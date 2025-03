Ukrajina dokáže udržet frontovou linii, říká její premiér poté, co Trump pozastavil vojenskou pomoc

Spojenci Ukrajiny nebyli předem informováni o rozhodnutí Donalda Trumpa pozastavit vojenskou pomoc, uvedlo polské ministerstvo zahraničí, zatímco zneklidnění evropští politici potvrdili svou podporu Kyjevu tváří v tvář dalším dramatickým důkazům o změně politiky USA.



Oznámení amerického prezidenta „bylo učiněno bez jakýchkoli informací či konzultací, a to ani se spojenci v NATO, ani se skupinou Ramstein, která se podílí na podpoře Ukrajiny,“ uvedl v úterý mluvčí ministerstva Paweł Wroński.



Wroński označil toto rozhodnutí, které zvyšuje tlak na zbývající spojence Kyjeva, aby zvýšili alternativní pomoc, a zdá se, že má Ukrajinu dotlačit ke kapitulaci před požadavky Ruska, za „velmi důležité“ a situaci za „velmi vážnou“.

Denis Šmyhal prohlásil, že Ukrajina je připravena podepsat dohodu o minerálech poté, co Trump pozastavil pomoc, a uvedl, že jeho země „bude i nadále klidně spolupracovat s USA"





Západní zpravodajská komunita má na rostoucí hrozbu ze strany Ruska velmi jednotný názor. Jako země, která sousedí s Ruskem, a jako stát u Baltského moře se Finsko musí připravit na růst ruského vlivu.

Éra spoléhání se na to, že zásadní mezinárodní výzvy budou za nás řešit jiní, skončila. Nyní nastal čas, aby Evropa rozhodně přešla od slov k činům.





