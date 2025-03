Trump znovu zuřivě zaútočil na Zelenského

3. 3. 2025

čas čtení 7 minut

Trump reagoval na nejnovější rozhovor ukrajinského prezidenta, který následoval po řvaní v Oválné pracovně minulý týden







Rozkol mezi Washingtonem a Kyjevem ohledně možného příměří ve válce s Ruskem se v pondělí prohloubil. Donald Trump vyjádřil nové rozhořčení nad výrokem Volodymyra Zelenského, že konec války může být „velmi, velmi daleko“.



V pondělním příspěvku na sociálních sítích Trump zveřejnil odkaz na článek agentury Associated Press a uvedl: „Tohle je nejhorší výrok, jaký mohl Zelenskyj pronést, a Amerika si to už dlouho nenechá líbit!



„Je to to, co jsem říkal, ten chlap nechce, aby byl mír, dokud má podporu Ameriky, a Evropa na schůzce, kterou měla se Zelenským, na rovinu prohlásila, že bez USA to nezvládne,“ pokračoval Trump.



„Pravděpodobně to nebylo zrovna skvělé prohlášení, jaké mělo být učiněno v rámci demonstrace síly vůči Rusku,“ dodal. „Co si oni myslí?“ Rozkol mezi Washingtonem a Kyjevem ohledně možného příměří ve válce s Ruskem se v pondělí prohloubil. Donald Trump vyjádřil nové rozhořčení nad výrokem Volodymyra Zelenského, že konec války může být „velmi, velmi daleko“.V pondělním příspěvku na sociálních sítích Trump zveřejnil odkaz na článek agentury Associated Press a uvedl: „Tohle je nejhorší výrok, jaký mohl Zelenskyj pronést, a Amerika si to už dlouho nenechá líbit!„Je to to, co jsem říkal, ten chlap nechce, aby byl mír, dokud má podporu Ameriky, a Evropa na schůzce, kterou měla se Zelenským, na rovinu prohlásila, že bez USA to nezvládne,“ pokračoval Trump.„Pravděpodobně to nebylo zrovna skvělé prohlášení, jaké mělo být učiněno v rámci demonstrace síly vůči Rusku,“ dodal. „Co si oni myslí?“





Tato výměna názorů následovala po francouzském návrhu na částečné měsíční příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Evropské snahy o posílení podpory Kyjeva se tváří v tvář nejisté podpoře USA zrychlují.



V pondělí řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot: „Takové příměří - ve vzduchu, na moři a v energetické infrastruktuře - by nám umožnilo zjistit, zda Vladimir Putin jedná v dobré víře“ a posoudit jeho postoj ke ‚skutečným mírovým jednáním‘.



Den poté, co evropští lídři na summitu v Londýně podpořili Ukrajinu, Barrot dodal: „Nikdy nebylo riziko války v Evropě, v EU, tak vysoké... Hrozba se k nám stále přibližuje, fronta se k nám stále přibližuje.“



Zelenskyj v rozhovoru, v němž rovněž vyjádřil optimismus ohledně partnerství Ukrajiny s USA, uvedl, že si myslí, že mír s Ruskem je daleko: „Myslím, že naše vztahy [s USA] budou pokračovat, protože je to víc než příležitostný vztah.“



Tyto výroky následovaly po výbuchu v Oválné pracovně, kde Trump obvinil Zelenského, že si "zahrává s třetí světovou válkou a řekl ukrajinskému prezidentovi, aby se vrátil, „až bude připraven na mír“.



Televize Fox News v pondělí uvedla, že dohoda o minerálech mezi Ukrajinou a Spojenými státy, která by podle Trumpa poskytla Kyjevu určité bezpečnostní záruky, nebude podepsána, „dokud Zelenskyj nepředstoupí před kamery a výslovně se veřejně neomluví za to, jak se choval v Oválné pracovně při tomto setkání“.



Keir Starmer a francouzský Emmanuel Macron se snažili působit jako prostředníci mezi Zelenským a Bílým domem, ale vztahy mezi Kyjevem a Bílým domem se zdají být na bodu mrazu.



Podle zpráv v New York Times a dalších amerických médiích přišly Trumpovy výroky v době, kdy plánoval v pondělí svolat vrcholné představitele Bílého domu, aby projednali další kroky, které zahrnovaly přezkoumání evropského návrhu, ale také potenciální zvážení přerušení pomoci Ukrajině. Mezi těmi, kdo se mají k poradě připojit, jsou poradce pro národní bezpečnost Michael Waltz, ministr zahraničí Marco Rubio a ministr obrany Pete Hegseth.



