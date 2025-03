Channel 4 News Američanům: Proč způsobujete, že víc Ukrajinců bude umírat? Na čí jste teď straně?

5. 3. 2025

Moderátor, Channel 4 News, středa 5. března 2025, 19 hodin: Navzdory Zelenského nové nabídce zapojit se do mírových rozhovorů a navzdory evropským pokusům vrátit dohodu o nerostných surovinách zpět na správnou cestu, Trump zastavil sdílení amerických zpravodajských informací s Ukrajinou. Dobrý večer. Nejprve ponížení v Bílém domě. Pak zastavení vojenské pomoci a nyní zmrazení zpravodajských informací z bojiště. Americká bota dnes večer tlačí na ukrajinský krk ještě silněji, i když se prezident Zelenskyj připravuje na zítřejší setkání s evropskými lídry v Bruselu. Včera večer se Donald Trump ve svém projevu v Kongresu zdál být smířlivější, přečetl dopis od Zelenského, že je připraven jít vyjednávat, ale realitu amerických akcí proti Ukrajině to nezastavilo. Dnes večer je to Trumpův nejnovější krok, kterým aktivně pomáhá Rusku zabíjet další Ukrajince a zabírat další část jejich země.

Je to další velká rána pro Ukrajinu, která bojuje o udržení co největšího území před případnými mírovými rozhovory, a další americký dárek pro Rusko, Ukrajina zbavená amerických zpravodajských informací. Prezident Zelenskyj zítra míří do Bruselu a doufá, že lídři EU na mimořádném summitu o Ukrajině posílí její pozici. Zatímco budoucí německý kancléř slíbil, že v oblasti obrany udělá vše, co bude třeba. Informuje náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani:







Reportér: Včera v noci, přístav Galaxy Oděsa, následky ruského útoku. Je to druhý den v řadě, kdy se město stalo terčem útoku. Dnes ráno obyvatelé vyhodnocovali škody. Jeden člověk byl zabit, dodávky elektřiny a vody přerušeny. Válkou zničené obyvatelstvo Ukrajiny, znepokojené postupným postupem Ruska na bojišti a náhlým stažením rozhodující podpory ze strany Ameriky.





Žena: „Město nyní trpí více. Ani na začátku války to nebylo na takové úrovni. Mnoho domů bylo poškozeno, lidé byli vyhnáni na ulici. Celé rodiny. Je to děsivé.“





Reportér: Dnes vyšlo najevo, že USA přestaly s ukrajinskými silami sdílet důležité zpravodajské informace. Kromě toho, že přerušily vojenskou pomoc. Další důsledky katastrofálního setkání prezidentů Trumpa a Zelenského z minulého týdne.





Ukrajinská specialistka: „Americké zpravodajské údaje se týkají ruských strategických bombardérů, s jejichž pomocí sledujeme ruské balistické rakety, ale samozřejmě máme i další část amerických zpravodajských údajů týkajících se pohyblivých cílů na ruském území, což nám poskytuje možnost provést na ně údery na ruské území.“





Reportér: Zdá se, že Trumpův útok na Zelenského se vyplatil. Včera večer sdělil Kongresu, že od ukrajinského vůdce obdržel dopis.





Ukrajina je připravena co nejdříve zasednout k jednacímu stolu, ukrajinská vláda slibuje zahájit mírová jednání a podepsat dohodu o těžbě vzácných zemin. Dnes jeden z vrcholných Trumpových představitelů naznačil možnost obnovení podpory.





Waltz: „Udělali jsme krok zpět, pozastavili jsme se a přezkoumáváme všechny aspekty těchto vztahů, ale právě jsem předtím, než jsem odsud odešel, telefonoval se svým protějškem, ukrajinským poradcem pro národní bezpečnost. Myslím, že se v krátké době dočkáme posunu.“





Reportér: Americkým spojencům je však jasné, že s novou americkou administrativou staré vztahy příliš nepočítají. Ve snaze posílit soběstačnost Německa oznámili politici tvořící novou vládu plány na drastickou změnu ústavního limitu pro půjčky, aby zvýšili výdaje na obranu. Ano, Evropa se musí umět bránit, řekl muž, který se má stát novým kancléřem. V Británii premiér stále doufá, že se mu podaří přesvědčit prezidenta Trumpa, aby poskytl Ukrajině hmatatelnější záruky.





