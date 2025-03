Izrael se rozhodl znovu podrobit civilisty hladomoru, protože ho příměří přestalo bavit

2. 3. 2025

čas čtení 4 minuty

Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům

Koho vůbec zajímají ti rukojmí?





Benjamin Netanjahu odmítl přejít do druhé fáze příměří v Gaze a odsoudil Hamás za to, že odmítá zůstat v první fázi na neurčito. Nejsem si jistá, jestli Hamás chápe, jak mají fáze fungovat...



Izrael měl během první fáze dostat vše, co chtěl, aby se mohl vrátit ke krveprolití bez pevnějších závazků. Izrael se už ke krveprolití vrátil, ale víte, co myslím, chce ještě větší krveprolití...



Izrael odmítal propustit rukojmí poté, co je propustil Hamás, takže jsme tento detail uložili do paměti, protože kvůli němu Izrael vypadal špatně. Teď jsme naprosto rozzuření, že Hamás už rukojmí nepropouští, protože Izrael by něco takového nikdy neudělal.



V důsledku toho, že Hamás odmítl propustit rukojmí, pokud Izrael nedodrží své závazky týkající se příměří, Izrael rozhodl, že Hamás porušil dohodu. Využívá proto příležitosti ke kolektivnímu potrestání nevinných Palestinců. Izrael odmítá vpustit do Gazy základní zásoby, takže civilisté s větší pravděpodobností zemřou hlady.





Prosím, nezmiňujte se o tom, že potraviny nejsou velkorysým darem a že je nezákonné používat základní potraviny jako vyjednávací žetony při vyjednávání. Sir Keir Starmer vysvětlil, že Izrael má plné právo zadržovat potraviny civilistům. Politiku hladovění hrdě přirovnal ke svému rozhodnutí snížit zahraniční pomoc, aby zvýšil rozpočet na bomby.





Izrael pochopitelně zuří, že Hamás nepropouští rukojmí, která by propustil, kdyby Izrael nedělal pitomosti. Izrael je z této situace tak rozzuřený, že by mohl kobercově bombardovat jakoukoli oblast, kde by se mohli ukrývat jeho lidé. To je jediný způsob, jak zabránit tomu, aby se izraelští rukojmí objímali se svými vězniteli před kamerami.





Nebojte se, pokud IDF opět vyhodí do povětří své vlastní lidi, Izrael sežene svého hlavního patologa, který bude předstírat, že je Hamás uškrtil, jako to udělal s Bibasovými dětmi. Pokud se nějací další izraelští účastníci večírku nějakým způsobem dostanou domů v pořádku, Izrael je požádá, aby se znovu připojili k IDF, jako to udělal s těmi ostatními osvobozenými rukojmími. Takhle funguje nejmorálnější armáda na světě...Doufáme, že kombinace obranných hloupých bomb a obranné taktiky hladovění donutí Palestince k dobrovolnému opuštění Gazy.Pokud máte obavy z takového zacházení s původním obyvatelstvem, nemějte obavy. Bezalel Smotrich vysvětlil, že 75 % uprchlíků jsou ve skutečnosti rodáci z Haify, Tiberias, Akry a Jaffy a z této země je vyhnali... ehm, sionisté.Nejsem si jistá, kam tím Smotrich chtěl dojít. Mohl by mu někdo příště prostě vypnout mikrofon? Musíme si teď pamatovat příliš mnoho průšvihů a dost nám to ztěžuje práci. Projekt Velký Izrael potřebuje veřejné mínění na své straně...Izrael má v současnosti opravdu plné ruce práce, ale ve svém genocidním řádění prostě pokračuje. Dokonce pokračuje v anexi Západního břehu Jordánu a jižní Sýrie. Zatím nás nenapadl způsob, jak to ospravedlnit, takže prosím, mějte s námi strpení, než něco vymyslíme.Vím jen, že osvobození Sýrie Al Kajdou neprobíhalo podle očekávání, a tak proti nim Izrael zahájil válku. Možná to bylo skvělé, když se Al Kajda zbavovala vůdce, který se nám nelíbil, ale kdo by chtěl žít vedle Al Kajdy? Je jasné, že jediným řešením je další bombardování, další hladovění a další etnické čistky, samozřejmě v sebeobraně.