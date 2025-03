Jak si NATO bez USA stojí proti Rusku

14. 3. 2025

čas čtení 16 minut

Pravděpodobný příští německý lídr Friedrich Merz si nebral servítky, když řekl, že jeho "absolutní prioritou" je "dosáhnout nezávislosti" Evropy na Spojených státech, píše Ellie Cook. Pravděpodobný příští německý lídr Friedrich Merz si nebral servítky, když řekl, že jeho "absolutní prioritou" je "dosáhnout nezávislosti" Evropy na Spojených státech,

Tyto poznámky, které minulý měsíc mnohé šokovaly, byly jednou z nejjasnějších demonstrací šoku, který se ozývá mezi evropskými členy NATO a Kanadou, když se americký prezident Donald Trump a jeho administrativa otočili na podpatku a odkráčeli pryč od kontinentu, který Amerika po desetiletí podporovala.

Evropa a severní soused Ameriky se nyní snaží zjistit, jak zranitelný zbytek NATO ve skutečnosti je, a zda se může postavit Rusku bez neochvějné podpory, kterou USA vždy poskytovaly členským státům aliance.

Bílý dům veřejně řekl, že znovu zaměřuje svou pozornost na Indo-Pacifik, ale také směřoval ke sblížení s Ruskem, což mnohé v NATO zděsilo.

"Na papíře se vojenská síla evropského NATO docela dobře shoduje s Rusy ve všech oblastech, ale tato síla na papíře je ošidná," řekl William Freer, výzkumný pracovník v oblasti národní bezpečnosti v Radě pro geostrategii se sídlem ve Velké Británii.

Evropská bojová strategie v rámci NATO závisí na prostřednících, které USA kontinentu již dlouho poskytují, řekl Freer Newsweeku. "Umožňovače" se vztahují ke schopnostem, jako je průzkum, zpravodajství, doplňování paliva za letu a logistika.

Státy NATO na kontinentu jsou jen málo vybaveny k operacím bez USA, dodal Freer, nemluvě o tom, že budou mít pravděpodobně problémy s rychlým přesunem sil na místo, kde jsou potřeba, a s doplňováním ztrát v bojovém scénáři. Kanada, i když je nedílnou součástí amerického deštníku protivzdušné obrany, je stále jednou z mála zemí NATO, která nesplnila cíl 2 % HDP pro výdaje na obranu.

Hotová věc

Jednou z nejsilnějších stránek Evropy je letectvo. "Nemáte pozemní ani námořní síly, abyste to dokázali," řekl americký vojenský představitel Newsweeku s odkazem na možnou konfrontaci s Ruskem. Ale "máte alespoň letectvo".

Odečtení americké vzdušné síly zanechává skutečnou díru v letectvu NATO, ale stále je "pokročilejší, schopnější a lépe vycvičené" než ruské, řekl letecký maršál ve výslužbě Greg Bagwell, bývalý vrchní velitel britského Královského letectva.

"Takže to není jen hra s čísly," řekl Newsweeku. Západní letectva bez USA jsou obecně schopna se udržet, dodal Bagwell.

Evropské státy NATO provozují různé modely pokročilých stíhacích letounů, včetně francouzských stíhaček Rafale, švédských Gripenů a Eurofighterů Typhoon. Obecně jsou považovány za interoperabilní, schopné poměrně snadno spolupracovat. Kanadské letectvo je malé, ale "schopné", řekl Bagwell.

Ale na USA připadá "více než polovina" všech stíhaček NATO a bitevních letounů, poznamenal v nedávném komentáři Douglas Barrie, vedoucí pracovník pro vojenské letectví v Mezinárodním institutu pro strategická studia (IISS), prominentním britském mozkovém trustu. Zhruba polovina zbývajících letadel, řekl, je americké výroby.

Americké F-16 byly dominantní v Evropě, ale v mnoha zemích byly vyřazeny ve prospěch "neviditelné" stíhačky F-35 amerického obranného giganta. Dvacet zemí se zavázalo létat s letouny F-35 páté generace, z nichž 12 je evropskými členy NATO, i když několik z nich dosud moderní proudové letouny neobdrželo.

Britské královské letectvo má v současné době 159 stíhacích a bitevních letounů, včetně 32 F-35B vyrobených společností Lockheed Martin, podle IISS Military Balance 2025, komplexního počtu světových vojenských sil.