Starmer: „Pan prezident se naprosto jasně zavázal k článku 5 NATO, naprosto jasně řekl, že nám bude krýt záda. Vzhledem ke vztahům mezi našimi stranami a souhlasil s tím, že naše týmy spolu zasednou, aby projednaly bezpečnostní záruky.“





Reportér: Ukrajina nyní bojuje ve zcela jiném světě, v němž má její nepřítel, Rusko, jasně navrch.





Moderátor: Robert Wilkie letos vedl vojenský přechodný tým Donalda Trumpa a během prvního prezidentského období byl ministrem pro záležitosti veteránů USA. Nyní se ke mně připojuje z Arlingtonu ve Virginii. Děkujeme, že se k nám připojil. Poslední tři roky byla Amerika jednoznačně na straně Ukrajiny. Na čí straně jste nyní v tomto boji, poté, co jste zmrazili zpravodajské informace z bojiště?





Robert Wilkie: No, dovolte mi, abych to opravil. Myslím, že si vzpomenete, že během let Joea Bidena byla americká pomoc zastavena a zahájena celkem dvanáctkrát nebo třináctkrát. Zpravodajské informace byly pětkrát nebo šestkrát různě zadržovány a Biden omezil schopnost Ukrajinců zasáhnout ruské území a podívejte se na první Trumpovo funkční období, kdy jsem byl prvním náměstkem ministra obrany, nahradili jsme politiku Demokratické strany, která Ukrajincům dávala jen přilby a jídlo , přesně naváděnou municí a dělostřeleckými granáty. Myslím, že uvidíte, jak dnes informoval váš Telegraph, že jakmile uschne inkoust na tomto papíře, že tok zbraní bude opět pokračovat.







Moderátor: Je to prostě od vás šikana, že? Dělejte, co my nakazujeme, nebo zemřete a vaše území bude zabráno.





Robert Wilkie: Vezměme to trochu z gruntu. Byly to Spojené státy, kdo dodával nejen Ukrajincům munici, která jim umožnila vytvořit strategické vyčerpání, které právě teď zažívá Putin. Uvedu vám příklad. Za celou 2. světovou válku jsme přišli o 1100 tanků. On jich jen na Ukrajině ztratil 12 000. A také bych řekl, že po většinu mého života byl v Evropě mír proto, že uprostřed kontinentu bylo 700 000 amerických vojáků, kteří vás chránili před vzájemným vyvražďováním.





Moderátor: Tak proč to Rusku usnadňujete a Ukrajině ztěžujete?





Robert Wilkie: Donald Trump má právě teď nástroje - a Putin to ví - aby rozbil ruskou ekonomiku.





Moderátor: Kvůli dneškui budou umírat lidé. Taková je realita.





Robert Wilkie: Lidé teď umírají a -





Moderátor: Ano, ale ještě více jich zemře kvůli americké akci proti Ukrajině.





Robert Wilkie: Rozhodně ne. Rozhodně ne. Stále mají připravené zbraně, které ještě nepoužili, a tato administrativa už řekla, jak jste právě slyšeli, poradce pro národní bezpečnost řekl -





Moderátor: Mluvím o zpravodajských informacích.





Robert Wilkie: Dnes telefonoval se svým protějškem v Kyjevě.







Moderátor: Takže pár dní smrti a ničení je v pořádku, ne?





Robert Wilkie: No, také ignorujete historii ruského a ukrajinského počasí. Rusové toho teď na zemi moc nedělají, protože teď nelze vést takovou první světovou válku, operace, do kterých se zapojili, a Ukrajinci se brání. Stále používají americké zbraně, aby udeřili hluboko v srdci Ruska.







