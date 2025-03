Podle plodů poznáte je, aneb výsledky lidovecké prorodinné politiky

11. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



KDU-ČSL má ve Sněmovně dvacet tři mandátů (za tři procenta podpory!). Mohla by vládu opravdu tlačit do kouta ve svých prioritách. Mohla by. Nejvyšší prioritou lidovců je rodina. Co se ale reálně děje ve společnosti za vlády lidovců? Rekordně klesá porodnost. Lidovci se přitom na začátku vládnutí Fialovy vlády prohlašovali za sociální svědomí vlády!

V evangeliu se píše, že podle plodů poznáte je. Ne podle slov, slibů, keců, ale podle plodů. A co nám urodil plod lidovecké odpovědnosti za rodinu a sociální politiku? Katastrofu. Pokles porodnosti překonává nejhorší předpovědi. Mladí lidé nemají kde bydlet a z čeho uživit své děti.

Tohle je odpovědná vládní politika vzhledem k budoucnosti této země? Tohle je to, co má tvořit naši prosperitu a obranyschopnost? To jsou ty tradiční hodnoty? Vyždímat lidi tak, že nemohou mít děti? Cituji:

„Nejvíce jsou podle Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení v Česku ohroženy dopady energetické chudoby především nízkopříjmové rodiny s dětmi (BC: máme přitom extrémně vysoké daňové zatížení pro lidi s nízkými příjmy!), invalidé, osamělí senioři a rodiče samoživitelé.“

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-chudoba-v-cesku-ohrozuje-milion-lidi-hlavni-problem-jsou-energie-265262

Výsledky studie Karlovy a Masarykovy univerzity, podle nichž už v letech 2020-2022 došlo k dramatickému poklesu plánování rodičovství mezi lidmi z nízkými příjmy (ne tak mezi lidmi s vysokými příjmy):

https://ggp-cz.fss.muni.cz/zajimave-vysledky

Porodnost v roce 2024 je nižší než nejhorší předpovědi:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-letos-se-muze-narodit-nejmene-deti-v-historii-problem-je-to-z-mnoha-duvodu-263093

Mladí lidé nemají kde bydlet:

https://archiv.hn.cz/c1-67485230-tahle-zeme-neni-pro-mlade-tragicka-situace-s-bydlenim-muze-dostat-lidi-do-ulic-nebo-na-ulici

























