump vykazuje do očí bijící poslušnost vůči Vladimíru Putinovi. Nabízí bez zaváhání Putinovi vše, na co si vzpomene. Přejal jeho rétoriku, tvrdí i zjevné, snadno ověřitelné nepravdy, jako třeba, že válku si začala Ukrajina. Jako by byl očarovaný, zhypnotizovaný, spekuluje Petr Kuča.

Když byl Donald Trump v Moskvě v roce 1987, a kdy, jak svědčí bývalý důstojník sovětské rozvědky Alnur Mussajev, byl naverbován pro KGB, mohl být zhypnotizován velice snadno, jako součást přijímacího procesu. Hypnotizace budoucích agentů byla už tehdy běžnou praxí rozvědek některých zemí. Zmiňuje se o tom ve své knize i Myron Teitelbaum, 1980, https://archive.org/details/hypnosisinductio0000myro. Na straně 172 také popisuje, jak takový proces může probíhat: Provede se hluboká hypnóza, kde se agentovi vštípí, že má být za každých okolností věrný vysílající agentuře (tedy KGB), že osud vysílající země mu bude přednější než jeho vlastní osud nebo osud jeho vlastní země, že se napříště nechá zhypnotizovat pouze vysílající agenturou, a to ochotně a s radostí, může usilovat o vysokou pozici (Trumpovi mohli i navrhnout, aby se stal prezidentem) … V hypnóze se dají vzpomínky nahrazovat jinými, smyšlenými, subjektu lze namluvit, že je tím nejmoudřejším a nejpovolanějším člověkem na zeměkouli, lze jej instruovat, že bude mít silnou touhu alespoň jednou ročně vyhledat svého velícího důstojníka a požádá ho, zda může být opět zhypnotizován, jinak si ale fakt, že byl kdy zhypnotizován, nebude pamatovat - zde se tvořivosti a umu meze nekladou. Nepochybuji, že sovětská rozvědka měla velice schopné hypnotizéry.

Pokud Donald Trump opravdu sovětskou KGB zhypnotizován byl, můžeme se asi připravit opravdu na leccos. Trump může dělat věci, které jsou v přímém rozporu s potřebami USA a celého západního světa, které bychom si ještě nedávno nedokázali vůbec představit.. Nemusí to být jen jeho nevyzrálou, narcisistní osobností, impulzivitou či nevzdělaností, ale právě posthypnotickými sugescemi, silně vštípenými do jeho podvědomí sovětskou KGB. Zní to na první pohled jako sci-fi, ale vlastně je to docela dost dobře možné a bylo to pro KGB snadno proveditelné. Třeba bude USA pod vedením svého prezidenta za pár týdnů bojovat v ruské dobyvačné válce – tentokrát ovšem na straně Ruska, proti Ukrajině a Evropě. Záleží jenom na tom, co hypnotizér svému subjektu nařídí…