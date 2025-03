Trump chce, aby Zelenskyj odstoupil z funkce prezidenta

12. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Donald Trump dal svým poradcům soukromě najevo, že podepsání dohody o nerostných surovinách mezi Washingtonem a Kyjevem nebude stačit k obnovení vojenské pomoci a sdílení zpravodajských informací. Může také požadovat to, co chce Vladimir Putin, který již více než rok ničí Ukrajinu raketami, drony a bombami - změnu u moci. Donald Trump dal svým poradcům soukromě najevo, že podepsání dohody o nerostných surovinách mezi Washingtonem a Kyjevem nebude stačit k obnovení vojenské pomoci a sdílení zpravodajských informací. Může také požadovat to, co chce Vladimir Putin, který již více než rok ničí Ukrajinu raketami, drony a bombami - změnu u moci.

Rozhovory mezi delegacemi Ukrajiny a Spojených států se mají uskutečnit tento týden v Saúdské Arábii. Trump tam chce podepsat dohodu, která Spojeným státům umožní přístup k ukrajinským vzácným zeminám a dalším nerostům. Ale nejen to. Chce také vidět změnu v postoji prezidenta Volodymyra Zelenského k mírovým rozhovorům, včetně ochoty dělat ústupky, jako je poskytnutí Ruskem okupovaných území, řekl NBC úředník prezidentské kanceláře a další americký představitel. Podle nich také chce, aby Zelenskyj podnikl nějaké kroky k uspořádání voleb a případně odstoupil z funkce prezidenta.

Trump v neděli řekl, že "chceme udělat něco, co je v našich silách, abychom přiměli Ukrajinu k tomu, aby začala brát něco vážně" ohledně ukončení bojů. Trump neřekl, že se dělá něco, co by Putina donutilo ke kompromisu. Minulý týden pouze pohrozil sankcemi a cly (to druhé nedává smysl, protože Rusko a USA spolu téměř neobchodují).

Administrativa zároveň podle agentur Bloomberg a Reuters analyzuje i možnost zmírnění energetických sankcí proti Rusku.

Putin, který porušil ústavu a poté ji zcela přepsal, aby zůstal u moci prakticky bez omezení funkčního období, označil Zelenského za nelegitimního prezidenta, protože prezidentské volby se kvůli válce na Ukrajině nekonaly. Ve Washingtonu také začali mluvit o volbách po hádce mezi Zelenským a Trumpem v Bílém domě. Zástupci okolí amerického prezidenta dokonce vedli tajná jednání se Zelenského politickými oponenty – bývalým prezidentem Petrem Porošenkem a bývalou premiérkou Julií Tymošenkovou, uvedlo Politico. Diskutovalo se o možnosti konání prezidentských voleb v blízké budoucnosti. Jsou klíčovým prvkem plánu na ukončení války, o kterém Washington neformálně diskutuje.

Zdroj v angličtině: ZDE

0