Italské letectvo již provozuje 195 bojeschopných letadel, včetně 24 F-35A a dvou F-35B, zatímco Nizozemsko má 40 bojeschopných stíhacích letounů, z nichž všechny jsou F-35A. Kanada má k dispozici 89 bojových letounů.

Letadla vyrobená v USA "jsou podporována značným počtem zbraní vzduch-vzduch a vzduch-země," řekl Barrie.

Existují hluboké obavy ohledně toho, zda evropské státy NATO mají dostatek zbraní odpalovaných ze vzduchu a jak rychle mohou obranné společnosti se sídlem v Evropě zaplnit prázdná místa ve válečném scénáři, řekl.

"Evropa sama o sobě by se snažila získat vzdušnou převahu proti ruským silám", které mají velmi silné pozemní systémy protivzdušné obrany, které by ohrožovaly letadla NATO, zhodnotil v srpnu 2024 Justin Bronk, odborník na vzdušné síly z londýnského think tanku Royal United Services Institute (RUSI).

USA jsou dominantní v poskytování pozemních systémů protivzdušné obrany, jako je vychvalovaný Patriot, který byl v Evropě nedostatkovým zbožím. "Evropa bude muset poměrně rychle zintenzivnit a najít věci, které mohou zaplnit některé z těchto mezer," řekl Bagwell.

"Problém není v tom, že by nebyla k dispozici řešení, ale spíše v tom, že žádný evropský členský stát dosud neinvestoval do nezbytné kombinace vhodných letadel, zbraní, specializovaného výcviku a prostředků, i když některé v této oblasti dělají pokroky," řekl Bronk.

Evropští členové NATO mají "mnohem méně" tankerů, které poskytují kapacity pro doplňování paliva za letu, než americké letectvo, řekl Barrie.

Evropa má dlouhodobé programy, jako je Global Combat Air Programme (GCAP), společný podnik Velké Británie, Itálie a Japonska s cílem dodat stíhačky šesté generace, které mají být uvedeny do služby za 10 let. Probíhá určitá debata o budoucnosti programu, v neposlední řadě proto, že se Spojené království blíží ke konci platnosti svého dokumentu Strategic Defense Review.

Ale "neexistují žádné jiné skutečné alternativy mimo Ameriku, které by poskytovaly takovou úroveň utajení", kterou mezitím poskytují F-35 páté generace, řekl Bagwell. Zatímco stealth je "v dnešní době stále méně důležitý," řekl, existují omezené možnosti pro neamerické schopnosti páté generace.

Zbytek NATO by mohl dlouho ve službě používat letouny čtvrté generace "a stále by se mohl Rusku více než rovnat díky řadě různých technik," komentoval Bagwell, pokud by závazek k F-35 zakolísal.

Ruské letectvo si nese jizvy z více než tříleté války na Ukrajině a jeho bojová letadla jsou již dlouho ceněným cílem kyjevské protivzdušné obrany. Vzdušné síly Moskvy však vyšly z invaze relativně nepoškozeny, protože "většina taktického letectva nebyla do tohoto boje" na Ukrajině nasazena, řekl v říjnu Atlantické radě generál americké armády Christopher Cavoli, šéf amerického velitelství v Evropě.

Ačkoliv je ruské letectvo obecně vykreslováno jako podprůměrné, na Ukrajině by bylo stále impozantní. Rusko má 449 stíhacích a bitevních letounů, včetně Su-34, které byly rozsáhle použity proti Ukrajině, a hrstky neviditelných stíhaček Su-57, které byly z velké části drženy mimo válku. Moskva má podle IISS také dalších 220 bojových letadel a 262 útočných letounů.

Na souši

Válka na Ukrajině tvrdě zasáhla ruské pozemní síly. IISS minulý měsíc uvedla, že se domnívá, že Moskva v roce 2024 ztratila 1 400 tanků a více než 3 700 dalších obrněných vozidel.

Celkově Rusko od února 2022 ztratilo zhruba 14 000 tanků a obrněných vozidel, což označil za "ohromující čísla". Nizozemský investigativní server Oryx, který katalogizuje vizuálně ověřené ztráty, uvedl, že Moskva ztratila nejméně 3 786 tanků.

Rusko se spoléhalo na vybavení ze sovětské éry, stahovalo staré tanky ze skladů a dokonce i z muzeí a vylepšovalo vozidla, kdekoli to bylo možné. IISS uvedl, že Rusko v roce 2024 zrenovovalo a vyrobilo více než 1 500 hlavních bojových tanků a 2 800 obrněných vozidel. Zásoby z dob studené války jsou však konečné a pomalu se vyčerpávají.

