Trump Zelenskému v Bílém domě: Zahráváte si s třetí světovou váíkou. Kolaps rozhovorů

28. 2. 2025

Jsme oddáni NATO, říká Trump, ale musí se posílit



Když hovořil o zapojení USA do NATO, Trump opakovaně chválil Polsko, že „se posílilo“ a „odvádí pro NATO skvělou práci“ tím, že „platí více, než musí“.



Je to jedna z nejlepších skupin lidí, které jsem kdy poznal. Jsem Polsku velmi zavázán. Polsko je v těžkém sousedství.



Na otázku po dalších zárukách pro širší alianci dále odpovídá:



Jsme odhodláni. Budeme velmi oddaní a jsme oddaní NATO. Ale NATO musí přidat a Evropané musí přidat více než dosud.







Putin nenávidí Ukrajince, říká Zelenskyj



Zelenskyj opakovaně varoval, že jakákoli dohoda bez bezpečnostních záruk nebude stačit.



Když mluvíme o bezpečnostních zárukách, když jsou Evropané připraveni na kontingenty, potřebují zálohu USA. Pokud tam nebudou [vojáci] Spojených států, nebudeme mít žádný kontingent.



Vysvětlil proč:



Putin se nikdy nezastaví a půjde dál a dál. Nenávidí nás.



Víte, nejde o mě. On nenávidí Ukrajince. Myslí si, že nejsme národ. Myslí si a sdílel to, myslím, že možná i s vaším týmem, nevím, ale se všemi Evropany v médiích, oficiálně i ne, vždycky říkal, že není taková země, takový národ, takový jazyk a takový život jako ukrajinský.



Ne, on si opravdu neváží všech Ukrajinců a chce nás zničit.





Dohoda o minerálech nestačí, potřebujeme bezpečnostní záruky, říká Zelenskyj



V bizarním pokračování Trump později chválí Zelenského oblečení a říká, že je „krásné“.



Trump také dostává otázku na bezpečnostní záruky a říká, že se soustředí na to, aby tam USA měly „dělníky, kteří kopou, kopou, kopou, ... berou surovou zeminu, abychom mohli vytvořit spoustu skvělých produktů v této zemi“.



„Nemyslím si, že budete potřebovat mnoho bezpečnostních záruk. Myslím si, že jakmile se tato dohoda uzavře, je konec. Rusko se nebude chtít vrátit a nikdo se nebude chtít vrátit.“



Zelenskyj však nebyl přesvědčen a řekl, že Putin 25krát porušil příměří a dohody s jinými zeměmi.



„Proto nikdy nepřijmeme jen příměří. Nebude fungovat bez bezpečnostních záruk. ... Tento dokument nestačí, stačí silná armáda, protože jeho vojáci se bojí,“ řekl.





Ve zvláště bizarní výměně názorů s americkým reportérem byl Zelenskyj dotázán, proč není oblečen v obleku, ale ve svém typickém vojenském oděvu.



Proč nenosíte oblek? Jste nejvyšší funkcionář v této zemi a odmítáte nosit oblek.



Když opáčil poukazem na to, že má jiné problémy s válkou, reportérka mu opáčila: „Mnoho Američanů má problémy, s tím, že nerespektujete úřad.“ A on se zasmál.



Zelenskyj vrací úder:



Já budu nosit oblek, až tahle válka skončí. Ano, možná, možná něco jako ten váš, možná něco lepšího. Nevím, uvidíme.





Zelenskyj také reagoval na Trumpovy opakované výroky o lidech, kteří umírají ve válce, slovy:



Pan prezident mluví o lidech a vojácích, kteří umírají, ale ti přišli na naše území. Přišli na naše území. Začali tuto válku a musí přestat.



Stáhněte tyto nepřátele, naše nepřátele. Stáhněte tyto vojáky z naší země.



Trump byl také dotázán na kompromisy a odpověděl:



Myslím, že vždy budete muset dělat kompromisy. Bez kompromisů nelze uzavírat žádné dohody. Takže určitě bude muset udělat nějaké kompromisy, ale doufejme, že nebudou tak velké, jak si někteří lidé myslí, že budete muset udělat. Takže to je vše, co můžeme udělat.



Jsem tu jako rozhodce, do jisté míry jako prostředník mezi dvěma stranami, které se chovaly velmi nepřátelsky.



Poté říká, že ruská invaze na Ukrajinu „směřovala špatným směrem“ a „víte, mohlo by to vést ke třetí světové válce“.





Trump a Zelenskyj se neshodli na míře pomoci ze strany Evropy



V dřívějších fázích se dvojice zabývala také pomocí Evropy Ukrajině ve výmluvné výměně názorů



Zelenskyj: Prezident Trump řekl, že [nabídli] menší podporu, ale jsou to přátelé a velmi vstřícní partneři... Oni toho dali opravdu hodně, pane prezidente.



