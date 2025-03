Donaldu Trumpovi je jedno, jestli vyvolá recesi

14. 3. 2025

Americká ekonomika se rychle posunula od optimismu k obavám z recese, což je z velké části poháněno agresivní celní politikou prezidenta Donalda Trumpa a volatilitou trhu v poslední době, píše Stephen Silver.

Ačkoliv Trump dříve sliboval prosperitu, nyní varuje Američany před krátkodobou bolestí a ekonomickým "detoxem". Trump a jeho spojenci začali obviňovat prezidenta Bidena ze současných ekonomických podmínek, zatímco stratégové naznačují, že by prezident mohl bagatelizovat rizika recese, apelovat na vlastenectví a předpovídat nižší inflaci a úrokové sazby.

Vzhledem k tomu, že Trump nečelí žádným budoucím volbám, může se cítit pod menším tlakem a je si jistý, že jeho odkazu bude předcházet oživení. Obavy z recese však přetrvávají, což zpochybňuje Trumpův narativ o dosahování konzistentního ekonomického úspěchu.

Mohlo by dojít k recesi Donalda Trumpa

Slovo "R" – recese – je náhle na rtech téměř každého, kdo sleduje ekonomický obraz.

Podle analýzy CNN se ekonomika za pouhých 20 dní dostala z "boomu do strachu z recese". A i když recese není zdaleka jistá – poslední velké zděšení z recese v roce 2022 se nikdy nenaplnilo – obrázek se extrémně rychle změnil z pozitivního na negativní a akciový trh v posledních dvou týdnech krvácel.

A podle této analýzy zůstává přetrvávající nejistota ohledně hrozeb cel ze strany prezidenta Trumpa velkým důvodem.

Trump reaguje

Trump během své prezidentské kampaně v roce 2024 a prvních dnů po návratu do úřadu často sliboval ekonomickou prosperitu a rozsáhlé bohatství pro všechny, a dokonce na loňském shromáždění prohlásil: "Budeme vzkvétat jako nikdy předtím." Žádat Američany, aby prožili nějakou krátkodobou ekonomickou bolest, nebylo nikdy součástí programu.

V posledních třech týdnech však Trump změnil tón.

Podle New York Times Trump odmítá vyloučit recesi, zatímco jeho ministr financí Scott Bessent varoval, že ekonomický "detox" je nezbytný. V jednu chvíli Trump dokonce prohlásil, že "akciový trh opravdu nemůžete sledovat", i když byl akciovým trhem posedlý a během svého prvního prezidentství o něm často nabízel pozitivní zprávy.

Trump měl v úterý promluvit ke skupině obchodních generálních ředitelů a vedoucích pracovníků z Wall Street v rámci Kulatého stolu byznysu, z nichž mnozí ho ve volbách podpořili, ale pravděpodobně mají nyní spoustu otázek.

Obviňovat Bidena?

Je běžné, že když ekonomický pokles udeří na začátku prezidentského období, současný prezident nebo jeho spojenci obviňují předchozí administrativu. Když se věci v prvním roce vlády George W. Bushe ekonomicky zhoršily, Fox News to rychle nazvaly "Clinton-Goreova recese".

Fox dělá podobnou věc nyní, téměř o 25 let později. Maria Bartiromo tento týden řekla, že pokud by přišla recese, "byla by to Bidenova recese".

Takové tvrzení může být nakonec těžší než jindy, jednoduše proto, že ekonomická situace se dramaticky zhoršila krátce po Trumpově nástupu do úřadu a je snadné poukázat na konkrétní politiky, které jsou důvodem.

Další obranné mechanismy

Politico předpovědělo, jak by mohly vypadat některé diskusní body, pokud jde o to, jak se bude Trumpova administrativa bránit uprostřed špatných ekonomických zpráv.

Uvažuje se, že hospodářské zpomalení by konečně mohlo snížit inflaci, a to způsobem, který je mnohem rozsáhlejší než "měkké přistání", které provedl Fed během Bidenovy administrativy. Úrokové sazby by se také mohly snížit. Trump bude také pravděpodobně apelovat na vlastenectví uprostřed cel a usilovat o to, aby se produkty vyráběly v Americe.

Proč by to Donalda Trumpa nemuselo zajímat

Není těžké si uvědomit, proč Trump možná nepanikaří z recese tolik, jak by jinak panikařil.

Trump je ve svém druhém funkčním období a už nikdy nebude muset čelit voličům. Ekonomický pokles by mohl poškodit Republikánskou stranu do budoucna, ale Trump nikdy neukázal, že by mu nějak zvlášť záleželo na relativním blahobytu své strany.

Navíc jsou to stále úvodní měsíce jeho druhého funkčního období. I když recese udeří nyní, recese obvykle netrvají roky. Pokud dojde k recesi, oživení bude téměř jistě na dobré cestě do konce Trumpova funkčního období.

Pokud je jeho starostí jeho odkaz, recese v prvním roce čtyřletého funkčního období by pravděpodobně netvořila základ toho, jak se na jeho druhé prezidentství vzpomíná, i kdyby toto prezidentství nebylo tak bohaté na události, jako bylo to Trumpovo.

Pokud existuje závěť...

Trump téměř jistě věří, na základě všeho, co jsme od něj viděli v posledních deseti letech, že může vrátit ekonomickou prosperitu zpět do existence pouhou silou své vůle.

A možná to i dokáže. Ale asi osm týdnů po Trumpově nástupu do prezidentského úřadu vypadá obrázek ponuře.

Zdroj v angličtině: ZDE

