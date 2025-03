The Atlantic: Teď alespoň známe pravdu

1. 3. 2025

1. 3. 2025





Je to ošklivé, ale je nutné se s tím vyrovnat, píše v americkém časopise The Atlantic David Frum



Setkání prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta J. D. Vance s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Oválné pracovně se alespoň odehrálo před kamerami. Falešná přátelskost Trumpa a Vance na veřejnosti, po níž by následovala zákulisní zrada, by byla pro ukrajinskou věc mnohem nebezpečnější.



Místo toho Trump a Vance odhalili Američanům a americkým spojencům své sblížení s Ruskem a nepřátelství vůči Ukrajině obecně a jejímu prezidentovi zvláště. Pravda je ošklivá, ale je nutné se jí podívat do očí.

Páteční schůzka prokázala jako lež jakékoliv vrzení, že politika této administrativy je vedena nějakou strategickou snahou o prosazení zájmů Spojených států, jakkoli mylnou. Trump a Vance projevili v Oválné pracovně vysoce osobní nenávist. Nebyla zde patrná žádná snaha o prosazení amerických zájmů. Vance si stěžoval, že Zelenskyj přijel do Pensylvánie poděkovat americkým muničním dělníkům, protože, jak ho Vance obvinil, se toto vystoupení rovnalo kampani pro demokratickou prezidentskou kandidátku. „Řeknu vám, že Putin si se mnou prošel peklem,“ vysvětloval Trump rozzlobeně. „Prošel si falešným honem na čarodějnice, při kterém ho zneužívali a Rusko, Rusko, Rusko.“



Prezident i viceprezident ukázali aliančnímu systému vedenému Spojenými státy něco, co nutně potřeboval vědět: V čele národně-bezpečnostního systému Západu stojí dva muži, kterým nelze věřit, že budou bránit americké spojence - a kteří hluboce sympatizují s nejagresivnějším diktátorem na světě.



Po celé období studené války Američany pronásledoval strach, že by se do vysokého úřadu mohla nějakým způsobem dostat osoba tajně loajální nepřátelské zahraniční mocnosti. Koncem čtyřicátých let minulého století otřásl zemí případ Algera Hisse. Hissovi žalobci ho obviňovali - a později se ukázalo, že to byla pravda -, že ve 30. letech, kdy Hiss pracoval jako nižší úředník na ministerstvu zemědělství, vyzradil americká tajemství sovětským špionům. Tajemství nebyla příliš důležitá; zahrnovala návrhy nového hasicího přístroje pro americké námořní lodě. Ale Hiss sám byl vycházející hvězdou. Možnost, že by se člověk s takovým tajemstvím v minulosti mohl jednoho dne stát šéfem ministerstva zahraničí nebo Ústřední zpravodajské služby, Američany kdysi trápila.



Ale co když ta loajalita není tajná? Co kdyby vůdce prostě a jednoduše v celostátní televizi vyhrkl, že pohrdá našimi spojenci, odmítá smlouvy a zahraničního protivníka považuje za osobního přítele? Co kdyby to dělal znovu a znovu? Lidé si zvyknou na cokoli. Ale tohle?



Není těžké si v tom křesle v Oválné pracovně představit prezidenta Estonska nebo Moldavska, kterému Trump a Vance nadávají. Nebo prezidenta Tchaj-wanu. Nebo, když na to přijde, vůdce klíčových partnerů USA, jako je Německo a Japonsko, kteří svěřili bezpečnost svých národů víře a vlastenectví minulých amerických vůdců, jen aby byli konfrontováni s nevěřícími muži, kteří dnes zastávají nejvyšší úřady.





Jsme svědky sebezničení Spojených států. „America First“ vždy znamenalo pouze Ameriku, dravou Ameriku, jejíž role ve světě již není založena na demokratické víře. Amerika na začátku tohoto týdne hlasovala v OSN proti Ukrajině a postavila se na stranu Ruska a Číny proti téměř všem svým demokratickým kolegům. Chtějí být Američané právě takoví? Vždyť právě v to se Amerika mění.



Zrušení amerického programu PEPFAR pro boj s infekcí HIV v Africe, které provedla Trumpova administrativa, symbolizuje cestu, která nás čeká. Prezident George W. Bush tento program vytvořil, protože měl přinést nesmírné dobro při nízkých nákladech, a tím světu demonstrovat morální základ americké moci. Jeho nástupci v něm pokračovali a Kongresy obou stran jej financovaly, protože viděly, že program podporuje jak americké hodnoty, tak americké zájmy. Trump a Vance už nechtějí, aby Spojené státy byly takovou zemí.



Američtí spojenci naléhavě potřebují plán B pro kolektivní bezpečnost ve světě, kde americká administrativa dává přednost Vladimiru Putinovi před Zelenským.



Američané musí počítat s katastrofou, kterou Trump a Vance dělají z kdysi dobrého jména této země - a se službami, které prokazují diktátorům a agresorům. Hluboká příčina zde možná neexistuje. Trump má rád špatné lidi a obdivuje je, protože je sám špatný člověk. Když Vance provedl svůj osobní obrat od Never Trump k Always Trump, potřeboval způsob, jak dokázat, že skutečně přešel na tuto temnou stranu mimo jakoukoli možnost návratu nebo vykoupení; možná mu to umožnila jeho podpora Ruska. Ale ať už jsou jejich motivy jakkoli povrchní, důsledky jsou hluboké.



Ve svém prvním funkčním období se Trump někdy zdál být darebákem ve vlastní administrativě. Prezident vyjadřoval podivné a znepokojivé názory, ale tajemníci jeho kabinetu byli většinou normální a zodpovědní lidé. Podivínští jmenovaní v personálu Bílého domu byli omezováni mnoha více či méně normálními jmenovanými. Tentokrát Trump buduje národně-bezpečnostní systém, který bude následovat jeho příklad. Zastrašil nebo přesvědčil své uskupení ve Sněmovně reprezentantů, aby přijalo - a své uskupení v Senátu, aby se nestavělo proti - jeho proautoritářskou agendu.



Dobrá a velká Amerika, která kdysi vzbuzovala celosvětový obdiv - ta dobrá a velká Amerika stále žije. Ale už nevládne nadstranickým konsensem. Pro-trumpovská strana dnes v Oválné pracovně odhalila světu svou tvář. Nikdo, kdo tu tvář viděl, na ten groteskní pohled nikdy nezapomene.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

