Putin vyhrožuje, že s ukrajinskými vojáky v Kursku bude zacházet jako s teroristy

12. 3. 2025

čas čtení 8 minut





Ruský prezident při první návštěvě od ukrajinského vpádu vyhrožuje, zatímco svět čeká na reakci Kremlu na návrh příměří



Trump naznačil finanční důsledky, pokud Rusko odmítne příměří na Ukrajině



Putin prohlásil, že se zajatými ukrajinskými vojáky v Kursku bude zacházeno jako s „teroristy"



Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov uvedl, že jeho síly zajaly v Kurské oblasti asi 430 ukrajinských vojáků, informovala státní tisková agentura Tass.



Gerasimov při setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na velitelském stanovišti v Kursku řekl:



Ukrajinská armáda, která viděla marnost dalšího odporu, se začala vzdávat. Čtyři sta třicet bojovníků bylo zajato.



Putin uvedl, že se zajatými bojovníky by mělo být „zacházeno jako s teroristy, v souladu se zákony Ruské federace“, informuje agentura Agence-France-Presse.



Putinovy výroky naznačují, že zajatí vojáci by mohli být souzeni ruskými soudy a uvězněni na desítky let.

Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov uvedl, že jeho síly zajaly v Kurské oblasti asi 430 ukrajinských vojáků, informovala státní tisková agentura Tass.Gerasimov při setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na velitelském stanovišti v Kursku řekl:Ukrajinská armáda, která viděla marnost dalšího odporu, se začala vzdávat. Čtyři sta třicet bojovníků bylo zajato.Putin uvedl, že se zajatými bojovníky by mělo být „zacházeno jako s teroristy, v souladu se zákony Ruské federace“, informuje agentura Agence-France-Presse.Putinovy výroky naznačují, že zajatí vojáci by mohli být souzeni ruskými soudy a uvězněni na desítky let.



Ukrajina bude v Kursku bojovat „tak dlouho, jak bude nutné“, říká velitel armády



Vrchní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrský prohlásil, že jeho jednotky budou pokračovat v bojích v ruské Kurské oblasti „tak dlouho, jak to bude vhodné a nutné“.



V nejtěžší situaci byla a zůstává mou prioritou záchrana životů ukrajinských vojáků. Za tímto účelem jednotky obranných sil v případě potřeby manévrují na výhodnější pozice.





Donald Trump řekl, že by se mohl finančně zaměřit na Rusko, pokud odmítne dohodu o příměří s Ukrajinou.



Trump uvedl, že ohledně příměří dostal „pozitivní zprávy“, ale „pozitivní zpráva nic neznamená“. Dodal, že vyslanci USA jsou v současné době na cestě do Ruska.



Neslíbil přímo, že se na Rusko zaměří sankcemi, pokud ruský prezident Vladimir Putin dohodu nepodepíše, ale řekl, že by mohl „finančně udělat věci, které by byly pro Rusko velmi špatné“.



„Nechci to udělat, protože chci dosáhnout míru,“ dodal.





Putin poprvé od ukrajinského vpádu navštívil Kursk



Ruský prezident Vladimir Putin ve středu podle státních médií navštívil jednotky zapojené do protiofenzívy v Kurské oblasti.



Putinova návštěva západoruského regionu byla jeho první od doby, kdy ukrajinské síly obsadily část území v regionu.







Ministři obrany Francie, Německa, Itálie, Polska a Spojeného království vystoupili na tiskové konferenci po jednání v Paříži o podpoře Ukrajiny



Francouzský ministr Sébastien Lecornu uvedl, že přibližně 15 zemí projevilo zájem jednat o nové bezpečnostní architektuře pro Ukrajinu.



Boris Pistorius z Německa uvedl, že Evropa potřebuje mnohem jednotnější přístup, pokud jde o nákup vojenského vybavení.



„Nemáme na to čas, je to zbytečné a nákladné,“ řekl Pistorius.







Polský premiér Donald Tusk na společné tiskové konferenci s tureckým vůdcem Recepem Tayyipem Erdoganem vyjádřil naději, že Ankara bude hrát důležitou roli při prosazování míru na Ukrajině. Tusk uvedl:



Přednesl jsem prezidentu Erdoganovi jasný návrh: aby Turecko převzalo co největší odpovědnost v mírovém procesu, při zajišťování stability a bezpečnosti v celém našem regionu.



Dodal, že je „velmi důležité, aby NATO a evropské země současně a účinně zaručily stabilitu... na rusko-ukrajinské hranici“ po případném podepsání příměří.







Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan označil zprávu, že Ukrajina přijala 30denní příměří s Ruskem, za „pozitivní a důležitou“ a dodal, že doufá, že Moskva bude reagovat „konstruktivně“.



Erdogan na společné tiskové konferenci s hostujícím polským premiérem Donaldem Tuskem řekl: „Vláda se snaží, aby se Ukrajina vrátila do země:



Postoj Turecka k této válce je od prvního dne velmi jasný. Nechceme další krveprolití a doufáme, že naši dva sousedé ukončí válku spravedlivým mírem.



