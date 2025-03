Zrození postfašismu

14. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Rád bych vyvodil několik závěrů a vysvětlení, píše Vladimir Pastuchov k nedávné veřejné debatě o fašismu a postfašismu. Rád bych vyvodil několik závěrů a vysvětlení,k nedávné veřejné debatě o fašismu a postfašismu.

1. Jsem dalek toho, abych si myslel, že Putin, Trump a další jim podobní jsou fašisté. Nepovažuji je ani za neofašisty. Navíc nepovažuji za fašistický ani režim nastolený v Rusku, ani režim stabilizující se ve Spojených státech. Zatím si to nemyslím.

2. To mi nebrání v tom, abych prohlásil, že ideologie podobné fašistickým se začaly nejaktivněji šířit v prostoru "evropské ekumeny", ale zejména v Rusku a Spojených státech. V Rusku si přitom zachovávají svou historickou kontinuitu s bolševismem. V Americe má tento proces zjevně jinou genealogii.

3. Tyto nové totalitní ideologie bych nazval POSTFAŠISMUS. Jejich hlavním rozlišovacím znakem je neskrývaný antidemokratismus, připravenost odhodit celé dědictví liberalismu na smetiště dějin. To je odlišuje od četných, dokonce i těch nejradikálnějších pravicových konzervativních hnutí. Nezapadají do moderní demokracie, chtějí ji zničit a nahradit novými (starými) politickými systémy založenými na vedení a simulaci korporátního řízení.

4. Charakteristickým rysem postfašismu je jeho dvouokruhová povaha. Z pohledu na vnější kontury systém nevypadá jako fašistický. Vládne zde pravicový populismus s příměsí levičáctví a dokonce naprostá ideologická všežravost. Ve vnitřní kontuře se však formuje ideologie podobná fašistické. Nestává se však oficiální. Naopak na státní úrovni se zdá, že se jí lidé vyhýbají, i když "vlivoví agenti" této ideologie jsou doslova všude. To vše se týká mocenských institucí a vnitřního kruhu národních vůdců. Obecně to připomíná princip práce zednářských lóží bez formalismu charakteristického pro XIX. století. Nebo to můžeme říci takto: představte si, že Hindenburg nepředal moc Hitlerovi, ale byl pouze prodchnut sympatiemi k myšlenkám nacionálního socialismu a stal se ideologickou loutkou v rukou nacistické strany, která pokračovala ve formální vládě v Německu. Pro mě jsou Putin i Trump pokročilí Hindenburgové. Září odraženým ideologickým světlem.

5. Je těžké nevěnovat pozornost úžasnému ideologickému paralelismu ve vývoji Ruska a Spojených států. Je pro mě těžké říci, jak nezávislý je kruh Dugin-Malofějev ve vztahu k myšlenkám mafie PayPalu a jejich evropských předchůdců (připouštím, že ruská verze je obecně druhořadá ve vztahu k západním modelům, stejně jako ruský komunismus byl sekundární ve vztahu k evropskému marxismu), ale podobnost jejich myšlenek si zaslouží nejvyšší pozornost.

Zdroj v ruštině: ZDE

0