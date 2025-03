Grónsko stojí před „osudovou volbou“, říká premiér ostrova, který se připravuje na volby

11. 3. 2025

čas čtení 5 minut



Volby se konají na pozadí výhrůžek Donalda Trumpa a sílících výzev k nezávislosti



Předseda grónské vlády Múte B Egede prohlásil, že voliči stojí před „osudovou volbou“. Grónsko se chystá jít k volbám, které jsou klíčové a ostře sledované Evropou a USA.



Úterní hlasování přitáhlo pozornost celého světa po opakovaných výhrůžkách Donalda Trumpa že získá Grónsko, v případě potřeby za použití vojenské a ekonomické síly.



Hlasování, které se koná na pozadí sílících výzev k nezávislosti, pozorně sleduje také Dánsko, které vládlo Grónsku jako kolonii do roku 1953 a nadále kontroluje jeho zahraniční a bezpečnostní politiku.

Předseda grónské vládyprohlásil, že voliči stojí před „osudovou volbou“. Grónsko se chystá jít k volbám, které jsou klíčové a ostře sledované Evropou a USA.Úterní hlasování přitáhlo pozornost celého světa po opakovaných výhrůžkách Donalda Trumpa že získá Grónsko, v případě potřeby za použití vojenské a ekonomické síly.Hlasování, které se koná na pozadí sílících výzev k nezávislosti, pozorně sleduje také Dánsko, které vládlo Grónsku jako kolonii do roku 1953 a nadále kontroluje jeho zahraniční a bezpečnostní politiku.



Grónsko zůstává spolu s Faerskými ostrovy součástí Dánského království. Kodaň se však obává, že pokud voliči silně podpoří největší opoziční stranu Naleraq, která je významným zastáncem nezávislosti a podporuje spolupráci s USA, mohlo by Grónsko naopak posílit své vazby s USA.



„Je to osudová volba, kterou máme před sebou,“ řekl Egede dánské televizi DR.



„Věci, které se teď ve světě dějí, mě dost znepokojují. To, že světový řád na mnoha frontách ochabuje, a možná i prezident ve Spojených státech, který je velmi nepředvídatelný způsobem, který v lidech vyvolává pocit nejistoty,“ dodal.



„Zasloužíme si, aby se s námi zacházelo s respektem, a nemyslím si, že by to americký prezident v poslední době od svého nástupu do funkce dělal.“



Ve svém projevu v Kongresu minulý týden Trump řekl, že Grónsko získá „tak či onak“. A v neděli se pokusil oslovit Gróňany přímo, když zopakoval svou výzvu k připojení k USA a slíbil, že „investuje miliardy dolarů, aby vytvořil nová pracovní místa a učinil vás bohatými“.



Nicméně zatímco mnozí v Nuuku jsou otevřeni posílení spolupráce s USA, myšlenka, že by Grónsko získala Trumpova administrativa, byla široce odmítnuta.



Nedávné Trumpovy výroky tomu nepomohly, řekl Egede. „Musíme udělat čáru v písku a věnovat více úsilí těm zemím, které nám prokazují respekt k budoucnosti, kterou chceme vykreslit,“ dodal.



Naaja Nathanielsenová, grónská ministryně pro přírodní zdroje, rovnost, podnikání a spravedlnost a členka IA, uvedla, že poslední Trumpovy komentáře považuje za „hrubé a nevhodné“. „Je to špatný způsob, jak dělat zahraniční politiku, pokud chcete získat užší vazby s Grónskem,“ dodala.



Ze šesti kandidujících stran pouze Naleraq slíbil uspořádat rychlé hlasování o nezávislosti a všechny strany kromě Atassutu podporují odtržení - i když s různou mírou naléhavosti.



Dlouholeté hnutí za nezávislost Grónska získalo v posledních letech značnou podporu po sérii skandálů, které poukázaly na rasistické zacházení Dánska s Gróňany - včetně skandálu s nitroděložním tělískem, při němž bylo údajně 4 500 žen a dívek bez jejich vědomí vybaveno antikoncepcí, a testů „rodičovských kompetencí“, které oddělily mnoho inuitských dětí od jejich rodičů.



Vzhledem k tomu, že americká administrativa projevila zájem o „neuvěřitelné přírodní zdroje“ Grónska, především o jeho nerostné bohatství, Egedeho IA a další strana Siumut prohlásily, že založí národní těžební společnost, která umožní Grónsku více těžit ze svých surovin.



Nathanielsen uvedl, že navzdory geopolitickému dramatu se voliči zabývají obvyklými otázkami, jako je vzdělávání a zdravotnictví.



„Voliči nám kladou úplně stejné otázky jako obvykle,“ řekla. „Ale kromě toho je tu samozřejmě skutečná obava z toho, co se děje na světové scéně, zejména pokud jde o Grónsko.“



Trumpovy sliby o zájmu a penězích v Grónsku byly zatím „velmi vágní“, řekla. „V tuto chvíli jsou to jen řeči a je velmi nejasné, co si [USA] skutečně myslí a co má [Trump] na mysli tím, že z Grónska udělá bohaté, to se teprve uvidí.“



Osmnáctiletá středoškolačka a první volička Aviâja Korneliussenová řekla: „Jsem nadšená, ale také velmi nervózní, protože nevíme, jak to ovlivní naše komunity, a víme, že celý svět nás sleduje a čeká.“



Korneliussenová uvedla, že se ještě nerozhodla, zda bude volit Naleraq, IA nebo demokraty. Přála si, aby se Grónsko osamostatnilo a bylo více spojeno s arktickým regionem než s Dánskem, severskými zeměmi nebo Evropou. Pokud však jde o USA, nebyla si jistá.



„Jsem trochu rozpolcená, protože víme, [co] USA udělaly svým vlastním domorodým skupinám a jak dokážou manipulovat s věcmi, aby bylo po jejich. Ale chápu, že chtějí spolupracovat, abychom byli nezávislejší na Dánsku, takže je to pro mě tak trochu padesát na padesát.“





Trump se choval „neuctivě ... dívá se na nás jako na objekty, které má vlastnit“, a ona nechce, aby se Grónsko stalo 51. státem, dodala.





Zdroj v angličtině ZDE

0