Moderátor: Ano, ale proč oslabujete Ukrajince? Jen to vysvětlete. Proč oslabujete Ukrajince?







Robert Wilkie: No, podívejte se, bylo to za Demokratické strany, což vy zřejmě nechcete -











Robert Wilkie: Budu mluvit o historii. Nebylo to za Donalda Trumpa, kdy byla odebrána jedna třetina Ukrajiny, a nebylo to za Donalda Trumpa, kdy naši evropští spojenci odmítli dostát svým závazkům.





Robert Wilkie: No, právě jste slyšeli poradce pro národní bezpečnost. Podívejte, Spojené státy mají odpovědnost po celém světě. Dovolte mi uvést příklad. Britské královské dělostřelectvo, jednotka, u které můj otec sloužil jako spojka na Lark Hillu ve Wiltshiru, má dost munice jen na den a půl boje, Bundeswehr má program distribuce jídel pro vojáky. Byli to daňoví poplatníci Spojených států, kteří financovali, bezpečnost a prosperitu Evropy a chránili Ukrajinu.





Moderátor: Můžete se k této otázce vyjádřit? Ne, neodpovídáte, moje otázka zní, že stahujete zpravodajské informace z bojiště. To znamená, že Ukrajina bude oslabena, budou umírat lidé, ztratí území. Proč to děláte? Když tvrdíte, že jste na straně Ukrajiny?





Robert Wilkie: Odhaduji, že nejste voják, takže vás opravím. Představa, že jeden až dva dny bez přímého spojení s Pentagonem nějak změní bojiště, jako je to ukrajinské. Nepřinese to žádnou katastrofu.







Moderátor: No, včera večer prezident Trump využil maratonský projev v Kongresu k tomu, aby se pochlubil, co všechno se mu za prvních 43 dní v úřadu podařilo, o národní jednotě nepadla ani zmínka, jen se vrátil k předvolební rétorice, a slíbil, že zasáhne další obchodní partnery USA cly, i když ta, která už zavedl, přiměla Čínu k varování, že je připravena na jakoukoli válku s USA. Bude bojovat až do konce, hlásí Paul McNamara z Washingtonu.













Pane předsedo, pan prezident Spojených států.





Reportér: Nastal okamžik, kdy je třeba se spojit, vytyčit vizi budoucnosti a oslovit ty, kteří vás v minulosti nevolili. Ale demokraté neměli náladu naslouchat. A Donaldovi to bylo, zdá se, jedno.





Trump: Občané, Amerika je zpátky.





Reportér: Šéfové Demokratické strany varovali svou stranu, aby nedělala scény. Protestovali tiše, ale pouhých 5 minut i bylo pro kongresmana Ala Greena příliš.





Vyveďte tohoto pána ze sálu.





Poslanec Al Green: Chtěl jsem dát prezidentovi jasně najevo, že nemá žádný mandát ke snižování Medicaid. Mám lidi, kteří se velmi bojí. Jsou to chudí lidé a já chci, aby věděl, že jeho rozpočet požaduje hluboké škrty v Medicaid:





Reportér: Trump, jeho návrat do Kongresu. Vítězné kolečko. Přehrávání jeho největších hitů, jako první politiku řešil imigraci.





Trump: "Během několika hodin po složení přísahy jsem vyhlásil národní stav nouze na naší jižní hranici. Výsledkem je, že nelegální překročení hranic bylo minulý měsíc zdaleka nejnižší, jaké kdy bylo zaznamenáno. Slyšeli má slova a rozhodli se nepřijít. Je to tak mnohem jednodušší.."





Reportér: Najde je a provede masové deportace, které sliboval v kampani. Existuje však jedna oblast, kde je jeho činnost snazší.





