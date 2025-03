Pokrytectví krajní pravice: Svoboda slova končí u kritiky Izraele

To zapadá do širšího vzorce, kdy krajní pravice záměrně zaměňuje palestinskou aktivitu za terorismus a využívá státní moci k umlčování nesouhlasu. Výkonný příkaz Trumpovy administrativy, který má bojovat proti antisemitismu, byl ve skutečnosti zneužit k potlačování protestů proti izraelské politice, což vedlo k zásahům proti studentským demonstracím a k zatčení Khalila. Ti samí lidé, kteří kritizují „zneužívání“ donucovacích orgánů proti účastníkům útoku na Kapitol nebo v případě obvinění Steva Bannona z pohrdání Kongresem, nadšeně podporují státní represe, když jsou namířeny proti kritikům Izraele.



Tento dvojí standard není ojedinělý, ale je součástí systematické kampaně. Zákony proti hnutí BDS (bojkot, stažení investic a sankce), které prosazují republikánští zákonodárci v mnoha státech USA, trestají jednotlivce a firmy za bojkot Izraele a nutí Američany pod hrozbou ztráty zaměstnání nebo vládních zakázek přísahat věrnost cizímu státu.





Rétorika krajní pravice o „svobodném trhu“ a „právu na politický projev“ náhle mizí, když narazí na jejich podporu Izraele. Podobně, když poslankyně Rashida Tlaibová a Ilhan Omarová veřejně podpořily palestinská práva, krajní pravice se snažila zablokovat jejich plánovanou cestu na Západní břeh, přičemž sám Trump požadoval, aby jim byl vstup do Izraele odepřen.





Elon Musk, který se prezentuje jako absolutní obhájce svobody slova, obnovil účty bílých supremacistů a příznivců konspirační teorie QAnon pod záminkou otevřené debaty, ale zároveň masivně blokoval účty novinářů z Al-Džazíry a palestinských aktivistů diskutujících o izraelských vojenských operacích.





Na univerzitách stejní představitelé krajní pravice, kteří kritizují „woke“ studenty za narušování projevů konzervativních řečníků, mlčí, když jsou studenti suspendováni nebo vyloučeni za protesty proti izraelské politice - často pod tlakem konzervativních donorů a zákonodárců.



Důsledky této pokrytecké hry jsou hluboké a nebezpečné. Tím, že kriminalizují palestinskou aktivitu, krajní pravice vytváří precedens pro širší potlačování nesouhlasu ze strany státu. Pokud lze První dodatek ústavy (zaručující svobodu slova) uplatňovat selektivně, přestává být univerzálním právem a stává se privilegiem, které může být uděleno nebo odebráno podle vůle těch, kdo jsou u moci. Tato selektivní represe také podporuje radikalizaci, protože legitimní způsoby vyjádření nespokojenosti jsou uzavírány, což tlačí jednotlivce k extremismu.





Represe ze strany státu vytváří začarovaný kruh autoritářské logiky, v němž je odpor vyvolaný represí následně používán jako ospravedlnění pro další potlačování.



Nakonec je zřejmé, že oddanost krajní pravice svobodě slova je jen iluzí. Nejsou to obhájci svobody, ale oportunisté, kteří se k Prvnímu dodatku uchylují, když se jim to hodí, a zavrhují ho, když ne. Háji práva neonacistů pochodovat Charlottesville, ale tleskají deportaci palestinského aktivisty za to, že vyjádřil svůj názor. Kritizují „pálení knih“ levicí, ale schvalují zákony kriminalizující výzvy k bojkotu Izraele. Tvrdí, že bojují proti cenzuře, ale využívají státní moc k umlčování jakékoli kritiky svých ideologických svatyněk.





Pokud má svoboda slova mít nějaký smysl, musí být hájena důsledně - ne pouze tehdy, když se to hodí. Ti, kdo požadují absolutní svobodu projevu pro sebe, ale umlčují ostatní, nejsou strážci svobody, ale jejími škůdci.

Případ Mahmouda Khalila, palestinského aktivisty a bývalého studenta Kolumbijské univerzity, tuto pokryteckou hru dokonale ilustruje. Khalil byl zatčen ve víkendu agenty americké imigrační služby ICE během zátahu, který připomínal scénu z dystopického románu, a obviněn z „aktivit spojených s Hamásem“, aniž by byly předloženy jakékoli konkrétní důkazy. Jeho právník tvrdí, že Khalil, který má v USA trvalý pobyt, byl terčem nikoli kvůli trestné činnosti, ale kvůli svým veřejným kritikám izraelské vlády.