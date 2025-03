Západní zpravodajské služby: Putin klade na Ukrajinu nesplnitelné požadavky a je připraven pokračovat ve válce

12. 3. 2025

Vladimir Putin nemá v úmyslu dělat ústupky při jednáních o zastavení nepřátelských akcí na Ukrajině. Není připraven ke kompromisu v otázkách okupovaných území, neutrálního statusu Ukrajiny nebo západních mírových sil. Vladimir Putin nemá v úmyslu dělat ústupky při jednáních o zastavení nepřátelských akcí na Ukrajině. Není připraven ke kompromisu v otázkách okupovaných území, neutrálního statusu Ukrajiny nebo západních mírových sil.

Putin před jednáními o ukončení války vznesl záměrně "maximalistické" požadavky, o kterých ví, že jsou pro Ukrajince a Evropany nepřijatelné, řekli agentuře západní bezpečnostní představitelé. Podle nich je připraven pokračovat v boji, pokud nedosáhne svého cíle.

Podle západních představitelů Putin nevidí žádný důvod k opuštění svého tvrdého postoje. Donald Trump přitom nadále deklaruje potřebu ukončit válku a jeho administrativa zatím požadovala ústupky pouze od Kyjeva, jemuž kvůli tomu zastavila vojenskou pomoc a sdílení zpravodajských informací. "Upřímně řečeno, s Ukrajinou je to pro mě obtížnější," řekl Trump. Moskvě Washington jen občas vyhrožuje dalšími sankcemi a cly, což je nesmyslné v kontextu téměř zastaveného obchodu mezi Ruskem a Spojenými státy. V této situaci hrozí, že Volodymyr Zelenskyj bude obviněn z neochoty uzavřít dohodu s podmínkami, které mu byly uloženy, a nepřátelství bude pokračovat s podporou evropských zemí.

Putinův tiskový tajemník Dmitrij Peskov v komentáři k hodnocení západních zpravodajských služeb pro agenturu řekl, že to není pravda. Zároveň řekl, že je to Ukrajina, kdo by měl podniknout kroky, aby mohla začít jednání. "Rusko je otevřeno snahám o dosažení míru, o mírové urovnání kolem Ukrajiny a my obecně dáváme přednost dosažení našich cílů mírovou a diplomatickou cestou," řekl Peskov a dodal, že "pokud se dnes nebo zítra ukáže, že Ukrajina je připravena k jednání, pak to bude jiný příběh."

V pondělí začala v Saúdské Arábii jednání mezi delegacemi Spojených států a Ukrajiny. Ministr zahraničí Marco Rubio před svou cestou do Rijádu řekl, že Ukrajina bude muset učinit územní ústupky Rusku jako součást jakékoli mírové dohody. "Myslím, že obě strany musí dospět k pochopení, že neexistuje žádné vojenské řešení této situace. Rusové nemohou dobýt celou Ukrajinu a je zřejmé, že pro Ukrajinu bude velmi obtížné v jakékoli rozumné době donutit Rusy k návratu na pozice z roku 2014," řekl. Rubio zároveň připustil, že Washington neví, jaké ústupky je Moskva připravena udělat k uzavření míru: "Nevíme, jak daleko jsou (s Kyjevem) od sebe."

Putin již dříve požadoval, aby byla ukrajinská armáda stažena z neokupovaných částí Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti, aby byla zahájena mírová jednání. Kreml také opakovaně prohlásil, že neakceptuje přítomnost evropských mírových sil na Ukrajině po dosažení mírové dohody. Podle zprávy agentury Bloomberg z minulého týdne je Moskva připravena jednat o dočasném příměří pouze v případě, že jí bude umožněno určit složení a podmínky přítomnosti mírového kontingentu. Dohoda o zastavení nepřátelských akcí také vyžaduje pochopení toho, jaké základní principy budou tvořit základ konečné mírové dohody, uvedli dva lidé obeznámení se situací.