Trump: "Pokud však své výrobky nevyrábíte v Americe, za Trumpovy vlády zaplatíte clo. A v některých případech poměrně vysoké. Jiné země proti nám používají cla už desítky let a teď je řada na nás, abychom je začali používat proti těm ostatním zemím. Země, v průměru Evropská unie, Čína, Brazílie, Indie. Mexiko a Kanada, slyšeli jste o nich?"





Reportér: Číňané si s odpovědí dali na čas. Příspěvek velvyslanectví na X.





"Upřímně řečeno, pokud USA chtějí válku, ať už celní, obchodní nebo jakoukoli jinou, jsme připraveni bojovat až do konce.."





Trump: "Tarify jsou o tom, aby Amerika opět zbohatla a stala se opět velkou, a to se děje a bude se to dít poměrně rychle. Bude to trochu rušivé. Ale to nám nevadí. Nebude to nic velkého."





Reportér: Rušivé. To je nejblíže slovu inflace. Ošemetné pro muže, který v kampani hlásal, že sníží životní náklady. Ale jedna dvojice slov zazněla znovu a znovu:







Trump: "Zejména Joe Biden nechal vymknout z rukou ceny vajec, protože Joe Biden, Biden, Joe Biden, Biden, Joe Biden, Joe Biden, nejhorší prezident v americké historii."





Reportér: Máloco z toho, co bylo včera večer řečeno, bylo nové. Zamýšlené publikum bylo domácí, nikoli mezinárodní.





Trump: "Na Blízkém východě se děje spousta věcí, je to vlastně drsná oblast. Také neúnavně pracuji na ukončení divokého konfliktu na Ukrajině"





Reportér: A velké odhalení, že se očekávala podepsaná dohoda o minerálech s Ukrajinou, se neuskutečnilo. Ne několikamiliardový kontrakt. Jen dopis.





Trump: "Dnes jsem obdržel důležitý dopis od ukrajinského prezidenta Zelinského. V dopise se píše. Ukrajina je připravena co nejdříve zasednout k jednacímu stolu, aby nastolila trvalý mír."





Reportér: Byl to prezident s projevem a podívanou, která měla být spíše televizní momentkou než významnou událostí, od chlapce s rakovinou mozku, který se stal čestným členem tajné služby, až po teenagera, kterému bylo uděleno místo na vojenské akademii West Point. Při 9900 slovech a 100 minutách byl tento projev rekordem moderní doby, ale někteří demokraté nezůstali a odešli.





Trump: " A Bůh žehnej Americe."





Reportér: Kongres, který zanechal za sebou, byl málokdy, pokud vůbec někdy, více rozdělen. Ne že by to vůdce tohoto národa zajímalo. Bylo toho mnohem víc, co Trump řekl. Mluvil skoro dvě hodiny, ale neoslovil druhou stranu Kongresu. A popravdě řečeno, ani nemusel. Po celou dobu tohoto projevu byli republikáni na nohou. Tleskali, mnozí z nich byli tradiční konzervativci ze staré školy, zastánci volného trhu, kteří nevěří na cla, a přesto se celou dobu drželi, tleskali a hulákali. A pak se podíváte na demokraty přes uličku a ti byli naprosto nešťastní a rozdělení, prostě nevědí, jak se s prezidentem Trumpem vypořádat a jít dál. Projev byl také docela pozitivně přijat Američany. Podívejte se na průzkumy přízně přes noc. Zdá se, že se jim projev docela líbil. Jedinou trhlinou v Trumpově brnění je však ekonomika. Při všech těch řečech o clech se o ekonomice mluvilo jen velmi málo. V poslední hodině Bílý dům po rozhovoru s výrobci automobilů oznámil, že pozastaví cla na automobily z Mexika a z Kanady. Takže zde bude určitý prostor pro manévrování. Ale obchodní války jsou drahé a jak zjistili vedoucí představitelé na celém světě, můžete být schopni zvučně mluvit, ale pokud vedete kampaň o ekonomických změnách a nerealizujete je, budete potrestáni.













