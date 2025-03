Nenechte se mýlit, Trump mění USA v policejní stát

13. 3. 2025

čas čtení 6 minut

Zatčení a zadržení Mahmúda Chalíla je hrubým útokem na občanské svobody, bez nichž nemůže existovat žádná smysluplná demokracie. Naše dny jsou každým okamžikem temnější. Minulý víkend zatkla americká celní a imigrační správa (U.S. Customs and Immigration Enforcement, ICE) Chalíla Mahmúda, postgraduálního studenta Kolumbijské univerzity žijícího v kolejích kampusu, který byl jedním z vůdců propalestinského hnutí na univerzitě. Mahmúd je Palestinec, který se narodil v Sýrii, v USA pobýval na studentské vízum, v současné době má zelenou kartu a je ženatý s americkou občankou. Neexistují žádné důkazy o tom, že by se někdy dopustil násilného činu. Byl zřejmě zatčen v souladu s Trumpovým exekutivním příkazem „Další opatření k boji proti antisemitismu“ , podepsaným 29. ledna 2025, a také v souvislosti s nedávno oznámenou politikou ministerstva zahraničí „chyť a odvolej“, která využívá nástroje umělé inteligence k vyhledávání, zadržování a deportaci zahraničních studentů považovaných za propalestinské, a tedy z definice „antisemitské“, píše na webu Commondreams Jeffrey C. Isaac.

Ministr zahraničí Marco Rubio oznámil, že „příznivcům Hamásu v Americe zrušíme víza a/nebo zelené karty, aby mohli být deportováni“. Je třeba poznamenat, že americký federální soudce právě nařídil dočasné zastavení Mahmúdovy deportace. Je však třeba to uvést pouze v závorce, protože zastavení je pouze dočasné a Mahmúd zůstává ve vazbě ICE, a pokud se lze spolehnout, že se Trumpova administrativa bude držet svých metaforických - a skutečných - zbraní, pak je to právě tato oblast.

Zatčení Chalíla je významnou eskalací „nového kampusového mccarthismu“, který sužuje americké vysoké školství přinejmenším poslední dva roky. Tvrdě navazuje na zrušení grantů a smluv Kolumbijské univerzity ve výši více než 400 milionů dolarů, které provedla Trumpova administrativa, a předchází mu úterní oznámení, že americké ministerstvo školství rozeslalo dopisy 60 univerzitám, „které jsou vyšetřovány kvůli antisemitské diskriminaci a obtěžování“.

To, co nyní zažíváme, je přitom více než útok na akademickou svobodu a autonomii univerzit. Nejde o nic menšího než o rozsáhlý útok na ústavní demokracii jako takovou, a to ze strany autoritářské administrativy odhodlané „učinit Ameriku opět velkou“. Zatčení a zadržení Mahmúda Chalíla je hrubým útokem na občanské svobody, bez nichž nemůže existovat žádná smysluplná demokracie.

Fakt, že mnozí židovští představitelé toto zatýkání zjevně podporují, je prostě politováníhodný. Trump totiž zjevně nemá žádný skutečný zájem ani o židy, ani o Araby, a je zcela spokojen s tím, že ty první znevažuje a ty druhé trolluje, jak to udělal na X Elona Muska, když nad titulkem napsal „Shalom, Mahmoud“: „ICE hrdě zadržela Mahmúda Chalíla, radikálního zahraničního pro-hamasovského studenta na půdě @Columbia University. Toto je první z mnoha zatčení, která nás čekají.“ Trump navázal ještě výhružnějším příspěvkem Truth Social:

Víme, že na Kolumbijské a dalších univerzitách po celé zemi je více studentů, kteří se zapojili do protiteroristické, antisemitské a protiamerické činnosti, a Trumpova administrativa to nebude tolerovat. Mnozí z nich nejsou studenti, ale placení agitátoři. Tyto sympatizanty terorismu najdeme, zadržíme a deportujeme z naší země - aby se už nikdy nevrátili. Pokud podporujete terorismus, včetně zabíjení nevinných mužů, žen a dětí, je vaše přítomnost v rozporu s našimi národními a zahraničněpolitickými zájmy a nejste zde vítáni. Očekáváme, že každá z amerických vysokých škol a univerzit se tím bude řídit.

Ještě zlověstnější však bylo prohlášení, které Trump zveřejnil minulý týden:

Veškeré federální financování bude zastaveno pro všechny vysoké školy, školy a univerzity, které povolí nezákonné protesty. Agitátoři budou uvězněni a/nebo natrvalo posláni zpět do země, odkud přišli. Američtí studenti budou trvale vyloučeni nebo v závislosti na trestném činu zatčeni. BEZ MASEK! Děkujeme vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete.

Nejde o Hamás, Palestinu, Izrael ani antisemitismus. Jde o potlačování disentu. Tečka. Zahraniční „agitátoři“, američtí „agitátoři“, na tom nezáleží.

To by nemělo nikoho překvapit. Trump totiž přesně tohle sliboval, a to v podstatě v každém svém projevu v rámci kampaně v letech 2023-24, ale nikdy ne tak přímo jako ve svém příliš snadno zapomenutém projevu ke Dni veteránů v roce 2023:

Slíbili jsme vám, že vymýtíme komunisty, marxisty, fašisty a radikální levicové zločince, kteří žijí jako havěť v hranicích naší země, kteří lžou, kradou a podvádějí při volbách. Udělají cokoli, ať už legálně, nebo nelegálně, aby zničili Ameriku a zničili americký sen. Hrozba zvenčí je mnohem méně zlověstná, nebezpečná a vážná než hrozba zevnitř. Naše hrozba přichází zevnitř.

Trump nyní dělá to, co slíbil. A až příliš mnoho Američanů je buď nadšeno, že tak činí, nebo pouze blazeovaně sleduje hrdé rozhodnutí svého prezidenta vzít doslova pochodeň na americkou ústavu.

Slavný výrok Martina Niemöllera byl citován tolikrát, že se stal skutečným klišé. Přesto je jím vyjádřená myšlenka dnes stejně pravdivá jako kdykoli předtím a je obzvláště vhodné poznamenat, že je uvedena na webových stránkách amerického Muzea holocaustu:

Nejprve si přišli pro socialisty a já jsem se neozval - protože jsem nebyl socialista.

Pak si přišli pro odboráře a já jsem se neozval - protože jsem nebyl odborář.

Pak přišli pro židy, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl žid.

Pak si přišli pro mě - a nezbyl nikdo, kdo by se mě zastal.

Zatčení Chalíla Mahmúda je urážkou každého občana Spojených států a je precedentem, který ohrožuje nás všechny.

Trump mění Spojené státy v policejní stát.

Jsou pošpiněné nástroje demokracie, které máme stále k dispozici, dostatečně účinné k tomu, abychom Trumpovi zabránili v úspěchu? A pokud je nevyužijeme nyní, tak kdy?

Celý text v anglickém originále ZDE