"Zbývající vybavení ve skladech by mohlo Rusku umožnit udržet současné tempo ztrát v krátkodobém horizontu, ale značný počet těchto platforem by vyžadoval hlubokou a nákladnou renovaci," uvedla IISS. Ale i když Rusko spálí své staré zásoby, tvrdí think-tank, Rusko bude pravděpodobně stále schopno ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zvýšit své počty.

Odhady britské vlády na začátku roku 2024 naznačovaly, že Rusko je schopno vyrobit přibližně 100 nových tanků ročně. Ruský prezident Vladimir Putin v únoru 2024 uvedl, že domácí výroba tanků vzrostla za dva roky pětinásobně, ačkoli západní odborníci zpochybňují, zda tanky sjíždějící z těchto výrobních linek jsou na úrovni.

Podle údajů IISS má Rusko 2 730 tanků, od starých T-55 až po modernizované T-80, i když nejstarší modely budou pravděpodobně ve skladech. Má také téměř 3 000 dalších v různých fázích připravenosti v zásobách, uvedl think-tank.

Velká Británie, Francie, Itálie a Německo mají dohromady méně než 900 hlavních bojových tanků různých typů, ukazují údaje IISS. Polsko, které se vrhlo vpřed se svými obrannými výdaji, má více než 660 hlavních bojových tanků, zatímco řecké zásoby se blíží 1 400. Rumunsko, které sdílí kusy hranice s Ukrajinou, má zhruba 377 hlavních bojových tanků. Kanada má podle údajů IISS pouze 74 hlavních bojových tanků.

Evropa přislíbila poskytnout mnoho svých stávajících tanků válečnému úsilí Kyjeva. Německá vláda uvedla, že Berlín dodal Ukrajině 140 svých bojových vozidel pěchoty Marder, 66 obrněných transportérů a více než 100 tanků Leopard 1 v rámci společného projektu s Dánskem. Německo také poslalo hrstku modernějších tanků Leopard 2.

Evropská unie se zdá být odhodlaná zvednout výdaje na obranu a investice do kontinentálního průmyslu NATO, spíše než se spoléhat na americký vojenský a průmyslový komplex. Ursula von der Leyen, šéfka Evropské komise, začátkem tohoto měsíce odhalila plán, který nazvala "přezbrojit Evropu", vytvořený tak, aby se přelil do obrany napříč blokem.

Do toho všeho se také přidávají problémy, zejména v západní Evropě a Velké Británii, s udržením personálu.

Námořní síla

Ruské námořnictvo je obrovské, skládá se ze čtyř hlavních flotil plus flotily Kaspického moře. Pouze jedna, Černomořská flotila, byla významně zasažena válkou na Ukrajině.

Moskva má přístup, převážně prostřednictvím Severní flotily, k odhadovaným 51 ponorkám, včetně 12 ponorek s balistickými raketami a 10 ponorek s řízenými střelami. Zatímco ruská hladinová flotila lodí je méně působivá a mezi svými loděmi čítá pouze jednu v současnosti nefunkční letadlovou loď, Kreml disponuje skličující podmořskou flotilou.

"Hlavním aktivem Ruska jsou jeho jaderné ponorkové síly," řekl Frederik Mertens, strategický analytik nizozemské výzkumné organizace TNO. I když je jich málo, nové moskevské ponorky s řízenými střelami třídy Jasen "jsou velmi nebezpečné lodě," řekl Mertens Newsweeku.

"Jsou tiché, rychlé, dobře vyzbrojené a budou obsazeny smetánkou ruské flotily," řekl Mertens. "Naštěstí je jich jen několik a většina ruské ponorkové flotily se skládá ze stále zastaralejších lodí z dob studené války."

Rusko také historicky postavilo mnoho svých lodí ze sovětské éry na Ukrajině a nedalo dohromady námořní infrastrukturu, kterou mělo za SSSR – i když flotila jaderných ponorek opět stojí stranou, řekl Mertens.

Americké námořnictvo, i když je jeho situace napjatá, má globální stopu a 65 ponorek různých tříd, z nichž všechny jsou poháněny jaderným pohonem, plus 11 letadlových lodí.

"Amerika může vyrobit mnohem více lodí než kterýkoli evropský národ," řekl Bagwell, i když byly vyjádřeny obavy ohledně vlastní schopnosti Ameriky chrlit a udržovat lodě a ponorky.