Moderátor: To byl Paul McNamara ve Washingtonu. Timothy Snyder je americký historik působící na Yaleově univerzitě, odborník na východní Evropu. V knihách jako O tyranii a O svobodě varoval, že politika a diplomacie Donalda Trumpa oslabuje Ameriku, podkopává demokracii a zasévá nepokoje po celém světě. Mluvil jsem s ním pro dnešní podcast 4cast. A začal otázkou, proč si myslí, že po všem, co se v posledních dnech stalo, Zelenskyj stále opakuje své díky Americe a říká, že se bude podílet na iniciativě Donalda Trumpa.





Timothy Snyder: Myslím, že dělá to, co musí, jak to mimochodem dělají už od října. Chci říct, že Ukrajinci děkují nonstop, nonstop, snaží se najít způsob, jak s Trumpem mluvit už od doby před volbami, a je jenom racionální, že se o to pokoušeli. Na druhou stranu, co se nedá uhladit, je fakt, že mír nebude mít pro Zelenského a pro Ukrajince smysl, pokud ta dohoda, a já to slovo opravdu nesnáším, pokud ta dohoda nebude skutečně zahrnovat nějakou smlouvu, ve které Ukrajina dostane šanci se integrovat se Západem, ve které budou nějaké bezpečnostní záruky. Jinými slovy, není možné jen tak jako tleskat rukama a představovat si, že když uznáváme, že Trump má důležitou roli, což samozřejmě má, že se všechno vyřeší.





Moderátor: Je to tedy mírový proces?









Moderátor: Jaké podmínky potřebujete k tomu, aby to byl mírový proces?





Timothy Snyder: Potřebujete, aby obě strany viděly budoucnost, která je jiná než současnost. Potřebujete, aby Ukrajinci viděli možnost, v níž by se udržel mír, což znamená bezpečnostní záruky a integraci s Evropou, a potřebujete, aby Rusové viděli budoucnost, v níž je válka těžší. A ne snazší, než je tomu nyní. Máme politiku, která nám umožňuje dosáhnout obou těchto věcí, ale neděláme je.





Moderátor: Trump věří, že nejdůležitější je zastavit zabíjení, a lidé, kteří s ním mluví, říkají, že to myslí upřímně, že zoufale chce zastavit válku. Jak si vysvětlujete rozdíl mezi příměřím, které přináší silácká politika, a mírem?





Timothy Snyder: Myslím, že Spojené státy mohly v roce 1941 mobilizovat veškerou svou sílu proti Británii. Ale k míru by to nevedlo. Mobilizace americké síly proti Ukrajině v roce 2025 nemůže vést k míru. Doslova vše, co Washington za Trumpa udělal, Rusku usnadnilo vedení války. Není motivováno k tomu, aby přišlo k jednacímu stolu. Jsou motivováni k vedení války.





Moderátor: Jak by tedy měla postupovat Evropa? Víte, někteří lidé si myslí, že Evropa se chová velmi zodpovědně a drží se řádu založeného na pravidlech. Někteří lidé říkají, no, my jen umožňujeme tu Trumpovu siláckou politiku?





Timothy Snyder: Ano, je třeba dělat obojí najednou. Musíte říct, že děláme věci jinak. Záleží nám na právním státě. Víme, kdo koho napadl, budeme se snažit Ukrajině pomoci, a zároveň samozřejmě chcete doufat, že na americké straně jsou lidé, které lze přimět k tomu, aby zaujali nějakou pozitivní roli. Nebo se možná dají přesvědčit, aby zaujali méně negativní roli, ale zásadní realita, které si myslím, že Evropané musí čelit, je, že budou muset pro Ukrajinu udělat více, a to nejen z morálních důvodů, ale i ve vlastním zájmu. Ale je tu i základní realita, která spočívá v tom, že Evropané by mohli udělat mnohem víc, a vzhledem k tomu, jak se chovají Američané, je asi vhodná chvíle vymyslet, jak udělat mnohem víc.





Moderátor: Může mít Evropa s Vladimirem Putinem nějaký vztah, nebo to bude něco, co bude jen bilaterální mezi Trumpem a Putinem?





