Spojené státy americké blokují ukrajinské systémy HIMARS. Kde může Kyjev získat další rakety?

7. 3. 2025

Den, kdy první vysoce mobilní dělostřelecký raketový systém dodaný USA zahájil palbu na ruské jednotky, pravděpodobně v červnu 2022, byl pro Ukrajinu zlomovým bodem. Kolové HIMARSy, odpalující přesně naváděné rakety až do vzdálenosti 57 mil, jsou jedny z nejlepších dělostřeleckých systémů na světě, píše David Axe. Den, kdy první vysoce mobilní dělostřelecký raketový systém dodaný USA zahájil palbu na ruské jednotky, pravděpodobně v červnu 2022, byl pro Ukrajinu zlomovým bodem. Kolové HIMARSy, odpalující přesně naváděné rakety až do vzdálenosti 57 mil, jsou jedny z nejlepších dělostřeleckých systémů na světě,

Ukrajina použila svých více než 40 HIMARSů vyrobených společností Lockheed Martin – bez dvou, které Rusové zničili – k útokům na ruské dělostřelectvo, velitelství a soustředění jednotek. "Slovo 'HIMARS' se stalo téměř synonymem pro slovo 'spravedlnost' pro naši zemi," řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v roce 2022.

"Ukrajinské obranné síly udělají vše pro to, aby okupanti díky těmto velmi účinným systémům zažívali každý týden více a více bolestivých ztrát," dodal Zelenskyj.

Ale nyní, když americký prezident Donald Trump zmrazil veškerou další americkou pomoc Ukrajině – což je trest po katastrofální páteční tiskové konferenci v Bílém domě, během níž Trump a viceprezident J. D. Vance nadávali zmatenému Zelenskému za to, že jim dostatečně nepoděkoval za minulou pomoc – přeživším ukrajinským HIMARS mohou nakonec dojít rakety dodané z USA.

Pokud nedojde k obnovení americké pomoci, bude mít Ukrajina v tu chvíli dvě možnosti: nadobro zaparkovat HIMARS a akceptovat vážnou ztrátu palebné síly na frontové linii, nebo najít jiný zdroj raket, kterým nebudou Spojené státy.

Raketová matematika

Kolik z šestisetšedesátilibrových raket M30/31 HIMARS Ukrajina obdržela, vypálila a odepsala, je těžké říci. Americké ministerstvo obrany za bývalého prezidenta Joea Bidena vynaložilo 1,2 miliardy dolarů na výměnu raket kompatibilních s HIMARSem, které poslalo na Ukrajinu, což by se mělo promítnout do přibližně 7 000 ze 170 000 raket. Je však možné, že Američané přímo nenahradili každou raketu, kterou Ukrajině darovali.

Při maximální realistické rychlosti palby praporu s 16 HIMARSy – ukrajinská armáda má nejméně dva ekvivalenty praporu – odpálí asi 200 raket denně, podle výpočtů generála americké armády ve výslužbě Marka Hertlinga. Ukrajinská armáda by mohla vypálit 400 M30/31 denně.

To by vyčerpalo zásoby, řekněme, 10 000 raket za méně než měsíc. Je to již více než 30 měsíců, co Ukrajina získala svůj první HIMARS.

Důsledek je jasný: ukrajinská armáda nestřílí M30/31 maximální rychlostí. Místo toho si šetří své HIMARS pro nejpůsobivější palebné mise – například zacílení na velké koncentrace nechráněných ruských jednotek ve výcvikových oblastech blízko frontové linie. Při uvážlivé palbě si Ukrajinci mohli nechat některé M30/31 v záloze.

Ale vzhledem k tomu, že Trump zmrazil americkou podporu a přeorientoval Spojené státy na ruské zájmy, jakékoli rakety kompatibilní s HIMARSy, které Ukrajina v současné době má, budou muset nějakou dobu vydržet.

Evropané mohou pomoci. Velká Británie, Německo, Itálie a Francie daly Ukrajině 25 pásových odpalovacích zařízení M270, které odpalují stejné rakety ráže 227 milimetrů, které odpaluje HIMARS, a také rakety vyrobené v USA pro ně.

Evropské zásoby munice však nikdy nebyly tak velké jako americké. Evropští spojenci Ukrajiny možná dokážou udržet ukrajinský HIMARS pro příležitostné palebné mise. Téměř jistě by však byly méně časté než dříve.

Existují divoké karty. Německý průmysl vyjádřil zájem o výrobu raket kompatibilních s HIMARSy na německé půdě. Ale německá továrna na rakety je stále jen nápad a může trvat roky, než se rozběhne. I když bude v provozu, může dovážet mnoho dílů raket ze Spojených států. Americká vláda by mohla využít kontroly vývozu k zablokování cesty celých raket na Ukrajinu.

Britský a francouzský průmysl také pracují na munici místní výroby pro britské a francouzské M270. Není jasné, jak rychle by se tyto evropské rakety mohly dostat do sériové výroby. Mohou také podléhat americkým vývozním kontrolám.

Druhou proměnnou je Turecko. Turecký průmysl vyvinul, ale dosud nevyrobil ve velkém množství, raketu kompatibilní s HIMARSy nazvanou SAGE 227. Vzhledem k prohlubující se americké neústupnosti a rostoucí poptávce ze strany Ukrajiny, uvedlo by Turecko SAGE 227 do výroby kvůli Ukrajině?

Pokud bude Trump pokračovat v zadržování pomoci a HIMARS bude pokračovat v současném tempu, bylo by to dobré znamení, že jeden z loajálních spojenců Ukrajiny zasáhl.

Zdroj v angličtině: ZDE

