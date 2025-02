Amerika na prodej! Co dalšího v Americe půjde koupit?

Proč se zastavit u zelených karet? Zde jsou další typicky americké zážitky, které by se pod Trumpovou vládou mohly proměnit v prémiové obchodní nabídky:



1. Polibek od Mickeyho

Za pouhých 2,5 milionu dolarů si můžete dopřát nezapomenutelný polibek od Mickeyho Mouse přímo v Disneylandu. Chcete vášnivější políbení? Přidejte další milion a dostanete „francouzskou edici“! (Právníci Disneyho vzkazují, že jakýkoli fyzický kontakt s postavami je čistě symbolický a žádné jazykové nadstavby nebudou k dispozici.)



2. Liberty Bell Ring-a-Ding zážitek

Za 2 miliony dolarů si můžete osobně zazvonit na slavný Zvon svobody ve Filadelfii. Špunty do uší se prodávají samostatně v suvenýrovém obchodě za 19,95 dolarů.



3. Přidání vaší tváře na Mount Rushmore

Za skromných 10 milionů dolarů si můžete nechat vytesat svou podobiznu na slavnou horu vedle Washingtona, Lincolna a dalších. Za příplatek 2 miliony bude váš obličej vytesán s úsměvem - protože kdo by nechtěl být nejšťastnější zakladatel?



4. Práva na remix americké hymny

Za 500 000 dolarů můžete získat práva na remixování národní hymny ve vašem oblíbeném hudebním stylu. Co třeba dubstepová verze „Star-Spangled Banner“?



5. Práva na přejmenování Grand Canyonu

Za 50 milionů můžete slavný Grand Canyon přejmenovat po sobě. „Kaňon VašeJménoZde“ by určitě přilákal turisty z celého světa.



6. Přespání v Bílém domě

Za 3 miliony dolarů si můžete užít nocleh v Lincolnově ložnici. Strašidelné historky o údajném duchu Abrahama Lincolna jsou součástí balíčku zdarma.



7. Výlet do vesmíru s NASA

Za 20 milionů dolarů si můžete užít procházku ve vesmíru s NASA. A pokud přihodíte dalších 5 milionů, můžete na Měsíci vztyčit vlajku se svým firemním logem.



8. Hvězda na Chodníku slávy v Hollywoodu

Za 1 milion dolarů získáte vlastní hvězdu na hollywoodském Chodníku slávy. A pokud přidáte 500 000 dolarů navíc, vaše hvězda bude umístěna hned vedle vašeho oblíbeného celebritního idolu.



9. Sponzorování losování mince na Super Bowlu

Za 5 milionů dolarů můžete být hlavním sponzorem losování na začátku Super Bowlu. Za příplatek 1 milion bude na jedné straně mince váš obličej a na druhé Trumpův.



10. Držení pochodně Sochy svobody

Za 7 milionů dolarů si můžete na celý den vylézt a podržet pochodeň Sochy svobody. Selfie jsou doporučeny, ale pokud pochodeň upustíte, čeká vás mastná pokuta.



Díky těmto inovativním balíčkům Trump přeměňuje americké národní symboly na exkluzivní příležitosti pro ty, kdo si je mohou dovolit - protože vlastenectví má svou cenu!