Timothy Snyder: Myslím, že čím více lidí se do jednání zapojí, tím lépe. Ale znovu se vrátím k základní logice vyjednávání, Ukrajina musí být přítomna. Chci říct, že uspořádání, ve kterém máte Rusko, Ameriku, Evropu a Ukrajinu, dává smysl. Uspořádání, ve kterém máte jen Rusko a Ameriku, nemá smysl, protože mají jiné věci, o kterých se musí a budou bavit. Přizváním Evropanů je to o něco lepší, ale nakonec se Ukrajinci musí zastupovat sami.





Moderátor: Pokud Trump dosáhne svého. Co to znamená pro nový světový řád?









Moderátor: A myslíte si, že totéž dělá v podstatě i doma?

Ne, ne, ne. Nemluvte o historii. Mluvme o tomto týdnu. Mluvím s vámi o tom, co děláte teď.Chci mluvit o tom, co se děje nyní. Mluvme o tomto týdnu. Joe Biden řekl, že stojí na straně Ukrajiny. Donald Trump to neřekne.Co se ale stane, je to, že obě tyto strany zasednou k jednacímu stolu, a já budu také tvrdit, že jsou to Spojené státy, které drží karty, a to nejen vojenské, ale i ekonomické, pokud si vzpomínáte. Za první vlády Donalda Trumpa byla ruská ekonomika rozbitá. Putin nemohl postavit armádu a to je to, co teď držíme v rukou, a předpokládám, že tyto mocenské páky budou použity, aby Putin přestal. A poslední věc, kterou jste nezmínil. Důvod, proč je tato dohoda důležitá. Dohoda o nerostných surovinách a prezident to řekl. A váš premiér to podpořil. Průmysl, američtí inženýři, američtí horníci budou hned vedle ruských sil. A jestli si myslíte, že Vladimir Putin, který si neví rady s ukrajinskou armádou, překročí hranici a nějak. ohrozí americké životy, pak si myslím, že i vaše hodnocení pana Putina je taková malá Alenka v říši divů... Tohle bude bezpečnostní záruka. Ta první, a pak uvidíme, jak budou probíhat jednání.Předseda nyní nařídil seržantovi ve zbrani, aby obnovil pořádek.Ne, zatím to není mírový proces, zatím je to proces válečného štvaní. Americká politika pod Trumpem je zatím taková, že usnadňuje válku Rusku a ztěžuje ji Ukrajině. Takže dosavadní logika směřuje k delší a strašnější válce. Byl bych velmi rád, kdyby se to změnilo nebo kdyby to bylo špatně, ale zatím není šance.Trumpovi nejde o žádný řád. Trumpovi jde o osobní zájmy, přičemž jeho vlastní i cizí jsou důležitější než všechno ostatní, a to, co zatím udělal, je oslabení řádu, který existoval, a to jak globálně, tak ve vztahu k evropským a severoamerickým partnerům. Takže si myslím, že to, co nakonec vznikne, není nový řád. To, co vznikne, je jakýsi chaos, ve kterém mezi sebou žongluje hromada mocností s méně pravidly a více válkami. Trumpa nazýváme silným mužem. Ale to, co ve skutečnosti dělá, je vysávání síly z řádu. Tím, že se zbavuje přátelství, vztahů a spojenectví, činí Spojené státy méně silnými a umožňuje nedemokratickým mocnostem, aby byly silnější, než by jinak byly.Myslím, že je to přesně tak. Logika doma je stejná. Když oslabíte vládu, znefunkčníte federální vládu. Vyhodíte všechny, kteří odvádějí dobrou práci, a Američané si zvyknou, že vláda nic nedělá. A pak jim řeknete, no jo, ale jediný způsob, jak vám pomoci, je dát tomuhle oligarchovi tuhle zakázku a tomuhle oligarchovi tuhle jinou zakázku. Vyčerpáte funkčnost systému. Všichni jsou slabší a méně svobodní.