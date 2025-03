Pravděpodobný nový premiér Grónska odmítá Trumpovy snahy o převzetí jeho země

14. 3. 2025

'Nechceme být Američany. Nechceme být Dánové. Chceme být Gróňany,“ říká Jens-Frederik Nielsen.



Pravděpodobný nový premiér Grónska odmítl snahu Donalda Trumpa převzít kontrolu nad ostrovem a prohlásil, že Gróňanům musí být umožněno, aby sami rozhodli o své budoucnosti v době, kdy ostrov směřuje k nezávislosti na Dánsku.



Jens-Frederik Nielsen, jehož středopravicoví demokraté tento týden překvapivě zvítězili v parlamentních volbách a nyní musí sestavit koaliční vládu, se ve čtvrtek ohradil proti Trumpovým opakovaným tvrzením, že USA Grónsko anektují.



„Nechceme být Američany. Ne, nechceme být Dánové. Chceme být Gróňany a v budoucnu chceme vlastní nezávislost,“ řekl 33letý Nielsen v rozhovoru pro Sky News. „A chceme si sami vybudovat vlastní zemi.“



Odstupující grónský premiér Múte Egede prohlásil, že svolá schůzku stranických lídrů, aby společně odmítli Trumpovy hrozby, a varoval: „Už toho bylo dost.“



„Tentokrát musíme naše odmítnutí Trumpa přitvrdit. Lidé nás nemohou nadále nerespektovat,“ napsal Egede na Facebooku.



Egede nadále stojí v čele Grónska, dokud nebude sestavena nová vláda.



„Americký prezident opěthovoří o anexi Grónska. To absolutně nemohu přijmout,“ napsal.



Trump ve čtvrtek zopakoval svůj slib, že převezme vládu nad ostrovem.



Během setkání v Oválné pracovně s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem Trump prohlásil, že volby v Grónsku byly „pro nás velmi dobré“, a dodal: „Osoba, která si vedla nejlépe, je velmi dobrá, pokud jde o nás.“



Na otázku, zda si myslí, že USA anektují Grónsko, Trump odpověděl: „Myslím, že se to stane.“



Trump uvedl, že „Dánsko je od Grónska velmi daleko“, a zpochybnil, zda má tato země stále právo nárokovat si tento největší ostrov na světě.



„Před 200 lety tam přistála nějaká loď nebo tak něco. A oni tvrdí, že na to mají právo,“ řekl Trump. „Nevím, jestli je to pravda. Vlastně si myslím, že není.“





Trump uvedl, že ovládnutí Grónska ze strany USA by mohla být důležitá z důvodů národní bezpečnosti, a dokonce navrhl, aby se do anexe Grónska Amerikou zapojilo NATO, ale Rutte to odmítl.

Naleraq, nejagresivnější strana podporující nezávislost, skončila na druhém místě se ziskem 24,5 % hlasů. Za ní se s 21,4 % umístila Inuit Ataqatigiit, která vedla poslední vládu.





Zdroj v angličtině ZDE

Jednatřicet mužů a žen, kteří byli v úterý zvoleni do parlamentu, bude muset stanovit priority v otázkách, jako je diverzifikace grónské ekonomiky, budování infrastruktury a zlepšování zdravotní péče, a také utvářet strategii země, jak čelit programu amerického prezidenta „Amerika především“.Demokraté získali 29,9 % hlasů díky kampani za zlepšení úrovně bydlení a vzdělávání a zároveň za odložení nezávislosti, dokud Grónsko nebude soběstačné. Před čtyřmi lety skončila strana na čtvrtém místě s 9,1 %.Podle obyvatele Nuuku Anthona Nielsena by vítězství strany bylo pro zemi přínosem.„Většina politiků si přeje nezávislost Grónska,“ řekl. „Ale tato strana, která vyhrála, nechce věci uspěchat, takže se vše musí udělat správně.“Carina Renová, vedoucí arktického programu na Aalborgské univerzitě v Kodani, uvedla, že výsledky ukazují, že se Gróňané snažili ignorovat Trumpa a soustředit se na otázky, které pro ně byly důležité.„Voliči dokázali strhnout všechno to drama, všechny ty poplašné řeči zvenčí a říct: 'No, tady jde o náš každodenní život, o naše každodenní starosti jako občanů. Kam směřujeme, jak budeme rozvíjet naši společnost zevnitř.“ Volební kampaň se tak stala velmi důležitou.Nyní bude muset Demokraatit obrátit svou pozornost k sestavení vládní koalice.