Izrael lobbuje za zachování ruských vojenských základen v Sýrii

3. 3. 2025

Izraelská strana má zájem na oslabené a decentralizované Sýrii a důležitým faktorem, který k tomu přispívá, může být zachování ruských vojenských základen v zemi – námořní základny v Tartúsu a letecké základny Hmejmím v Latákii. Izrael aktivně lobbuje za tuto myšlenku ve Spojených státech, protože vidí ruskou přítomnost jako protiváhu rostoucího vlivu Turecka v regionu. Posílení Ankary podle Tel Avivu představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost židovského státu.

Napětí mezi Izraelem a Tureckem prudce vzrostlo během konfliktu v Gaze, což se stalo dalším faktorem obav pro Tel Aviv. Podle izraelských představitelů představují nové islamistické úřady v Sýrii, podporované Ankarou, přímou hrozbu pro izraelské hranice.

Izrael předložil svůj postoj Washingtonu v únoru, čímž na tyto argumenty upozornil vrcholné představitele americké administrativy a Kongresu. Informovaly o tom tři americké zdroje a další osoba obeznámená s jednáními. Během těchto setkání izraelští představitelé zdůrazňovali pozitivní aspekt pokračující ruské přítomnosti v Sýrii, což vyvolalo pozdvižení mezi některými americkými představiteli. Někteří vyjednavači vyjádřili názor, že Turecko jako člen NATO je preferovaným garantem bezpečnosti v regionu. Podle zdrojů však Izrael s tímto prohlášením kategoricky nesouhlasil a trval na své vizi situace.

"Největší obavou Izraele je, že Turecko bude chránit nový islamistický řád v Sýrii, která by se nakonec mohla stát základnou pro Hamás a další radikální skupiny," řekl Aron Lund, analytik think-tanku Century International.

Podle zdrojů zatím není jasné, do jaké míry je administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa připravena zvážit izraelské návrhy. Washington dosud nevyslal jasné signály o své strategii vůči Sýrii, včetně budoucího režimu sankcí a možného zachování amerického vojenského kontingentu v severovýchodní části země.

Režim Bašára al-Asada padl loni v prosinci v důsledku ofenzívy povstaleckých sil, v níž Haját Tahrír aš-Šám hrála klíčovou roli. Ahmad aš-Šaráa, také známý jako Abú Muhammad al-Julani, se stal dočasným syrským prezidentem. Sám Asad uprchl do Ruska. Nyní jsou v Sýrii dvě ruské vojenské základny – v Tartúsu a Hmejmímu, které Moskva získala do pronájmu na dobu 49 let v roce 2017.