Evropa dohromady však může najít způsob, jak získat potřebné kapacity, navrhl Bagwell.

Evropské státy NATO mají obvykle hrstku ponorek různých typů – Německo a Norsko mají po šesti; Řecko jich má deset; Itálie jich má osm; Polsko jednu; Švédsko čtyři; a Nizozemsko má tři. Kanada má čtyři ponorky. Existuje několik různých typů ponorek, které plní různé role.

Existují také nezodpovězené otázky ohledně toho, jak by námořní letectvo a pozemní raketové systémy v blízkosti pobřeží ovlivnily případnou bitvu, zejména pokud by se odehrávaly v mořích obklopujících Evropu a daleko od ruské půdy.

Není jasné, jak rychle a snadno by Rusko bylo schopno dostat své ponorky a hladinové lodě na dané místo, aby se střetly s hypotetickými silami NATO.

Velká Británie a Francie jsou jedinými členy NATO mimo USA, kteří mají jaderné zbraně, z nichž většina je vypouštěna z ponorek. Francouzské námořnictvo má čtyři ponorky s balistickými raketami, které nesou jaderné hlavice, a Spojené království má 10 ponorek, z nichž čtyři nesou rakety s jadernými hlavicemi.

Londýn vyvíjí ponorky třídy Dreadnought, které mají nahradit ponorky Vanguard, které jsou v současné době pověřeny jaderným odstrašením země, a to na začátku 30. let. Existují však "dlouhodobé obavy ohledně údržby a dostupnosti (britské) ponorkové flotily, spolu s nedostatkem pracovních sil a dovedností v ponorkové službě," uvádí se v britském parlamentním výzkumném dokumentu z počátku tohoto roku.

"Stejně jako Spojené království nemůže provozovat všechny své válečné lodě současně, protože opravy, modernizace, údržba a výcvik vyžadují čas, Rusové čelí stejnému problému," řekl Mertens.

"Vzhledem k tomu, že se USA zaměřují na Pacifik, bude na Evropě, aby udržela svá sousední moře pod kontrolou," dodal Mertens. "A s námořní silou, kterou dnes máme, to bude opravdu velmi obtížný úkol."

Nukleární zbraně

Rusko má největší jaderný arzenál na světě, těsně předstihl USA. Společně Moskva a Washington kontrolují zhruba 90 % globálních jaderných zbraní, rozdělených na strategické a taktické jaderné zbraně.

Britské a francouzské jaderné zbraně představují zlomek ruského arzenálu, každý s méně než 300 hlavicemi. Není také jasné, za jakých okolností by Londýn a Paříž použily své jaderné zbraně k obraně článku 5 NATO, protože jaderné zbraně Washingtonu historicky působily jako hlavní odstrašující prostředek.

"V konečném důsledku je nejsilnější schopností, kterou má evropské NATO k dispozici, jaderný arzenál Spojeného království; to poskytuje neuvěřitelně silný odstrašující prostředek proti ruské agresi vůči kterémukoli evropskému členu NATO," řekl Freer.

Britská vláda vychvaluje svůj jaderný odstrašující prostředek, dlouho diskutovaný program nazvaný Trident, jako zcela nezávislý.

"Británie ráda označuje svůj jaderný postoj za nezávislý, ale samozřejmě v žádném případě není," řekl v posledních dnech britským novinám The Guardian Hans Kristensen z amerického think-tanku Federace amerických vědců. "Je možné, že Británie může odpalovat zbraně nezávisle na USA, ale pod tím je celá infrastruktura pokrývající raketové prostory na ponorkách, samotné rakety, to vše je dodáváno Američany," dodal Kristensen.

Francouzský prezident Emmanuel Macron nadhodil rozšíření ochrany pařížských jaderných zbraní na zbytek Evropy, což je vyhlídka, kterou vítá Polsko a pobaltské státy NATO, ale Kreml ji odsoudil jako "extrémně konfrontační".

Německý premiér Merz v neděli v rozhovoru s německými médii řekl, že "sdílení jaderných zbraní je problém, o kterém musíme mluvit", ale zbytek NATO by neměl ztratit americkou jadernou ochranu.

"Změněná globální bezpečnostní situace nyní vyžaduje, abychom my Evropané o této záležitosti diskutovali společně," dodal Merz.

Zdroj v angličtině: ZDE

0