Šmyhal uvedl, že jeho země je připravena podepsat s USA dohodu o nerostných surovinách. Administrativa Donalda Trumpa se snaží přesvědčit Ukrajinu, aby jí poskytla nerostné suroviny výměnou za dřívější americkou vojenskou pomoc.Šmyhal řekl: „Naše armáda a vláda mají schopnosti, řekněme nástroje, jak udržet situaci na frontě. Ty samozřejmě nepodléhají zveřejnění. Budeme i nadále klidně spolupracovat s USA všemi dostupnými kanály.“aby s ním jednal o Ukrajině před mimořádným summitem lídrů Evropské unie, který je naplánován na čtvrtek.Orbán rovněž uvedl, že na čtvrtečním summitu vidí větší šanci najít způsoby spolupráce v oblasti společné bezpečnosti EU než v otázce Ukrajiny.V odpovědi na dotaz novináře Orbán potvrdil, že v neděli telefonoval s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a že spolu hovořili „o všem“.Tusk uvedl, že jeho vláda bude muset přijmout některá „mimořádná“ rozhodnutí. „Bylo oznámeno rozhodnutí pozastavit americkou pomoc Ukrajině a možná začít rušit sankce vůči Rusku. Nemáme žádný důvod si myslet, že to jsou jen slova,“ řekl.„To staví Evropu, Ukrajinu a Polsko do obtížnější situace,“ dodal s tím, že Varšava je odhodlána ‚zintenzivnit aktivity v Evropě, aby zvýšila naše obranné schopnosti‘, a zároveň udržovat co nejlepší vztahy s USA.Mluvčí odmítl pozastavení podpory ze strany USA přímo komentovat.Podle výroční zprávy finské bezpečnostní a zpravodajské služby Supo za rok 2025, která byla zveřejněna v úterý, by ukončení války na Ukrajině „zlepšilo schopnost Ruska zapojit se do nepřátelských aktivit jinde v Evropě“. To by také „zvýšilo hrozbu pro Finsko“, uvádí se ve zprávě.Zpráva rovněž varovala, že více států, včetně Ruska, zvýšilo využívání svých proxies jak ve zpravodajských, tak v širších vlivových kampaních, a to i ve snaze „podkopat západní podporu Ukrajině“.Supo ve zprávě uvedl:Jedním z příkladů jsou sabotážní operace v Evropě napojené na ruskou vojenskou zpravodajskou službu GRU. Pomocí prostředníků se Rusko snaží zamést stopy. Cílem ruských sabotážních operací je ovlivnit veřejné mínění a pocit veřejné bezpečnosti a přemoci úřady v cílových zemích. V současné době je hlavním cílem podkopat západní podporu Ukrajině.Finsko je cílem „nepřetržitých a aktivních špionážních operací“ ze strany Ruska a Číny, uvádí se ve zprávě, stejně jako Írán.Ředitel společnosti Supo Juha Martelius uvedl:Podle agentury Reuters uvedl, že existují rizika ohledně oprav, údržby a dodávek munice pro Patrioty, a že jsou jediným systémem, který Ukrajina má a který je schopen odrazit údery ruských balistických raket.V úvodním projevu Tusk varoval před „bezprecedentními“ riziky, kterým Evropa čelí, včetně „největších za posledních několik desetiletí, pokud jde o bezpečnost“. Vyzval ministry své koaliční vlády, aby odložili stranické rozdíly stranou, neboť očekává, že bude nutné přijmout „mimořádná“ rozhodnutí.„Jak víte, bylo oznámeno rozhodnutí pozastavit americkou pomoc Ukrajině a možná začít rušit sankce vůči Rusku. Nemáme důvod si myslet, že to jsou jen slova,“ řekl.Dodal, že zprávy, které dostává z polsko-ukrajinské hranice a polského logistického centra v Rzeszówě-Jasionce, které slouží k zásobování Ukrajiny, potvrzují, že rozhodnutí USA o pozastavení vojenské pomoci Ukrajině bylo realizováno.„To staví Evropu, Ukrajinu a Polsko do obtížnější situace, které nyní musíme čelit,“ řekl.Dodal, že Polsko je odhodláno „zintenzivnit aktivity v Evropě s cílem zvýšit naše obranné schopnosti a zároveň dbát, navzdory tomu, co se děje, na co nejlepší transatlantické vztahy a spolupráci s naším nejbližším spojencem, USA“.Řekl: „Existují věci, na kterých jsou Ukrajinci zcela závislí, pokud jde o Američany. Patří mezi ně rakety používané v systému protivzdušné obrany Patriot, který je americký. Takže to Evropu postaví do situace, kdy nyní skutečně budeme muset sami udělat více, abychom Ukrajině pomohli.“Šéfka Evropské komise uvedla, že pětidílný plán na posílení evropského obranného průmyslu a zvýšení jeho vojenských schopností by mohl použít téměř 800 miliard eur a pomoci poskytnout Ukrajině naléhavou vojenskou podporu poté, co USA pozastavily pomoc Kyjevu.Ursula von der Leyenová v úterý uvedla, že 27členný blok navrhne poskytnout členským státům větší fiskální prostor pro investice do obrany, jakož i 150 miliard eur ve formě půjček na tyto investice, a bude rovněž usilovat o mobilizaci soukromého kapitálu.„Nastává nová éra,“ napsala předsedkyně Komise vedoucím představitelům EU. „Evropa čelí jasnému a aktuálnímu nebezpečí takového rozsahu, jaký nikdo z nás za svůj dospělý život nezažil... Žijeme v nejnebezpečnější době.“Plán komise zahrnuje nové společné půjčky EU ve výši 150 miliard eur, které by byly půjčeny vládám členských států EU na financování celoevropských kapacit v oblastech, jako je protivzdušná a protiraketová obrana, dělostřelecké systémy, rakety, munice, bezpilotní letouny a další potřeby.„Pomůže to členským státům sdružit poptávku a nakupovat společně. To sníží náklady, omezí roztříštěnost, zvýší interoperabilitu a posílí naši obrannou průmyslovou základnu,“ uvedla von der Leyenová.„Díky tomuto vybavení mohou členské státy masivně zvýšit svou podporu Ukrajině. Tedy okamžité vojenské vybavení pro Ukrajinu,“ dodala."Suverénní, prozápadní a proti ruské agresi schopná Ukrajina znamená silnější a bezpečnější Polsko. V politickém zmatku a rostoucím chaosu je to to nejdůležitější. Kdo tuto zjevnou pravdu zpochybňuje, přispívá k Putinovu triumfu. Rozumíte?"„Pokud je to pravda, pak je to rozhodnutí, které by mohlo kyjevský režim skutečně dotlačit k mírovému procesu,“ řekl novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Byl by to pravděpodobně nejlepší příspěvek k věci míru,“ dodal.Peskov uvedl, že očekává, že se evropské země pokusí „kompenzovat“ výpadek v dodávkách munice z USA. „Ale hlavní objem samozřejmě stále přichází z USA, americkými kanály,“ řekl.Moskva rovněž uvítala zprávy médií, že USA zvažují plán možného zmírnění sankcí pro Rusko.„Náš postoj k sankcím je dobře známý - považujeme je za nezákonné,“ řekl Peskov. „Samozřejmě, pokud hovoříme o normalizaci dvoustranných vztahů, je třeba je zbavit této negativní zátěže takzvaných sankcí.“Polské ministerstvo zahraničí uvedlo, že rozhodnutí Trumpovy administrativy pozastavit vojenskou pomoc USA Ukrajině bylo přijato bez konzultace se spojenci.Podle agentury Reuters to v prohlášení uvedl mluvčí Paweł Wroński: „Jedná se o velmi důležité rozhodnutí a situace je velmi vážná. Tato věta může znít banálně, ale má velký politický význam - bylo (rozhodnutí) učiněno bez jakýchkoli informací, bez konzultací, a to ani se spojenci z NATO, ani se skupinou Ramstein, která se podílí na podpoře Ukrajiny v jejím boji.“V příspěvku na sociálních sítích uvedl:Musíme posílit své ekonomické a vojenské schopnosti a převzít plnou odpovědnost za vlastní bezpečnost. To vyžaduje zvýšené investice do obrany. Zajištění naší bezpečnosti také znamená zintenzivnit naši podporu Ukrajině. Nesmíme dopustit, aby agresivní politika Ruska, která nás všechny ohrožuje, uspěla.