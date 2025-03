Trump - jako jed našich duší, našich snů, naší něžnosti, naší historie….

5. 3. 2025 / Pavel Veleman





“Svoboda neznamená mít nespoutané ruce. Být svobodný znamená mít nespoutanou mysl”

(Volodymyr Zelenskyj)

Také Vás, moji věrní čtenáři - tak psychicky a fyzicky deptá ten současný antihumánní převrat, který se valí světem velkých i malých dějin? (S dovolením jsem si zde vypůjčil termín z geniální eseje Milana Šimečky.) Mne tak moc, že se těžko soustředím na svoji práci a mám také stále silnější pocit, že “vysoké zlo” se ihned propisuje do chování bezprostředního okolí v “nižším zlu”.



V mládí jsem často přemýšlel, jak mohla například česká společnost vydržet mezní zlo, které pro mne představuje například zavraždění židovského obyvatelstva. Jak s tím po válce mohli žít, když se dozvěděli, jak skončili třeba sousedé v domě? A oni vlastně žili běžný život.





Dnes už to vím. Jen malá část společnosti se psychicky ničí, má pocit viny, stydí se za současnost a chce třeba více šířit humánní pozice na svém pracovišti. V mém případě jako sociální pracovník. Alespoň v těch svých, malých dějinách přepnout na větší empatii a soucit.





Jenže je Vás třeba na pracovišti do deseti a co ta většina, kterou tak potřebuji mít podobně naladěnou? Pro tu se nic nemění, velké dějiny mohou jít jak chtějí, jejich každodennost v zaměstnání při svých stále se opakujících úkonech se nikdy nezmění. Žádné zděšení a následující třeba potřeba dobra v jejich úkonech, snaha překročit sebe sama a být v těchto opravdu zlých, společenských časech schopný třeba slevit ze svých maximalistických nároků na lidi v ohrožení. Ne, to nikdy, spíše naopak - ty velké dějiny jim sedí na zádech občas také, leč úplně opačně - snaží se vyrovnat tvrdosti velkých dějin ve svých malých dějinách. A já mám pracovní mat - odchod.





Ryzi fachidiotismus pomůže totiž přežít v dobré tělesné i duševní kondici vždy, vše a všude. Hlavně se moc nezamýšlet a vše plnit podle letité šablony, jak jsem zvyklý dlouhá léta. Žádný soucit. To tak - ještě se v této době se měnit.





Dobře těm pro nás nepochopitelným bláznům a magorům, kteří pomáhají tak emočně, zbrkle, invazivně až ironicky směrem k nám - všem těm zbytečným, nenapravitelným, neschopným jedincům a rodinám. Zlatý Trump - konečně se vidí, kam jsme jako Evropa s tou svou dobrotou došli!





Vše vykonávají bez emocí, bez tolik úlevného humoru, úředně peskují na banalitách, nikdy v komunikaci nespadnou do lidštiny, vždy držet pevně vykolíkované byrokratické pole, tam jsou v diskursu doma a jiné hřiště nepřipustí. Vše mimo čas a prostor doby. Mrtvolnost dávno překonaného úředního jazyka v otázce sociální - je pro ně profesionalita. Vždy jen hájení a obstarávání vlastních výhod a svého, uzoučkého rodinného hnízda… Trumpismus malých dějin.





Snad ani nesledují systémové, nejspíše nachystané ponížení v přímém přenosu prezidenta Ukrajiny, která již více než tři roky vede statečnou válku proti zločinným agresorům. Nevidím to zděšení v jejich chůzi ulicí cestou do kanceláře, vždy přesně vystajlované postavy. Vše stále stejné, tak jaký byl víkend? Krásně jsem si vyčistil na chatě hlavu…





Ty si nějaký smutný, Pavle?





Jsem, a moc…Nejen to opravdu mafiánské chování postavené pouze na zločinné převaze, bez sebemenší duše, etiky, mravních norem mne hluboce zasáhlo.





Bezbřehá povýšenost totálního tupce, který se dožaduje úcty a stále jen počítá své plácky vlivu, přesně jak v “Kmotrovi”, vyšperkované totálně servilním okolím, kteří soutěži o přízeň “Dona Donalda” jako psíci - to není hodno USA mých dětských představ, které jsem nasával z vysílání “Hlasu Ameriky” se svým dědečkem snad od šesti let!





Ten pátek v Oválné pracovně - bylo největší “kopnutí a výsměch” celým generacím jednoho velkého snu a přesvědčení českých mužů a žen za železnou oponou, kteří si pod lavicí četli zakázané rodokapsy, chodili do kina na westerny, když byl statečný “kinař” a hltali ten trochu infantilní svět, kde silnější se vždy zastávají slabších a který je tak spojen s USA v české kulturní historii generací mých prarodičů, rodičů a mládí mojí generace.





Ještě, že to neuvěřitelné ponížení neviděli dva stateční čeští muklové padesátých let: Spisovatel Jiří Stránský a tehdy sedmnáctiletý skautik/převaděč, můj příbramský soused - pan František Zahrádka. Oba dlouhá léta prožili společně v lágrech, na uranu a oba se sešli v konci života u kultovního seriálu “Zdivočelá země”, kde právě tato víra o americké svobodě, jako nezničitelné DNA duše tohoto národa - držela nad vodou životy tisíců otroků těchto koncentráků, aby vývoz uranu do SSSR byl dobře ošetřený byznys ďábelské mocnosti, která měla v ruce ty správné karty…





Vždy jde přece o nerosty, že? Budeme vrtat, bejby!





Držme ještě více při sobě.





Březen 2025