Zopakoval, že Turecko navrhuje hostit případné mírové rozhovory, „pokud poslední vývoj přivede Rusko a Ukrajinu k jednacímu stolu“.





Trump říká, že EU se zaměřuje na Apple, a připomíná, že se Merkelové v rámci výpadu proti obchodním pravidlům bloku zeptal, kolik chevroletů je v Mnichově



Donald Trump také obvinil EU, že se špatně chová ke společnosti Apple kvůli loňskému soudnímu sporu o 14 miliard eur (16 miliard USD) dlužných daní v Irsku.



Irsko loni bojovalo u Evropského soudního dvora, kde spor prohrálo, a nyní zvažuje, jak s nečekaným výdělkem naložit.



„Se společností Apple bylo zacházeno velmi špatně. Apple měl obrovskou smůlu. Myslel jsem si, že měli velmi dobrý soudní spor, ale přišli o 16 miliard dolarů.... Vidíte, to je nespravedlivé,“ řekl při setkání v Oválné pracovně s irským premiérem Micheálem Martinem.



Obrátiv se k Martinovi, Trump řekl: „Neobviňuji vás. Obviňuji Evropskou unii. Evropská unie šla po našich společnostech,“ dodal předtím, než se pustil do ostré kritiky bloku.



„Máme problém s Evropskou unií. Neberou naše zemědělské produkty. Neberou naše auta. My bereme miliony aut, BMW a Mercedes-Benz a Volkswageny a všechno. Bereme miliony aut,“ řekl.



S odkazem na bývalou německou kancléřku Angelu Merkelovou dodal:



Angele Merkelové jsem tehdy řekl: „Angelo, kolik máme uprostřed Mnichova Chevroletů? ... Žádný [ona řekla] ... Máš pravdu. Nemáme žádný. Tak to prostě je. Nemáme žádný. Ne, nejsem spokojená s Evropskou unií.



„Máme nejlepší zemědělce na světě. Nepřijímají naše zemědělské produkty, takže víte, že se věci změní,“ řekl.





USA „by mohly udělat Rusku finančně velmi špatné věci“, ale chtějí mír, říká Trump



Během setkání s irským premiérem byl Donald Trump opakovaně dotazován na pokrok v otázce Ukrajiny, když vyzdvihoval perspektivu příměří a svou roli při zastavení války.



Řekl, že USA mají „lidi, kteří právě teď, když spolu mluvíme, jedou do Ruska“, neboť podle něj „doufejme, že se nám podaří dosáhnout příměří ze strany Ruska“.



Americký prezident zdůraznil rozsah devastace a zabíjení v důsledku ruské invaze na Ukrajinu a vysvětlil, proč je třeba válku zastavit.



Když byl dále dotázán, co by USA mohly udělat, aby Rusko přiměly k příměří, řekl, že doufá, že „to nebude nutné“, a kritizoval předchozí prezidenty za jejich výsledky v jednání s Moskvou. „To, co jsem udělal vůči Rusku, bylo velmi tvrdé, nejtvrdší v historii,“ vysvětlil svou kritiku plynovodu Nord Stream.



Trump uvedl, že v případě potřeby „jsou věci, které můžete udělat a které by nebyly příjemné ve finančním smyslu“ a byly by „velmi špatné pro Rusko“.



„Mohli bychom udělat věci, které jsou pro Rusko velmi špatné. Bylo by to pro Rusko zničující. Ale já to nechci udělat, protože chci mír,“ řekl.





Donald Trump během půl hodiny úplně změnil názor v otázce Irska.



Své setkání s premiérem Micheálem Martinem zahájil tvrzením, že Irsko okradlo americké farmaceutické společnosti a odvedlo si od nich daně.



Během půl hodiny však Martina zahrnul sympatiemi.



"Myslím, že Irové Trumpa milují. Získali jsme Iry s obrovským množstvím hlasů, kterým chci moc poděkovat. Byl jsem tam mnohokrát, jak víte, a nechceme udělat nic, co by Irsku ublížilo,“ řekl a dodal, že kdyby možná z Irska odebral všechny farmaceutické firmy, ztratil by irské hlasy.





Irské firmy vytvářejí tisíce pracovních míst, říká Martin v odpovědi Trumpovi





Micheál Martin se pokusil opravit tvrzení Donalda Trumpa, že Irsko ukradlo USA byznys a daně, během živého setkání v Oválné pracovně, při němž si americký prezident opakovaně vzal na mušku Irsko a vysokou přítomnosti amerických farmaceutických společností v Irsku.



Trumpovi sdělil, že irské firmy Ryanair a Aercap, největší světová leasingová společnost, jsou největšími odběrateli letadel Boeing.



„Je to málo známá skutečnost. V různých statistikách se to neobjevuje,“ řekl a dodal, že asi 700 irských společností se sídlem v USA vytváří ‚tisíce pracovních míst‘ pro Američany.





Trump Martinovi řekl: „Nejsem na vás naštvaný. Myslím, že si vážím toho, co jste udělal.“





Zdroj v angličtině ZDE

0