Trump: „Vždyť jsme se dohodli na tom, že budeme spolupracovat s Evropskou unií: Opravdu? Možná ano, ale dali toho mnohem méně.



Zelenskyj: Ne.



Trump: Mnohem méně.







elenskij: Ne.



Trump: ... méně ...



Zelenskyy: Ne.



Trump: Tak jo,.: (mávne rukou).



V této fázi, na rozdíl od pozdějších rozhovorů, však oba tuto výměnu uvítali s úsměvem.





Zelenskyj říká, že „žádné kompromisy“ s Putinem ohledně území.



V dřívějších částech jednání, ještě před jeho vyostřením, Zelenskyj uvedl, že doufá, že dohoda mezi USA a Ukrajinou bude „prvním krokem ke skutečným bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu, náš lid, naše děti“, neboť doufá, že bude zahrnovat podporu jak USA, tak Evropy.



Řekl si, že dost bylo války. Myslím, že je velmi důležité ... říci tato slova Putinovi hned na začátku, ... protože on je vrah a terorista.



Doufám, že ho společně zastavíme, ale pro nás je velmi důležité zachránit naši zemi, naše hodnoty, naši svobodu a demokracii, a samozřejmě žádné kompromisy s vrahem o naše území.



Hovořil také o tom, že Ukrajina potřebuje získat více protivzdušné obrany, která by pomohla při ruských útocích („víme, že Evropa je připravena, ale bez USA nebudou tak silné, jak potřebujeme“), a o důležitosti navrácení ukrajinských dětí násilně odvlečených do Ruska.



Hovořil také o tom, že Rusko nedodržuje právní normy, a ukazoval Trumpovi fotografie lidí postižených invazí.



„Chceme, aby to skončilo... Chceme a myslím, že se nám to podaří,“ reagoval Trump.





'Buď se dohodnete, nebo končíme,' řekl Trump Zelenskému.



Na konci vyhroceného jednání se Trump obrací přímo na Zelenského:



Problém je v tom, že jsem vás zmocnil k tomu, abyste byl tvrdý chlap, a nemyslím si, že byste byl tvrdý chlap bez Spojených států.



A vaši lidé jsou velmi stateční. Ale buď se dohodnete, nebo my skončíme, a pokud skončíme, budete bojovat sami.



Nemyslím si, že to bude pěkné, ale budete bojovat sami.



Ale nemáte karty, ale až tu dohodu podepíšeme. Jste v mnohem lepší pozici [s dohodou], ale nechováte se vůbec vděčně, a to není hezké. Budu upřímný.



Poté schůzku uzavírá.





Trump, Zelenskyj a Vance se střetli kvůli diplomacii s Putinem



JD Vance v jednu chvíli jejich setkání prohlásil, že jednání jsou potřebná, protože „jsme si vyzkoušeli cestu Joea Bidena, bušení se do prsou a předstírání, že na slovech prezidenta Spojených států záleží více než na činech prezidenta Spojených států“.



„To, co dělá Ameriku dobrou zemí, je zapojení Ameriky do diplomacie. A to prezident Trump dělá,“ zdůraznil.



To se však Zelenskému nelíbilo a odpověděl, že Putin opakovaně porušil předchozí ujednání dohodnutá s jinými zeměmi. „Tak o jaké diplomacii, JD, to mluvíte?“ zeptal se Zelenskyj.



To způsobilo, že Vance vybuchl a obvinil Zelenského z „neúcty“ a pořádání „propagandistických zájezdů“.



Když se pokusil předložit své argumenty, Trump zasáhl a řekl mu:



Zelenskému: „Neříkejte nám, co budeme cítit. Nejste v pozici, abyste nám diktoval, co budeme cítit... Dovolil jste, abyste se dostal do velmi špatné pozice... Nemáte teď u nás karty.



Hazardujete s životy milionů lidí, hazardujete s třetí světovou válkou. A to, co děláte, je velmi neuctivé vůči této zemi.



Poté, co mu JD Vance vyčítá, že nepoděkoval za podporu - navzdory opakovaným poděkováním ze strany Zelenského -, dostávají se do další ostré výměny názorů, při níž Trump zvyšuje hlas, což vede Zelenského k tomu, že unaveně začíná další větu slovy:

Myslíte si, že když budete mluvit nahlas...

Poté však schůzka nabrala ošemetný směr, neboť Trump v jednu chvíli Zelenskému řekl, že mu „musí být vděčný“, a obvinil ho ho, že „si zahrává s třetí světovou válkou“.

Odpovídá, že je zajedno jak s Putinem, tak s Ukrajinou, protože jinak by se nikdy nedohodl, a odmítá „říkat o Putinovi hrozné věci“, které by ztěžovaly jednání.„Nejsem spojen s nikým. Jsem spojen se Spojenými státy americkými a dobrem světa,“ říká.V průběhu schůzky obvinil místopředseda JD Vance Volodymyra Zelenského, že se „vede spor před americkými médii“, a jeho výroky označil za „neuctivé“., zeptal se.