Waltz při odchodu do západního křídla krátce odpovídal na otázky týkající se Ukrajiny. Odmítl říci, zda USA přijmou evropský návrh, ale uvítal snahu Macrona a britského premiéra Keira Starmera. „Vítáme, že se Evropané ujímají vedení v oblasti evropské bezpečnosti,“ řekl Waltz. „Chci říci, že to byl základ. Musí investovat do schopností, aby to dokázali. Rozhodně projevují vůli.“



Trump a někteří jeho nejbližší spojenci však vyslali rozporné signály. V jiném pondělním příspěvku Trump zaútočil na evropské spojence za to, že pokračují v nákupu energie z Ruska, a na Twitteru napsal, že „utratili více peněz za nákup ruské ropy a plynu, než kolik vydali za obranu Ukrajiny - DÁL!“.



Trumpovi spojenci o víkendu pokračovali v tlaku na Zelenského, přičemž někteří z nich navrhli, aby ukrajinský prezident zvážil svou rezignaci a poskytl tak prostor pro další jednání. Rubio a Waltz byli považováni za nejkritičtější členy Trumpova kabinetu vůči Rusku, ale s eskalací napětí proti Zelenskému ustoupili od kritiky Ruska a kritiky JD Vance.



V pondělním ranním rozhovoru pro televizi Fox Waltz neřekl, že by Zelenskyj měl odstoupit, ale na otázku, zda je Zelenskyj způsobilý vést Ukrajinu, odpověděl: „To, co se stalo v pátek, to opravdu zpochybnilo.“ Předtím řekl pro CNN: „Pokud se ukáže, že buď osobní, nebo politické motivace prezidenta Zelenského se rozcházejí s ukončením bojů v jeho zemi, pak si myslím, že máme skutečný problém.“



Německo se postavilo do čela zpochybňování vedení USA pod novou Trumpovou administrativou. Friedrich Merz, který se pravděpodobně stane příštím německým kancléřem, naznačil, že roztržka v Oválné pracovně byla předem připravenou pastí na ukrajinského vůdce. „Nebyla to spontánní reakce na zásahy Zelenského, ale zjevně vykonstruovaná eskalace,“ řekl Merz.



Merz již dříve uvedl, že se zdá, že Trumpově administrativě je osud Evropy lhostejný. „Mou absolutní prioritou bude co nejrychleji posílit Evropu, abychom krok za krokem skutečně dosáhli nezávislosti na USA,“ uvedl ve svých výrocích minulý týden, kdy mezi USA a Evropou vzrostlo napětí ohledně možného vyjednávání o příměří s Ruskem.



Francouzský premiér François Bayrou rovněž kritizoval Trumpovo chování a řekl v parlamentu: „V Oválné pracovně ... se před objektivy celého světa odehrála ohromující scéna, poznamenaná brutalitou, touhou ponížit, s cílem donutit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby se složil prostřednictvím hrozeb. Prezident Zelenskyj se nesložil a myslím, že mu můžeme projevit uznání.“



Vysoce postavený evropský představitel, který si přál zůstat v anonymitě, uvedl, že Trump si nyní musí vybrat, zda se chce nazývat „vůdcem svobodného světa, nebo vůdcem vyděračského gangu. To druhé není pro Evropu zajímavé.“



Starmer, který se snaží působit jako most mezi Evropou a USA, v pondělí řekl, že spojenci NATO „musí pokračovat ve vojenské pomoci Ukrajině - pokračovat ve zvyšování ekonomického tlaku na Rusko“.



Pokud jde o případné evropské bezpečnostní síly na Ukrajině, které by udržovaly případné příměří, uvedl, že nadále tlačí na Trumpův Bílý dům, aby poskytl skutečnou bezpečnostní záruku, která by mohla fungovat jako „pojistka“ proti případné ruské eskalaci.





„Musíme se vyhnout chybám z minulosti, a proto je tak důležitá bezpečnostní záruka - záruka, kterou bychom měli vést, ale [která] potřebuje podporu USA, pokud má fungovat jako řádná záruka,“ řekl.





Zdroj v angličtině ZDE

0