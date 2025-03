Zelenskyj mohl krýt Trumpův plán na zničení Ukrajiny, nebo říci veřejně pravdu

1. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Chceme-li pochopit, co se včera stalo mezi Trumpem (s Vancem) a Zelenským, musíme, domnívám se, vyjít z toho, že kdyby Trump skutečně chtěl z Ukrajiny dostat peníze, tak to bude dělat úplně jinak, než to dělá. Především by neprohlašoval Zelenského za diktátor a viníka války a nedával by legitimitu Putinovu režimu. Kdyby Trump chtěl skutečně peníze, donutí Ukrajinu k tomu, aby se soustředila na prosperitu a bezpečnost toho, co z ní zbylo, a pak na základě toho bez spektakulárního ponižování Ukrajiny dosáhne nějaké opravdu solidní dohody. Je to projekt na desítky let dopředu.

Samozřejmě naprosto klíčovou roli by v takovém scénáři musela hrát silná, demokratická EU jako jeden celek (tedy Trump by podporoval Brusel na úkor národních vlád a stál by na straně politických stran, které chtějí integrovanou a silnou EU). Jenže Trump chce pravý opak a podle toho jedná.

Chce v Evropě mozaiku slabých a rozhádaných orbánistánů, chce Ukrajinu a zřejmě i východní Evropu dát Rusku, s nímž chce uzavřít dohodu o sférách vlivu (my Kanadu, Grónsko, vy Ostblok). A proto taky vymyslel tu absurdní smlouvu o tom, že Ukrajina bude platit reparace (sic!) těžbou minerálů kdesi v daleké budoucnosti, nota bene když velká část těch minerálů leží tam, kde má být podle Trumpa nové Rusko. Celé to vědecky, technicky stojí na vodě, je to absurdně předčasné a demagogické.

Ta smlouva byla od začátku jen výsměch Ukrajině a další pokus najít cestu k tomu, jak ji zničit. Ostatně Orbán to řekl před rokem jasně, když byl u Trumpa na návštěvě: Trump nedá Ukrajině ani penny, a tím tu válku ukončí. Je to těžké brát v potaz?

Samozřejmě Trump nechce, aby to stálo takto obnaženě, tvrdě, a tak se pokouší mást veřejnost. A kupodivu i ti, kdo stojí dlouhodobě proti Putinově režimu, šíří narativ, že Trumpa nelze brát doslova, ale je třeba brát ho vážně, že Trumpovi se nesmí odporovat atd. Že dal Ukrajině javeliny (to spíše generál Mattis, který pak o Trumpovi prohlásil, že je ohrožením demokracie a šílenec), že sjednal tzv. Abrahámovské smlouvy (to se stalo mnohem spíše ze strachu Izraele a Arabů z Íránu než kvůli Trumpovi) a podobné pohádky.

V souvislosti se včerejškem jsem narazil na mnoho zcela absurdních komentářů. Třeba to, že Macron si vzal k Trumpovi tlumočníka, a proto obstál, ale Zelenskyj ne. Macronova země není drancována válečnými zločinci, jeho lidé nejsou vražděni a mrzačeni, není označován Trumpem za diktátora a viníka utrpení svého lidu. V tom je ten rozdíl. Nečelí perfidnímu plánu šílence Trumpa na zničení Francie. Vrcholem absurdity je pak přirovnávání Trumpa přímo k Rooseveltovi, ačkoli Roosevelt nikdy neopakoval Hitlerovu propagandu, nepopíral legitimní volby, nespustil útok lůzy na Kapitol, neoznačoval Churchilla za diktátora a záleželo mu na vítězství demokracie nad nacismem.

Jak to, že to lidé nevidí? Jak to, že si někdo myslí, že klaněním se Trumpovi něčeho dosáhneme? Zelenskyj měl dvě možnosti: buď krýt Trumpův plán na zničení Ukrajiny, nebo se pokusit jej veřejně konfrontovat s realitou. A Trump realitu nenávidí. Zeptal se Trumpa a Vance, jak se chtějí s Putinem dohodnout, když Putin žádnou dohodu nechce a brutálně už dlouho všechny dohody porušuje. Na to by se měli ptát Trumpa veřejně všichni světoví politici, kteří to myslí dobře s demokracií, protože jinak spějeme ke scénáři z pohádky Císařovy nové šaty. A to má být zárukou budoucnosti?

