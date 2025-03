Pane premiére, jste šedá myš 2

3. 3. 2025 / Ladislav Kahoun

Foto: Fiala na oficiální fotografii ze summitu v Londýně. Jako j ediný přítomný politik si stoupl tak, že mu není vidět na fotografii do obličeje Vážený pane premiére, oslovil bych Vás jménem, ale já si ho fakt nepamatuji, protože není proč, píše Ladislav Kahoun.

Velmi si Vás v něčem vážím, ale nemohu zde rozepisovat v čem, protože by se čtenáři se začali nudit a přestali číst.

Od začátku krize jsem téměř stále přilepen u obrazovky a hltám všechny informace, s jedinou výjimkou, když mluvíte Vy.







Když Miloš Zeman řekl o Špidlovi, že je šedá myš, o Vás tedy já říkám že jste šedá myš 2.





Chlape proboha, vždyť Vy nemáte absolutně žádné charisma, jste zcela nevýrazný, neumíte mluvit tak, abyste zaujal, no prostě, poslední koho jsem slyšel s podobným řečnickým uměním pronášet projevy byl Josef Visarionovič Stalin.





Korunu všemu dalo, když jste prý navrhl, že mírový plán má snad uspořádat teď Evropa nebo tak nějak podobně.





Jak si dovolujete!!! tuto absolutně originální myšlenku ukrást mému malému čtyři roky starému synovi?





Já mu totiž, ještě několik hodin před!!! Vaším vystoupením a způsobem úměrným jeho věku, popsal, co se děje a zeptal se ho, co by navrhoval.





No navrhl to, co Vy, protože to napadne každého, kdo není úplně vymaštěný idiot.





Proč se, při své inteligenci, tak zesměšňujete?





Rozumějte, nejde o vaši inteligenci, vaše znalosti, odborné schopnosti nebo i diplomatické schopnosti ale charismatem na svou práci absolutně nestačíte.





Dobře by jste se uplatnil jako nějaký náměstek nebo ještě lépe náměstek náměstka.





Případně náměstek náměstka náměstka pokud taková funkce existuje, pokud ne bylo by vhodné ji pro Vás stvořit.





Prosím zvažte to.





Pokud budete dále premiérem Vy a pronášet takto originální a geniální návrhy ukradené malým dětem, které na to přišly všechny ihned, budete nikoliv shazovat naši zemi, ale odsouvat ji mezi země které, nikoho nezajímají.





Dyť to i ten zbabělý pan Orbán způsobem projevu zaujme víc, než vy (ne že bych s panem Orgánem souhlasil)





(Pro šéfredaktora, záměna slov orbán a orgán je záměrná)





Prosím zvažte to, je to rada od jednoho starého publicisty z Britských listů, která Vás ušetří další ostudy hraničící s pohrdáním běžnými lidmi.



Děkuji panu Zemanovi za vynález výrazu šedá myš jako označení určitého druhu politika.



